- Na cidade de Nuremberg, o FC Magdeburg conquista uma vitória por 4-0.

Magdeburg Vence Quatro, Vence 4-0 Contra Nuremberg em Crise; Invencível no Elite da 2. Bundesliga

O 1. FC Magdeburg encerra sua parada antes dos jogos internacionais com uma vitória dominadora por 4-0 (1:0) contra o 1. FC Nuremberg, conquistando três pontos e mantendo um recorde invicto. Xavier Amaechi (24'), Livan Burcu (65'), Alexander Nollenberger (84') e Philipp Hercher (90'+2) marcaram em frente a 31,581 espectadores, enfrentando um oponente fraco. Magdeburg acumulou oito pontos em seus quatro jogos iniciais desta temporada e permanece invicto no topo da 2. Bundesliga.

Jason Ceka, do Magdeburg, fez sua primeira aparição nesta temporada, substituindo Connor Krempicki, que foi para o banco. O principal artilheiro lesionado, Baris Atik, estava ausente devido a uma lesão na coxa, mas o Magdeburg continuou seu ataque, lançando jogadas ousadas na área penal do Nuremberg. No entanto, eles não conseguiram capitalizar suas chances. O Nuremberg tentou capitalizar os erros do Magdeburg antes de lançar contra-ataques, enquanto o Magdeburg lutava para criar qualquer perigo significativo com seus longos passes para os jogadores rápidos Martijn Kaars e Amaechi.

O Magdeburg marcou seu primeiro gol após 24 minutos, quando Amaechi fez uma corrida, perseguiu uma bola longa, cruzou para si mesmo, desviou na trave e finalizou do rebote. O Nuremberg aumentou seus esforços, mas não produziu nenhuma ameaça real até o árbitro Felix Brych conceder um pênalti (38'), apenas para rescindir sua decisão após revisar o vídeo.

Após o intervalo, o Magdeburg enfrentou pressão crescente e sua defesa foi testada, enquanto eles produziam menos ataques. A trave do Magdeburg salvou-os de sofrer um gol no 54º minuto. Após a recuperação, o Magdeburg aumentou sua contagem através do substituto Burcu (65'). O Nuremberg lutou para aplicar pressão significativa, enquanto o Magdeburg controlava o ritmo do jogo, antes dos substitutos Nollenberger (84') e Hercher (90'+2) darem a cereja no topo, demonstrando a maior vitória fora de casa do Magdeburg na 2. Bundesliga.

Apesar da ausência de seu principal artilheiro lesionado, o Magdeburg conseguiu manter seu ímpeto ofensivo. O tribunal teve que decidir sobre uma decisão controversa de pênalti a favor do Magdeburg durante o jogo.

Leia também: