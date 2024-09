Na Noruega, pela primeira vez, o número de veículos elétricos licenciados ultrapassa o número de motores convencionais a gasolina.

"Pela primeira vez na Noruega, há mais veículos elétricos registrados do que aqueles com motores a gasolina. De acordo com a Administração Norueguesa de Estradas Públicas (NPRA), dos 2,8 milhões de veículos do país, 754.303 são estritamente elétricos, enquanto 753.905 dependem da gasolina. Embora os motores a diesel ainda comandem quase um milhão de veículos, seus números estão diminuindo rapidamente.

O diretor da NPRA, Øyvind Solberg Thorsen, comentou: "Isso é uma conquista impressionante", acrescentando que poucos teriam previsto isso há uma década. A Noruega parece estar a caminho de garantir o título de "primeiro país do mundo com uma frota automotiva predominantemente composta por carros elétricos".

A trajetória da Noruega sugere que ela alcançará sua ambição de registrar apenas veículos 100% elétricos no próximo ano. Em agosto, um impressionante 94,3% das novas matrículas de carros eram modelos totalmente elétricos. A popularidade dos veículos elétricos na Noruega pode ser atribuída à excepcionalmente favorável tributação que torna esses modelos altamente competitivos em relação aos veículos a gasolina e híbridos.

Na União Europeia, os veículos elétricos representam apenas 12,5% das novas matrículas de veículos em 2023, e essa figura até diminuiu desde o final do ano. Isso se deve principalmente à lenta venda de veículos elétricos na Alemanha, que é a principal razão para essa queda.

