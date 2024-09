- Na Saxónia, a CDU e a AfD estão em forte concorrência <unk> A BSW mantém uma presença significativa.

Nas eleições estaduais da Saxônia, a CDU e a AfD estão disputando a liderança. Segundo as previsões da ARD e ZDF, o atual Ministro-Presidente Michael Kretschmer da CDU está registrando uma ligeira queda em relação aos resultados de 2019, enquanto a AfD está tendo um aumento. No entanto, nenhum outro partido está interessado em colaborar com a AfD. A Stand Up! (BSW) de Sahra Wagenknecht está em terceiro lugar, com o SPD a uma distância significativa. Os Verdes estão à beira de não entrar no parlamento estadual, enquanto A Esquerda luta para ultrapassar a barreia de cinco por cento e pode ser eliminada do parlamento.

As projeções (18h) indicam a CDU em 31,5 a 32 por cento (32,1 por cento em 2019), com a AfD logo atrás, com 30,0 a 31,5 por cento (27,5). A BSW está com 11,5 a 12 por cento. O SPD está em 7,5 a 8,5 por cento (7,7), enquanto A Esquerda está passando por uma forte queda, com 4,0 a 4,5 por cento (10,4), abaixo da barreia de cinco por cento. Os Verdes também estão em risco, com 5,0 a 5,5 por cento (8,6). O FDP não está conseguindo entrar no parlamento estadual, como nas últimas duas eleições. No entanto, partidos que não alcançarem mais de cinco por cento ainda podem entrar no parlamento se conseguirem garantir dois mandatos diretos.

A AfD, classificada pela Saxônia Office for the Protection of the Constitution como uma partido de extrema-direita seguro, é projetada para ganhar 41 a 43 cadeiras (38), com a CDU projetada para ganhar 43 a 44 cadeiras (45). A BSW é projetada para ganhar 16 cadeiras. O SPD é projetado para ganhar 10 a 12 cadeiras (10), com os Verdes ganhando 7 a 8 cadeiras (12).

Aproximadamente 3,3 milhões de cidadãos estavam aptos a votar.

A CDU pode considerar uma aliança com a BSW

Desde a reunificação, a CDU tem consistentemente proporcionado o chefe do governo do estado, mais recentemente Kretschmer, que está no cargo desde 2019 como parte de uma coalizão com os Verdes e o SPD. Para manter o poder, a CDU mal conseguiria com a atual coalizão, segundo as projeções da ZDF, mas não segundo as da ARD. Outra opção seria a CDU ser apoiada pela BSW e outro parceiro.

No entanto, a líder da BSW, Wagenknecht, foi anteriormente membro do SED e depois se tornou um símbolo da plataforma comunista dentro da Esquerda, o que deixa muitos políticos da CDU desconfortáveis. Apesar disso, uma coalizão é possível, já que a CDU tem uma decisão de não-afiliação que a impede de fazer coalizão com a AfD ou a Esquerda, mas não com a BSW.

Antes das eleições, os Verdes acusaram a CDU e o SPD de planejarem um governo de minoria conjunto. A CDU e o SPD já fizeram coalizão três vezes na Saxônia.

A AfD já superou a União na Saxônia antes, em duas eleições federais e uma eleição europeia. Se ela ganhar mais de um terço dos assentos do parlamento estadual, teria uma chamada maioria de bloqueio, o que significaria que seu apoio seria necessário para decisões e eleições que requerem uma maioria de dois terços, como a eleição de juízes constitucionais.

A campanha eleitoral foi intensa, com um dos principais pontos de disputa sendo a invasão da Ucrânia pela Rússia e o papel da Alemanha como aliada de Kiev e dentro da NATO. Wagenknecht afirmou que, para a BSW participar de um governo, é necessário que ela se oponha firmemente ao Deployment de mísseis de longo alcance dos EUA na Alemanha.

A discussão sobre asilo e migração ficou ainda mais acirrada com o ataque

