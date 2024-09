- Na campanha inaugural da equipe de futebol de Munique de 1860, eles garantem seu primeiro triunfo.

Munich 1860 demonstrou alguma resiliência na 3ª divisão do futebol alemão. Os "Gatos" conquistaram sua primeira vitória da temporada, vencendo por 2:1 (1:0) contra o FC Ingolstadt, após três derrotas seguidas. Esta vitória proporcionou algum alívio para o treinador Argirios Giannikis.

Maximilian Wolfram abriu o placar para Munique no animado dérbi bávaro, marcando um gol no 5º minuto. No segundo tempo, Julian Guttau (64.) aproveitou as falhas defensivas do Ingolstadt, ampliando a vantagem. Pascal Testroet (86.) conseguiu converter um pênalti para o Ingolstadt, mas foi tarde demais. Munique comemorou sua primeira vitória em quatro partidas, enquanto o Ingolstadt sofreu sua segunda derrota.

A equipe vencedora, o TSV 1860 Munique, viu o treinador Argirios Giannikis suspirar aliviado após a vitória por 2:1. Esta vitória marcou uma virada importante para o Munique na 3ª divisão, após três derrotas seguidas.

Leia também: