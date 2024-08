Na região oriental, as questões de fraca lealdade aos partidos políticos estão a explorar os partidos AfD e BSW.

Povo tendia a ter uma postura desinteressada em relação à política após enfrentar situações desfavoráveis na DDR. Embora participassem das eleições, eram menos inclinados a participar do debate. Também havia uma tendência perceptível de indivíduos se voltando para plataformas que propagavam desinformação. A Alternativa para a Alemanha (AfD) e os Eleitores Livres (BSW) aproveitaram essa oportunidade para ganhar força, explorando uma onda de frustração, já que não estavam no poder.

De acordo com Schneider, "a AfD não está envolvida no trabalho parlamentar; em vez disso, eles estão constantemente ativos nas áreas rurais e pequenas cidades", o que intensificou o apelo de seu partido de extrema direita. Ele esperava que fosse possível restaurar o equilíbrio na situação.

Saxônia e Turíngia estão prestes a eleger novos parlamentos estaduais neste domingo. Na Saxônia, o CDU, liderado pelo Ministro-Presidente Michael Kretschmer, e a AfD estavam em uma disputa apertada nas pesquisas. A atual aliança de CDU, SPD e Verdes não estava garantida para reter sua maioria.

Na Turíngia, a AfD tinha uma vantagem substancial sobre o CDU, seguida de perto pela coalizão BSW e pelo Partido da Esquerda. O atual governo liderado pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow (Esquerda) na Turíngia não tinha maioria.

A líder do SPD, Saskia Esken, expressou preocupação com os altos índices de pesquisa da AfD e BSW, chamando-os de "alarmantes" e "incomuns". "As pessoas parecem estar se inscrevendo cegamente em algo, dispostas a comprar um porco no saco. Mal sabemos mais do que o nome do líder", ela comentou no "Augsburger Allgemeinen".

