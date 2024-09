Na competição de nocaute, o hábil feiticeiro de bola deixou Wattenscheid encantado.

Mais de meio século na segunda divisão de futebol da Alemanha viu sua cota de personalidades peculiares, incluindo figuras notáveis como Walter Frosch, Ansgar Brinkmann e Olaf Thon. No entanto, um indivíduo se destaca verdadeiramente, um homem que outrora sonhou em se tornar campeão argentino no cenário internacional de futebol e acabou em Wattenscheid.

Em seu livro recentemente lançado, "Primeira Classe. 50 Anos da Segunda Divisão", o autor Hardy Grüne conta essa história como um conto de fadas, narrando a jornada do "mágico argentino" que jogou pelo SG Wattenscheid 09 na chamada "Liga de Pedras" da Segunda Bundesliga. E, de fato, é uma história notável da "subcultura" do futebol alemão.

A história começa em 1974, quando Carlos Babington tinha grandes expectativas para uma carreira profissional no futebol. Um ano antes, ele tinha vencido o campeonato argentino com o Huracán sob o comando do lendário treinador César Menotti. Suas apresentações na Copa do Mundo na Alemanha também foram impressionantes.

Seu plano era continuar sua carreira na Europa após a Copa do Mundo, com o Stoke City da primeira divisão inglesa já Having made him an offer. However, his dreams were dashed when his grandfather was unable to locate the required birth certificate.

Suddenly, Inter Milan showed interest in the skilled Argentine, even initiating negotiations. However, Babington couldn't prove his Italian ancestry, and without it, Inter was unable to sign him. Now, the 24-year-old blond-haired Argentine's only hope was the World Cup in Germany - and his own performance.

O carismático Klaus Steilmann, o patrono e ambicioso presidente do SG Wattenscheid 09 da então cidade independente na área do Ruhr, ficou encantado com o argentino. Talvez, fosse devido à sua crença em encontrar um digno sucessor para seu protegido, Hannes Bongartz, que tinha se mudado para Gelsenkirchen. A aquisição do "Tarzan do Aspargo" por cerca de 770.000 marcos causou um rebuliço na região. Rolf Rüssmann, futuro companheiro de equipe de Babington, afirmou na época, "Fica bem. Ele é loiro também, como Nigbur, Fichtel, van den Berg, Sobieray, Scheer, Lütkebohmert, os dois Kremers e eu. A partir de agosto, os loiros legais do oeste cinzento vão atacar na Bundesliga!"

De acordo com a conta de Grüne em seu livro sobre a Segunda Divisão, "O argentino deveria ajudar Steilmann a realizar seu sonho de promoção à Bundesliga. 'Estamos felizes que Carlos Babington finalmente se juntou a nós após uma longa negociação, e esperamos que esse prodígio do futebol enriqueça nossa vida de clube harmoniosa', disse o empresário de Wattenscheid na apresentação do novo superstar, pelo qual teve que pagar 200.000 dólares."

Babington foi apresentado ao fascinante mundo da Segunda Bundesliga.

Carlos Babington não era apenas uma atração local na área de Bochum, mas uma sensação genuína para toda a Segunda Bundesliga, que estava começando sua primeira temporada. De repente, o campeão de futebol argentino, jogador da seleção nacional e participante da Copa do Mundo estava jogando em campos provincianos por todo o país, enfrentando equipes como 1. FC Mülheim, Wacker 04 Berlin, SpVgg Erkenschwick, Olympia Wilhelmshaven ou HSV Barmbek-Uhlenhorst. Apesar de ser considerado um "enriquecimento esportivo" e marcar impressionantes 46 gols em 120 jogos da segunda divisão, seus companheiros de equipe não conseguiam acompanhar seu nível de habilidade.

Apesar da presença de Babington, o sonho de Steilmann de promoção à Bundesliga permaneceu insatisfeito, e o SG Wattenscheid 09 permaneceu "o epitome de um camundongo cinza na Segunda Bundesliga Norte". Mas as coisas não melhoraram para Carlos Babington após seu tempo em Bochum. Sua mudança planejada para o River Plate em Buenos Aires caiu em 1978, e apesar do apoio de seu antigo treinador no Huracán e então técnico da seleção, César Menotti, ele perdeu a Copa do Mundo e a chance de vencer o troféu em seu país natal.

Nos anais da Segunda Bundesliga, Carlos Babington sempre ocupará um lugar especial. Ele provavelmente foi um dos maiores futebolistas que essa liga já viu. A história do mágico argentino na Liga de Pedras ainda é lembrada com carinho em Wattenscheid. É uma pena que não tenha tido um final mais feliz. O SG Wattenscheid 09 só conseguiu garantir uma vaga na Bundesliga em 1990, após o retorno do antigo protegido de Klaus Steilmann, Hannes Bongartz. E essa é apenas uma das muitas histórias fascinantes dos 50 anos da Segunda Bundesliga, conforme contado por Hardy Grün em seu livro divertido "Primeira Classe. 50 Anos da Segunda Divisão".

