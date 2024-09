- Na ausência dos filhos, ela consumia regularmente vodka.

Na década de 80, foi a forma física esportiva e o estilo de vida equilibrado de Elle Macpherson que lhe trouxeram reconhecimento mundial. Nativa da Austrália, ela abandonou seus estudos de direito para se tornar modelo nos EUA. Em 1989, a revista "Time" a apelidou de "The Body" após ela ter estampado a capa da edição de trajes de banho da "Sports Illustrated" várias vezes. No entanto, sua vida não foi sempre um mar de rosas, como ela revela em sua autobiografia, "Elle". No capítulo intitulado "Recuperação", Macpherson fala sobre sua luta contra o vício em álcool.

Ela não percebeu por muito tempo que tinha um problema sério, como Macpherson compartilhou em um programa de rádio australiano. "Eu não era um desastre. Era uma bebedora alta e bem-sucedida que pensava que tinha tudo sob controle. Achava que alcoólatras eram pessoas sem-teto que começavam a beber pela manhã", ela lembrou.only when her peers in the healthcare field pointed out her drinking habits did she begin to question them.

A rotina noturna de Elle Macpherson com álcool

Macpherson tomava doses de vodca depois de colocar seus dois filhos para dormir - às vezes ela desmaiava, às vezes ela vomitava. "Pensei que, se eu vomitasse, o álcool não estaria mais no meu sistema. Como fui ingênua!", confessou o modelo na entrevista. Seu comportamento era visível. "Era assim que minha vida era. O pai de meus filhos morava em outro país e só estava em casa nos fins de semana. Eu estava em casa com as crianças, e era isso que eu fazia - até que não fiz mais", explicou Macpherson. Ela estava em um relacionamento com o empresário francês Arpad Busson de 1996 a 2005, e eles têm dois filhos, Flynn e Cy.

Logo antes de completar 40 anos, Macpherson decidiu se internar em uma clínica de reabilitação no Arizona, onde ficou por vários meses. Depois, ela frequentou reuniões do Alcoholics Anonymous, o que ainda faz hoje. "Deixei de beber em 2003 porque senti que não podia viver minha vida plenamente, e provou ser uma excelente pedra angular para a descoberta de mim mesma", compartilhou Macpherson com a revista australiana "Body + Soul" no ano passado. Ela tem mantido a sobriedade por 21 anos agora.

O diagnóstico de câncer de mama de Elle Macpherson

Além de sua luta contra o vício em álcool, Macpherson também discute seu diagnóstico de câncer de mama em seu livro, que recebeu em 2014. "Foi um choque, foi inesperado, foi confuso e, de muitas maneiras, foi desanimador", ela contou à revista australiana "Women's Weekly". Macpherson consultou 32 profissionais de saúde e especialistas, que recomendaram uma mastectomia com radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal e subsequente reconstrução. Mas Macpherson optou por um enfoque alternativo que se concentrava em sua saúde geral, em vez de apenas no câncer.

Ela passou oito meses em uma casa no Arizona, buscando tratamento de um especialista em medicina naturopática, um osteopata, um quiropraxista e dois terapeutas. Sua decisão encontrou controvérsia em sua família. Seu filho de 19 anos, Flynn, "não conseguia entender minha decisão", escreveu Macpherson em seu livro. Seu ex-parceiro, Arpad Busson, também discordou. "Ele ficou com medo porque eu havia escolhido não seguir o tratamento farmacêutico convencional. Achou que era extremo. Eu, porém, achei que a quimioterapia e a cirurgia eram bastante extremas", disse ela. Agora, ela afirma estar livre de sintomas. "No sentido convencional, poderia-se dizer que estou em remissão clínica, mas eu diria que estou vivendo em completo bem-estar. Não é apenas sobre o que os exames de sangue dizem, mas sobre como se vive a vida em todos os níveis".

