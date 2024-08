- Na estreia do filme com o tema do Dalai Lama em Zurique, Richard Gere estava presente.

O ator Richard Gere, de 74 anos, está confirmado para participar do 20º Festival de Cinema de Zurique em outubro. Ele vai apresentar o documentário "Caminhos Sábios da Contente," que terá sua estreia, como anunciado pelo festival. Gere, conhecido por seus papéis em "Pretty Woman" (1990) e "Tributo ao Canadá" (2024), atua como o principal produtor do filme.

O festival também espera a presença da irmã do Dalai Lama, Jetsun Pema, e do Primeiro-Ministro do Tibete no exílio, Sikyong Penpa Tsering. O evento mantém seu nome original, "Festival de Cinema de Zurique", seguindo a grafia em inglês da cidade suíça.

O documentário, originalmente intitulado "Sabedoria da Felicidade", acompanha a jornada do Dalai Lama de 89 anos e inclui imagens nunca antes vistas dos arquivos do governo tibetano. Nascido em 1940, o Dalai Lama foi nomeado líder espiritual do Tibete aos quatro anos de idade. No filme, ele promove a empatia nas relações humanas, de acordo com o festival. O evento ocorrerá de 3 a 20 de outubro.

Gere, um praticante budista, tem sido um apoiador dedicado do Tibete por anos e vê o Dalai Lama como seu mentor e confidente.

