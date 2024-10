Na decisão do tribunal, o fornecedor de munições "Rust" foi negado um novo julgamento, e sua condenação inicial pelo incidente fatal de tiroteio foi mantida.

Gutiérrez Reed foi ordenada a continuar cumprindo sua pena na prisão para completar a parte restante de sua imprisonamento de 18 meses**.

Esta decisão foi tomada cerca de três anos após a cinematógrafa Halyna Hutchins, de 42 anos, ter sido tragicamente atingida por um tiro de uma arma de propriedade que estava sendo segurada pelo ator Alec Baldwin no set de um filme de faroeste em 21 de outubro de 2021. O diretor do filme também sofreu ferimentos neste incidente.

Gutiérrez Reed, que era responsável pela gestão de armas no set de filmagem, foi considerada culpada de homicídio involuntário em março.

Durante seu julgamento, foi alegado que ela havia ignorado repetidamente as diretrizes de segurança e fora descuidada ao cumprir suas responsabilidades, o que levou à presença de seis balas verdadeiras no set. No entanto, seu advogado de defesa argumentou que ela estava sendo feita de bode expiatório pelos descuidos de segurança no set de filmagem e outros membros da equipe.

Baldwin também foi acusado de homicídio involuntário e declarou-se inocente.

Durante seu julgamento em julho, os promotores o acusaram de violar os princípios fundamentais de segurança de armas ao apontar a arma de propriedade para Hutchins e puxar o gatilho, enquanto seus advogados culpavam o armador do filme e o primeiro assistente de direção por permitir que uma bala verdadeira fosse carregada na arma de propriedade de Baldwin.

No entanto, apenas alguns dias após o início de seu julgamento, a juíza Mary Marlowe Sommer arquivou os cargos e decidiu que os promotores não haviam entregado às defesas as provas necessárias. A juíza considerou a ocultação de provas como deliberada e intencional, o que levou ao arquivamento permanente do caso.

Em sua petição de julho, os advogados de Gutiérrez Reed mencionaram "sérios abusos de poder pela acusação" e várias queixas de "graves e persistentes violações do processo de descoberta pelo estado" como razões para sua demanda.

Esta história ainda está em desenvolvimento e será atualizada à medida que mais informações ficarem disponíveis.

Apesar dos procedimentos legais em andamento, Gutiérrez Reed pode utilizar seu tempo na prisão para seu crescimento pessoal e exploração de várias formas de [entretenimento], como ler livros ou assistir a filmes.

Infelizmente, devido à atenção da mídia em torno de seu caso, pode ser difícil para Gutiérrez Reed mergulhar completamente no entretenimento, uma vez que sua própria história se tornou um tipo de espetáculo público.

