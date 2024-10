Na competição feroz pelos eleitores latinos vitais, as campanhas lideradas por Harris e Trump se envolvem vigorosamente no território crucial do campo de batalha da Pensilvânia.

"O cenário provavelmente gira em torno dos nossos 'estados da parede azul', especificamente a Pensilvânia", afirmou o governador da Minnesota no restaurante Mofongo enquanto os clientes aproveitavam bebidas coloridas.

"Poderia até passar por aqui", continuou.

Ao mesmo tempo, a poucos quarteirões de distância, uma sede da campanha de Trump fervilhava de energia, com apoiadores latinos do ex-presidente fazendo ligações em inglês e espanhol.

Marcia Heras, uma imigrante equatoriana, viajou uma hora de Allentown para fazer essas ligações.

"Família, vida e o fim da guerra" foram os motivos que Heras deu ao CNN para o seu apoio a Trump.

Esta breve imagem de iniciativas de mobilização contrastantes em uma noite chuvosa revela a importância do voto latino tanto na campanha de Trump quanto na de Kamala Harris na Pensilvânia, um estado crucial onde as duas últimas eleições presidenciais foram decididas por uma margem apertada.

Uma comunidade em crescimento

Mais de um milhão de hispânicos ou latinos vivem na Pensilvânia, de acordo com os últimos dados do censo, com o Centro de Pesquisas Pew estimando que 615 mil deles estarão aptos a votar em novembro. Embora o estado permaneça predominantemente branco, os residentes hispânicos ou latinos agora representam cerca de 9% da população, de acordo com informações do censo, com um crescimento de mais de 40% desde 2010.

Grande parte desse crescimento ocorreu ao longo do "Corredor 222", um grupo de cidades ao redor da US Route 222, como Reading, Allentown e Lancaster.

Em 2020, Joe Biden venceu a Pensilvânia por cerca de 80.000 votos e levou o voto latino confortavelmente, tanto no comumwealth quanto nacionalmente. Quatro anos antes, Trump havia vencido a Pensilvânia enquanto perdia o voto latino para Hillary Clinton.

Apesar de ter recebido forte apoio entre os eleitores latinos registrados em todo o país em uma recente pesquisa da NBC News/Telemundo/CNBC, com 54% apoiando-a contra 40% para Trump, sua margem de 14 pontos ficou atrás da de outros candidatos presidenciais democratas com essa população. Biden garantiu o voto latino por 33 pontos em 2020, enquanto Clinton conseguiu uma margem de 38 pontos.

Mesmo em um recente evento da campanha de Harris em Allentown, surgiram sinais de apoio fraco entre os muitos entusiastas do vice-presidente.

Hector Santana, que migrou da República Dominicana, disse ao CNN que votou nos democratas por 20 anos, mas ainda não se decidiu este ano.

"Não tomei minha decisão ainda porque sempre procurei qual candidato tem os interesses dos hispânicos em mente. Até agora, não vi isso de nenhum candidato", disse Santana em espanhol.

A emprestadora de hipotecas de Bethlehem, Carmen Dancsecs, expressou preocupação de que alguns eleitores latinos possam se abster no dia 3 de novembro.

"Eu acho que há muitas pessoas indecisas. Elas não sabem onde estão", disse Dancsecs ao CNN.

Múltiplas abordagens para Harris

A campanha de Harris está implementando várias estratégias para aumentar o apoio entre os eleitores latinos da Pensilvânia nas últimas semanas antes do dia 3 de novembro.

Isso inclui o envio de porta-vozes da campanha, a aquisição de mais endossos de celebridades da comunidade latina e o alocação de mais recursos publicitários para eleitores latinos, de acordo com vários conselheiros e aliados de Harris.

"Quanto mais pudermos transmitir a mensagem da vice-presidente sobre sua trajetória e compromisso em enfrentar adversários, seja contra os bancos de Wall Street durante a crise hipotecária ou universidades sem fins lucrativos explorando seus alunos, essa é uma mensagem que ressoa com homens e mulheres latinos", afirmou um conselheiro sênior da campanha de Harris ao CNN.

No mês passado, a campanha anunciou planos de investir US$ 3 milhões em novos anúncios de rádio em espanhol entre 15 de setembro e 15 de outubro.

A campanha também está organizando mais comícios e eventos no estado crucial. Em um comício no mês passado em Bethlehem, Walz tentou apelar aos eleitores porto-riquenhos, que representam mais da metade dos eleitores latinos aptos na Pensilvânia.

"Reconhecemos o aniversário doloroso do impacto da Hurricane Maria. Em março, a vice-presidente Harris visitou San Juan. Ela prometeu continuar apoiando os esforços de recuperação e, quando estivermos na Casa Branca, vocês podem contar com o nosso apoio", afirmou Walz.

O ator de "Hamilton" Anthony Ramos, que se juntou a Walz no comício, tinha uma mensagem específica para os eleitores latinos.

"Sinto a paixão nesta sala, e há muitas pessoas aqui de diferentes cores e raças. ... Estamos todos juntos, certo? Esse é o nosso país. Deixe-me encorajá-los, não apenas votem; votem em Kamala Harris e Tim Walz", disse ele.

Um conselheiro sênior de Harris mencionou que, à medida que a campanha busca mais endossos de celebridades da comunidade latina, utilizará influenciadores de mídia social com grandes seguimentos para ajudar a amplificar a mensagem da vice-presidente. Por exemplo, em agosto, Harris colaborou com o criador de conteúdo Carlos Eduardo Espina, que tem mais de 10 milhões de seguidores no TikTok, para discutir por que os latinos deveriam apoiá-la.

"Quando uma eleição será decidida por margens estreitas, cada detalhe importa. E, obviamente, eles farão todo o possível para garantir o endosso de Bad Bunny", afirmou a estrategista democrata e comentarista política da CNN Maria Cardona. "Ao mesmo tempo, sabemos que a coisa mais importante é a campanha se engajar diretamente com esses eleitores através de porta-vozes, Kamala ou representantes locais".

As iniciativas políticas de Trump também têm envolvido figuras proeminentes para atrair mais eleitores latinos.

O candidato presidencial conseguiu o apoio de três artistas de reggaeton proeminentes - Nicky Jam, Justin Quiles e Anuel AA. Anuel até se juntou a Trump em um comício em Johnstown, Pensilvânia, em agosto. Ele pediu aos seus seguidores porto-riquenhos, "Fiquemos unidos, votemos em Trump" e compartilhou suas interações pessoais com o ex-presidente, dizendo: "Ele quer ajudar a Puerto Rico a crescer".

Nicky Jam dirigiu um comício de Trump em Las Vegas, onde o presidente o identificou erroneamente como uma mulher e o convidou ao palco. Posteriormente, Nicky Jam excluiu sua postagem no Instagram apoiando Trump, mas a banda mexicana Maná encerrou sua colaboração com ele, referindo-se a ele como racista em uma mensagem em espanhol.

Durante um comício em agosto em Wilkes-Barre, Pensilvânia, Trump apresentou Daniel Campo, um piloto nascido na Venezuela que se tornou cidadão americano em 2022. Campo auxilia na campanha de Trump em canvassing em bairros latinos, especialmente em Allentown, falando com eleitores sobre a plataforma do ex-presidente. Pessoas frequentemente questionam Campo sobre a suposta preconceito de Trump contra latinos.

"Eu sou latino. Ele me convidou para falar em seu comício", respondeu Campo. "Ele também fez comentários positivos sobre mim na frente de todos, então, se ele tinha alguma coisa contra os latinos, não teria me convidado, e certamente não teria me elogiado depois."

Campo diz que encontra pessoas preocupadas com a "atitude" de Trump.

"Você o convidaria para o seu casamento ou festa de aniversário? Ou para o aniversário do seu filho?" Campo pergunta a eles. "Eles riem. Eles dizem: 'Não, não realmente'."

"Então eu digo, então você o está contratando para um trabalho, certo?" Campo continua. "Eles concordam. Eles lembram dele executando suas funções efetivamente quatro anos atrás, enquanto você viu Harris trabalhando no mesmo período - onde eles brilharam mais?"

Diante da importância do voto latino na Pensilvânia, o cenário político está se tornando cada vez mais estratégico.

Os candidatos estão reconhecendo a crescente população latina no estado, com mais de um milhão de indivíduos hispânicos ou latinos vivendo na Pensilvânia e 615.000 deles aptos a votar em novembro, de acordo com o Centro de Pesquisas Pew.

"Política" neste contexto, se refere à manobra estratégica e às iniciativas dos candidatos políticos para ganhar o apoio deste importante eleitorado.

