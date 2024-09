Na região da Saxónia, um aumento notável do número de cidadãos que votam.

Noite de Eleições na Saxônia e Turíngia com Participação Elevada Esperada

A participação dos eleitores nas eleições locais da Saxônia e Turíngia está sendo altamente antecipada. Até ao meio-dia, 25,8% dos eleitores inscritos tinham votado, segundo o Gabinete Estatístico do Estado em Kamenz. Em 2019, esse número era de 26,2% à mesma hora. Os dados provisórios ainda não incluem os votos por correio. Espera-se que 24,6% dos eleitores inscritos votem por correio, em comparação com 16,9% em 2019. Segundo a autoridade eleitoral local, o processo de votação está a decorrer sem interrupções pela manhã.

13:11 Do Lucke: Resultado das eleições pode enfraquecer a coalizão de BerlimOs resultados das eleições na Saxônia e Turíngia ainda estão pendentes. Se o SPD não conseguir garantir uma cadeira no parlamento estadual, o político Albrecht von Lucke sugere que isso "praticamente causaria um terremoto". Em entrevista à ntv, ele analisa as eleições e suas implicações.

12:44 Polícia investiga incidente em seção de votoApós um incidente em uma seção de voto em Gera, a polícia está investigando um caso de intimidação. Um homem usando uma camiseta do AfD entrou na seção de voto para votar pela manhã, segundo um porta-voz da polícia. O gerente da seção de voto então pediu ao homem que removesse a camiseta, já que a propaganda partidária era proibida dentro da seção de voto. Embora o homem tenha atendido, ele ameaçou retornar, expressando insatisfação com o tratamento recebido. A polícia então tomou um depoimento e advertiu o homem. Além disso, a polícia em Erfurt está investigando casos de pichação política ("Höcke é um nazista") perto de seções de voto por vandalismo.

12:15 Correctiv alerta contra a disseminação de notícias falsasA rede de pesquisa Correctiv alerta para uma afirmação falsa recorrente. Ela afirma que assinar a cédula de votação protege contra fraude eleitoral. Na verdade, a Office of the Federal Returning Officer confirmou ao Correctiv: "A cédula de votação não deve ser assinada. Assinar a cédula de votação pelo eleitor coloca em risco o sigilo do voto, tornando a cédula de votação inteira inválida".

11:51 Voigt espera por "proporções estáveis de maioria"O principal candidato da CDU para a Turíngia, Mario Voigt, já votou. Ele expressou gratidão a muitos eleitores que "decidiram de forma diferente" nos últimos anos, mas agora escolheram a "força forte no centro burguês", referindo-se à União Saxã. Voigt também espera por "proporções estáveis de maioria" para permitir que o país volte a avançar.

10:57 Kretschmer Fala na Seção de VotoO Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, chamou a eleição estadual de "provavelmente a mais importante eleição em 34 anos". Ao votar em Dresden, ele agradeceu a muitas pessoas que "votaram de forma diferente" nos últimos anos, mas agora escolheram a "grande força no centro burguês", a União Saxã. "Essa compreensão permitirá a formação de um governo que sirva esta terra", continuou Kretschmer. Em pesquisas, seu CDU está empatado com o AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "Não está na Cédula"Para o Ministro-Presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia da eleição é "uma celebração da democracia", mesmo que haja uma chance de não ser reeleito. Em uma entrevista à ntv, o político do Partido da Esquerda explicou por que não recomenda um governo de minoria e por que duvida da competência do BSW.

09:59 "Sem Boas Sensações pela História" - Historiador Desaprova Data da EleiçãoO historiador Peter Oliver Loew critica a data da eleição para as eleições estaduais da Saxônia e Turíngia no 85º aniversário da invasão da Alemanha em 1939. "Quem quer que tenha achado uma boa ideia realizar eleições no dia 1º de setembro não teve boas sensações pela história", disse Loew, diretor do Instituto Germano-Polonês, à Rede Editorial Alemanha (RND). Ao olhar para o AfD, classificado como "seguramente de extrema direita" pelos serviços de inteligência interna em ambos os estados, Loew disse: "Isso pode levar a muito más associações se um partido cuja relação com a era NS é qualquer coisa menos clara também vencer em Dresden e Erfurt".

09:30 "Eleição Crucial": Todos os Dados para a Eleição Estadual da SaxôniaAproximadamente 3,3 milhões de eleitores inscritos na Saxônia têm a oportunidade de decidir quem moldará a direção política do parlamento estadual de Dresden no futuro. O CDU poderia perder sua posição como partido líder no estado pela primeira vez desde 1990. O Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, referiu-se à eleição como "crucial". "Trata-se de tudo".

09:05 Kretschmer Acusa Coalizão de Trânsito em "Caos Pré-Eleitoral"Hoje é dia de eleições na Saxônia, e a pergunta é: O Ministro-Presidente Michael Kretschmer continuará a série de vitórias do CDU no estado? Em uma entrevista à ntv, ele expressou suas opiniões sobre o debate sobre refugiados, o governo de trânsito e a guerra na Ucrânia.

8:00 Estações de votação iniciam na Turíngia e SaxôniaNovas parlamen­tares estaduais estão sendo eleitas hoje na Turíngia e Saxônia. De acordo com as pesquisas, o AfD lidera claramente na Turíngia. Na Saxônia, o CDU liderado pelo líder estadual Michael Kretschmer e o AfD estão empatados. Os resultados preliminares são esperados após o fechamento das estações de votação às 18h. As eleições nestes dois estados federais do leste também servem como um termômetro para a coalizão do semáforo em Berlim.

Para a atual coalizão governante da Turíngia, liderada pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow (Partido da Esquerda) e a aliança vermelha-vermelha-verde, não há maioria de acordo com as pesquisas. Uma possível cenário pós-eleitoral é um governo composto pelo CDU, a aliança liderada por Sahra Wagenknecht (BSW) e o SPD. Na Saxônia, é incerto se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes manterá sua maioria. Kretschmer não descartou uma aliança com o BSW. O Partido da Esquerda enfrenta o risco de ser excluído do parlamento da Saxônia. O mesmo destino poderia atingir os Verdes e o FDP na Turíngia.

