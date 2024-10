Na minha interpretação, a declaração original poderia ser formulada como: "Se Donald Trump tivesse sido o presidente, Vladimir Putin provavelmente não teria iniciado o conflito".

17:26 Residente da Crimeia recebe pena de prisão longa por 'traição'Um tribunal em Sevastopol, na Península da Crimeia, condenou um residente da território ucraniano anexado pela Rússia a 14 anos em um campo de trabalho de regime rigoroso por 'traição'. O homem de 47 anos é acusado de fornecer informações sobre as posições e equipamento do exército russo ao exército ucraniano, de acordo com a acusação. Desde o início da guerra, milhares de pessoas na Rússia foram condenadas a penas de prisão, punidas de outra forma ou ameaçadas com acusações semelhantes.

18:11 Putin aberto a conversa com BidenO Kremlin está aberto a uma conversa entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos EUA Joe Biden. A agência de notícias do estado russo TASS relata que Biden já afirmou que seria possível para ele falar com Putin nas margens da cúpula do G20 em novembro no Brasil. No entanto, ele duvida que Putin esteja presente. A TASS agora cita o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que afirma que não houve troca sobre esse assunto entre Moscou e Washington. "Não houve conversas sobre esse assunto e não há condições para isso no momento." Peskov afirmou ainda que "o presidente já declarou várias vezes que remains aberto a todos os contatos". Desde o início da guerra, a questão de saber se o chefe do Kremlin, que enfrenta um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, estará presente na cúpula do G20, tem sido levantada em todas as cúpulas. O presidente brasileiro Lula explicou que é decisão da justiça brasileira determinar a prisão de seu colega russo se ele comparecer à cúpula.

18:53 Incidente com Baerbock afeta jornalista russoUm incidente durante uma conferência de imprensa da Ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock, na Assembleia Geral da ONU em Nova York teve consequências para um jornalista da televisão do estado russo. "As ações do jornalista em questão violaram os guias de acesso à mídia", explicou o departamento de credenciamento da ONU. Como resultado, seu status de acesso foi rebaixado. Isso significa que ele deve passar por um ponto de segurança toda vez que visita as instalações e enfrenta restrições de acesso na sede da ONU. O jornalista abordou Baerbock nos terrenos da ONU e lhe fez uma pergunta enquanto ela estava a caminho de um evento de mídia. Baerbock se referiu à conferência de imprensa que estava prestes a acontecer. O repórter continuou a segui-la e acabou ficando ao lado de Baerbock enquanto ela se preparava para sua declaração. Baerbock então pediu ao homem que se juntasse aos outros representantes da mídia para que o evento de imprensa pudesse começar. O embaixador da Rússia na ONU, Nebensia, exigiu que a decisão seja revertida. O repórter não assediou Baerbock ou agiu inapropriadamente, descrevendo um incidente com um membro da delegação alemã durante o incidente como um "ataque" contra a Rússia.

19:30 Zelensky homenageia soldados defendendo KurskO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou soldados envolvidos na ofensiva na região russa de Kursk na fronteira da região de Sumy. Um vídeo mostra ele com o comandante-chefe do exército, Oleksandr Syrsky, apresentando medalhas a soldados em um bunker subterrâneo. "Em uma guerra longa, não é apenas sobre motivar o próprio pessoal. É necessário motivar o mundo inteiro e convencê-los de que os ucranianos podem ser mais fortes do que o inimigo", disse Zelensky aos soldados. Seus esforços em Kursk "ajudaram muito a motivar aqueles que nos apoiam com armas". A ofensiva em Kursk vem ocorrendo há quase dois meses, com poucos detalhes recentes de Kiev. Enquanto isso, na região do Donetsk, no leste da Ucrânia, as forças russas fizeram mais progressos. A Rússia relata regularmente a captura de cidades, com o exército ucraniano tendo recentemente se retirado de Wuhledar.

20:03 Prefeito: Russos a apenas 7 quilômetros de PokrovskAs forças russas parecem estar avançando ainda mais em direção a Pokrovsk, com o prefeito, Serhii Dobriak, relatando na televisão ucraniana que eles agora estão a apenas 7 quilômetros das bordas da cidade. Anteriormente, a distância havia sido relatada como sendo menos de 10 quilômetros. O prefeito relatou ataques de bombardeio, com dois ataques na cidade-centro no dia anterior. Ele afirmou que 80% da infraestrutura crítica da cidade foi danificada ou destruída. "O inimigo está nos deixando sem eletricidade, água e gás. Isso é uma 'preparação' para o inverno." Ele estima que mais de 13.000 pessoas ainda estão em Pokrovsk, incluindo quase 100 crianças que não atenderam aos avisos de evacuação. A cidade tinha uma população de 60.000 antes do conflito.

16:42 Médico sob Investigação por Suposto Milhões em Fraude de InvalidezUm médico que liderava um painel médico na Ucrânia é acusado de embolsar milhões ao emitir certificados de invalidez para homens. Raides policiais em sua propriedade e local de trabalho em Chmelnyzkyi resultaram na apreensão de mais de cinco milhões de euros em dinheiro, equivalente a mais de dois milhões de euros depositados no exterior, de acordo com as declarações do Bureau de Investigação do Estado. Ela também adquiriu várias propriedades e veículos de luxo. Os investigadores encontraram listas de homens que supostamente simulavam doenças durante as buscas. A mulher, de 64 anos, pode enfrentar até uma dúzia de anos de prisão, segundo sugere a mídia. Enquanto isso, treze médicos na região oriental ucraniana de Kharkiv foram detidos por emitir certificados de invalidez para cerca de 400 homens, arrecadando cerca de 2.200 euros cada um. Explore mais detalhes aqui.

16:12 Ucrânia Atribui Ataque a Depósito de Óleo RussoA Ucrânia assumiu a responsabilidade pelo ataque a um depósito de óleo na região russa de Voronezh usando drones. "A defesa aérea inimiga lutou, mas falhou", informaram fontes do Serviço de Segurança da Ucrânia. De acordo com essas fontes, o depósito, que continha 20 tanques, foi alvo de um ataque noturno de drones, o que provocou um incêndio significativo. O governador de Voronezh afirmou que um drone ucraniano atingiu um tanque vazio em um depósito de óleo, causando um pequeno incêndio que foi apagado. No entanto, os serviços de emergência russos informaram que um grande incêndio se espalhou por 2.000 metros quadrados em um depósito de óleo na região de Voronezh.

16:00 Relato de Cherson: Vítima CivilO governador da região de Cherson relatou uma vítima civil. Uma mulher de 75 anos foi morta quando a exército russo atingiu Cherson com um drone no meio da tarde.

15:49 Wagenknecht e Wadephul Elogiam a Posição de Woidke, Voigt e Kretschmer sobre a UcrâniaEnquanto o apelo conjunto à Ucrânia pelos presidentes do governo da Saxônia e Brandenburg, Kretschmer e Woidke, e pelo presidente da CDU da Turíngia, Voigt, encontrou principalmente críticas, recebeu elogios da presidente da BSW, Wagenknecht. "Inteligente e inovador" foi o seu apelo, disse ela ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Também veio apoio do especialista em política externa da CDU, Wadephul: "A proposta é responsável porque segue os nossos princípios fundamentais: reconhece a violação da lei internacional pela Rússia, a nossa firme adesão à UE e à NATO e uma resolução apenas possível de acordo com a Carta das Nações Unidas". Com o artigo convidado, "uma linha vermelha" foi traçada. "Cruzá-la leva a nenhuma cooperação com a BSW". Wadephul entendeu o apelo como "um sério esforço para estabelecer uma ponte para potenciais negociações de coalizão enquanto se apega aos nossos valores fundamentais". O fato de os três principais políticos da CDU e do SPD terem feito isso juntos foi "uma declaração poderosa".

15:30 Políticos do Leste Pedem Esforços Diplomáticos para Resolver o Conflito da Ucrânia e Causam Controvérsia: "Valores à Venda"?

O líder da CDU, Merz, critica o pedido de políticos proeminentes do Leste por esforços diplomáticos intensificados para pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. "A Ucrânia luta pela sua existência. Devemos continuar a apoiá-la em nosso próprio interesse. As negociações de paz só acontecerão se ambas as partes estiverem preparadas", disse Merz ao "Süddeutsche Zeitung". O político do SPD, Roth, que preside o Comité de Relações Exteriores do Bundestag, também se pronunciou. "Se o pedido dos três designados presidentes do governo foi para abrandar as negociações da coalizão com a BSW, exorto à cautela", disse Roth, referindo-se à aliança de Wagenknecht e às recentes eleições estaduais. A deputada europeia do FDP, Strack-Zimmermann, disse ao "Rheinische Post": "Parece que os valores liberais do nosso país estão sendo negociados por um pouco de poder e campanha eleitoral barata". Os líderes da Saxônia e da Brandenburg, Kretschmer da CDU e Woidke do SPD, bem como o presidente da CDU da Turíngia, Voigt, haviam pedido um cessar-fogo na Ucrânia e sugeriram engajar a Rússia em negociações diplomáticas através de um artigo convidado no "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Saiba mais sobre isso aqui.

15:05 Causa Provável da Morte do "Baleia Espiã": Infecção Bacteriana

Contrariamente ao que suspeitavam os defensores dos direitos dos animais, a "baleia espiã" na Noruega provavelmente não foi baleada. Em vez disso, os veterinários descobriram uma infecção bacteriana como a provável causa da sua morte. O Instituto Veterinário Norueguês e os especialistas forenses da polícia concluíram que a baleia tinha várias feridas cutâneas superficiais, mas não feridas de bala e nenhum fragmento de metal. A baleia-beluga foi observada pela primeira vez na Noruega em 2019, usando um arreio com a etiqueta "Equipamento de São Petersburgo", o que levou à especulação de que era uma baleia espiã russa ou uma baleia de terapia. No final de agosto de 2024, a baleia foi encontrada morta em uma baía norueguesa. Duas organizações de defesa dos direitos dos animais assumiram que a baleia tinha sido baleada quando se conheceu a natureza das feridas e apresentaram uma queixa.

14:04 Kremlin: "Kyiv continua a agitar problemas""Kyiv continua a agitar problemas, e sem dúvida chamaremos a atenção dos representantes da IAEA para isso", diz o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à Reuters. Ele se refere à Organização Internacional de Energia Atômica, o cão de guarda nuclear das Nações Unidas. Na quinta-feira, forças russas supostamente interceptaram um drone ucraniano perto da usina nuclear de Kursk, com alguns meios de comunicação relatando um incêndio subsequente a poucos quilômetros de distância. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhiy Tykhyi, havia negado anteriormente a participação da Ucrânia em tais incidentes perto da usina.

13:46 França fornece 12 caçadores de caça Caesar à UcrâniaA empresa de defesa franco-alemã KNDS fechou um acordo para a entrega de doze caçadores de caça Caesar, financiados pela Ucrânia, como revelou o ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, na plataforma X. Caesar significa "Camion équipé d’un système d’artillerie"), significando um sistema de artilharia autopropelido capaz de atingir alvos a até 55 quilômetros de distância. "Aumentar a capacidade de produção da nossa indústria de defesa nos permite apoiar a Ucrânia de forma mais eficaz", disse Lecornu. A França já entregou caçadores de caça Caesar à Ucrânia várias vezes.

13:11 Ucrânia: Ataque destrói sede do FSB em NovosibirskEm 3 de outubro, um ataque incendiário supostamente ocorreu na sede do serviço de segurança interna russo FSB em Novosibirsk. Um vídeo supostamente mostrando um homem ateando fogo e depois sendo engolido pelo fogo foi lançado pelo serviço de inteligência militar ucraniano. Os meios de comunicação russos confirmaram o incidente, relatando o incêndio.

12:34 Rússia: Funcionário de usina nuclear morto em explosão de carro-bombaUm alto funcionário da usina nuclear ucraniana ocupada por russos Zaporizhzhia foi morto em uma explosão de carro-bomba, anunciou o serviço de segurança ucraniano, fornecendo vídeos da explosão e alegando que o "chefe de segurança" da usina nuclear, Andriy Korotky, havia sido morto. Korotky supostamente "colaborou voluntariamente com os ocupantes russos", segundo o serviço de segurança ucraniano. A usina nuclear gerenciada pelos russos confirmou a morte de Korotky, atribuindo-a a um "ataque terrorista" instigado por Kyiv.

11:29 Ucrânia: Pelo menos 177 prisioneiros de guerra ucranianos supostamente morreram na custódia russaDesde que a Rússia lançou sua invasão da Ucrânia, pelo menos 177 prisioneiros de guerra ucranianos supostamente morreram na custódia russa, de acordo com Victoria Tsymbaliuk do centro de coordenação ucraniano para prisioneiros de guerra do "Kyiv Independent". O número real de mortes na custódia russa pode ser ainda maior devido à falta de monitoramento internacional. O centro estima que vários prisioneiros de guerra foram torturados ou mortos enquanto estavam sob custódia russa. Em setembro, o escritório do Procurador-Geral da Ucrânia começou a investigar a morte de 84 prisioneiros de guerra ucranianos.

11:00 Ucrânia: Russos atacam região de Kirovohrad com dronesForças russas supostamente bombardearam a região central de Kirovohrad da Ucrânia com drones, de acordo com o chefe da administração militar regional, Andriy Raykovych, por meio de seu canal do Telegram. Um edifício administrativo de uma empresa em Holovanivsk supostamente foi danificado no ataque de drone, ferindo uma pessoa.

10:27 Seguradora UNIQA finalmente sai da RússiaO grupo austríaco de seguros UNIQA concluiu a venda de sua subsidiária russa para a Renaissance Life. O valor da aquisição não foi revelado. A UNIQA havia anunciado anteriormente sua intenção de vender a joint venture de seguros com o Raiffeisen Bank International (RBI) para a Renaissance Life. "Com a conclusão da transação, agora saímos do mercado russo", diz o membro do conselho da UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Incêndios graves em dois depósitos de combustível russosIncêndios ocorreram em dois depósitos de combustível russos durante a noite. No região de Voronezh (ver entrada 05:10), o governador Alexander Gusev atribuiu o incêndio a um ataque de drone ucraniano. Uma parte do drone de combate destruído supostamente caiu no depósito, incendiando um tanque vazio. Vídeos do presumido ataque de drone circularam nas redes sociais, mas a extensão do incêndio permaneceu incerta. Em uma vila perto de Perm, nos Urais, um tanque de combustível cobrindo uma área de 10.000 metros quadrados foi atingido por fogo. Os serviços de emergência russos reconheceram esse incidente. Embora os drones ucranianos agora sejam capazes de tais distâncias, os serviços de emergência não revelaram um ataque de drone como a causa do incêndio. A vila fica a aproximadamente 1700 quilômetros de distância da Ucrânia. Leia mais aqui.

09:30 Julia Navalnaya vê conversas com Putin como desnecessáriasJulia Navalnaya sugeriu que dialogar com o presidente russo Vladimir Putin é desnecessário. "Não é necessário dialogar com ele... Precisamos lutar contra ele para que um dia a justiça prevaleça", disse a esposa do crítico do Kremlin Alexey Navalny, atualmente vivendo no exílio, na frente do Conselho Constitucional da França em Paris. "O Ocidente não entende que Putin não espera que ninguém engaje em diálogos com ele. (...) Ele não se importa", ela acrescentou. Ela enfatizou a importância de "não desistir e não temer esse regime". Atualmente, ela está listada como "terrorista e extremista" na Rússia, após uma ordem judicial de julho emitir um mandado de prisão contra ela por suposta participação em uma organização extremista. Um mandado também foi emitido por sua evasão de investigações preliminares.

08:58 Ucrânia revela baixas de tropas russas O Estado-Maior da Ucrânia divulgou novas estimativas de baixas de tropas russas no país. Eles estimam que a Rússia sofreu aproximadamente 657.940 baixas na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com uma média diária de cerca de 1.230. Quiev diz que também foram destruídos 15 tanques, 59 sistemas de artilharia e 101 drones. De acordo com a Ucrânia, a Rússia perdeu 8.908 tanques, 18.965 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, 16.494 drones, 28 navios e um submarino desde o ataque em grande escala. Estimativas externas fornecem baixas mais baixas, mas ainda são apenas valores mínimos.

08:09 Ucrânia relata 82 ataques russos na região de Sumy As forças russas atacaram a região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, 82 vezes nas últimas 24 horas, de acordo com o canal do Telegram da administração militar regional. Oito civis ficaram feridos durante esses ataques. As forças russas supostamente usaram morteiros, artilharia, lançadores de foguetes, bombas guiadas e drones. Mais de dez comunidades na região de Sumy foram afetadas, incluindo Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyivka, Krasnopillja, Velyka Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman e Seredyna-Buda. A região de Sumy faz fronteira com as regiões russas de Bryansk, Kursk e Belgorod.

07:33 Ucrânia abre primeiro escritório de recrutamento na Polônia O exército ucraniano abriu um escritório de recrutamento na Polônia, segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia. O "Legião Ucraniana" em Lublin é o primeiro centro de recrutamento do exército ucraniano no exterior. A criação de uma "Legião Ucraniana" na Polônia foi parte de um acordo de segurança assinado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e pelo primeiro-ministro polonês Donald Tusk em julho. Desde a invasão russa, a Polônia recebeu aproximadamente um milhão de pessoas da Ucrânia. Estimativas do governo ucraniano sugerem que cerca de 300.000 indivíduos em idade de combate da Ucrânia residem na Polônia. O ministro da Defesa polonês Wladyslaw Kosiniak-Kamysz informou ao "Wirtualna Polska" que a Polônia não é responsável pelo recrutamento de voluntários ucranianos, mas apenas pelo seu treinamento militar. "O número de ucranianos que se inscreveram é muito pequeno", disse Kosiniak-Kamysz. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, foram recebidas quase 200 candidaturas até agora.

06:52 ISW: Recursos russos para a ofensiva no Leste da Ucrânia esgotados As Forças Armadas russas não têm os recursos pessoais e materiais necessários para sustentar esforços ofensivos intensificados por tempo indeterminado, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) em seu último relatório. A ofensiva de verão russa foi preparada pela liderança militar por meses. No entanto, os reservistas e recursos coletados para esse propósito provavelmente foram significativamente reduzidos pelas batalhas em andamento, de acordo com o ISW. Como os oficiais ucranianos e o ISW haviam avaliado anteriormente, a atual ofensiva russa no leste da Ucrânia deve atingir seu pico nas próximas semanas, se não dias.

06:12 Zelensky: "A linha de frente deve ser fortalecida" O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogia a visita do novo secretário-geral da NATO, Mark Rutte, a Kyiv apenas dois dias após sua posse como "significativa". "Trata-se de transformar essa prioridade em decisões agora", diz Zelensky em seu discurso noturno. Ele enfatiza que todos os acordos com os parceiros da Ucrânia no apoio à defesa de seu país devem ser integralmente executados, citando promessas não cumpridas ou parcialmente implementadas no passado. "A linha de frente deve ser fortalecida", diz Zelensky. Além disso, ele exige permissão dos parceiros para o uso de armas de alcance longo contra alvos militares no território russo. "Todos na aliança são conscientes da necessidade", diz o presidente. Zelensky também nomeia a defesa aérea como uma prioridade.

05:35 Ucrânia destaca inovações da indústria de defesa para atrair investidores O Ministério da Defesa da Ucrânia está procurando investimentos estrangeiros em seu setor de defesa. Um local não revelado na Ucrânia sediou uma exposição secreta de armas para investidores internacionais, segundo a agência de notícias ucraniana Ukrinform. O vice-ministro Dmytro Klimenkov exibiu várias armas ucranianas, como um sistema de míssil antitanque, um sistema de artilharia autopropelido, veículos-bomba controlados à distância e veículos para desminagem. "Temos armas única

22:22 Turismo na Letônia Afetado pela Guerra na UcrâniaO jornal letão "Diena" relatou que a invasão da Rússia na Ucrânia também está tendo um impacto negativo no turismo na Letônia. Os negócios do setor estão se adaptando à ausência de turistas russos e à improvável volta de visitantes russos no futuro próximo. Além disso, países veem os Bálticos como uma região instável devido aos conflitos militares em andamento, desencorajando potenciais visitantes.

21:40 Suíça Oferece 1,5 Bilhão de Euros para Reconstrução da UcrâniaA Suíça planeja oferecer 1,5 bilhão de francos suíços (€1,54 bilhão) em financiamento para projetos de reconstrução na Ucrânia nos próximos quatro anos, de acordo com o embaixador da Suíça na Ucrânia e Moldávia, Felix Baumann. Um bilhão será destinado à autogestão ucraniana, desminagem e ajuda humanitária. O restante apoiará projetos envolvendo o setor privado suíço. "Estamos sérios em nossas intenções, e nosso representante na Ucrânia ajudará a implementar esse projeto", afirmou Baumann durante uma reunião com o ministro Oleksiy Kuleba. Kuleba também enfatizou a necessidade de construção de habitações para mais de 4,5 milhões de pessoas deslocadas internamente como prioridade para a cooperação com a Suíça.

20:39 Ucrânia Recebe Sistema de Defesa Aérea Patriot da RomêniaO porta-voz do Ministério da Defesa da Romênia, Constantin Spinu, confirmou que a Ucrânia recebeu um sistema de defesa aérea Patriot de Bucareste. O presidente Volodymyr Zelenskyy expressou gratidão pelo auxílio, afirmando: "Agradeço a cada país que nos auxilia na defesa aérea. Sou particularmente grato à Romênia pelos sistemas Patriot. Juntos, podemos aumentar nossa eficiência e pôr fim à agressão russa destruindo juntos drones Shahed e mísseis". Bucareste hesitou initially, mas acabou decidindo doar seu sistema Patriot em junho, com a entrega ordenada em julho.

19:57 Forbes: Gazprom Sofre Prejuízos Recordes como a Companhia Russa Mais InfrutíferaDe acordo com a Forbes, a empresa estatal russa Public Joint Stock Company Gazprom sofreu um prejuízo líquido recorde de €5,5 bilhões em 2023, tornando-se a companhia mais infrutífera da Rússia desde 1998. O Complexo Químico de Gás do Amur, uma joint venture entre a Holding Sibur da Rússia e a Sinopec da China, ocupa o segundo lugar na lista da Forbes russa das companhias mais infrutíferas. Outras empresas na lista incluem Ozon (prejuízo líquido de €408 milhões), Corporação de Aviação Unida (prejuízo líquido de €326 milhões) e a rede social VK (prejuízo líquido de €326 milhões).

A União Europeia condenou a invasão da Rússia na Ucrânia e impôs sanções a indivíduos e entidades russas em resposta. Vale destacar que a União Europeia, junto com várias outras organizações internacionais e países, continua a expressar seu apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia.

No contexto do conflito em andamento, seria essencial para a União Europeia manter uma frente unida contra a agressão da Rússia e continuar fornecendo ajuda humanitária e apoio militar à Ucrânia conforme necessário. Além disso, promover esforços diplomáticos para alcançar uma resolução pacífica do conflito permanece uma prioridade crítica para a União Europeia para preservar a estabilidade regional e cumprir o direito internacional.

Leia também: