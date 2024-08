Na ausência de um supercomputador, a jornada da Liga dos Campeões está estagnada.

A Liga dos Campeões da UEFA está abraçando a Inteligência Artificial agora. Esta noite, um poderoso computador participará do complexo sorteio da fase de grupos deste torneio, que promete ser o mais complexo de sua história. No entanto, não é apenas a competição que está sendo renovada; o hino também soa diferente. Mas não é uma transformação completa; apenas tem uma sensação fresca. A melodia original, produzida pelo compositor Tony Britten em 1992, inspirada em "Zadok the Priest" de Handel, conseguiu criar sua própria identidade.

A nova versão do hino ainda retém as letras características sobre o melhor, mas foi refeita pela orquestra e ajustada ligeiramente, de acordo com a UEFA. O coral "Tenebrae" lidera na nova gravação, adicionando um tom mais suave e sereno. O que costumava evocar emoção nos fãs agora está apenas roçando a superfície da agradabilidade. Este hino marca uma mudança na marca da liga, que terá pouca semelhança com a temporada anterior, em que o Dortmund chegou surpreendentemente à final.

A mudança mais marcante desde a criação da Liga dos Campeões em 1992-1993 é a eliminação do formato tradicional de fase de grupos. Agora, os 36 times (em vez dos habituais 32) competirão em uma única liga. Após jogarem oito partidas, os oito primeiros times avançarão para as oitavas de final, enquanto os times classificados do 9º ao 24º competirão em uma rodada de play-off para determinar as oito vagas restantes. Clubes alemães como Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Bayern Munich, RB Leipzig e Borussia Dortmund desfrutarão do futebol internacional de elite nesta nova versão da Liga dos Campeões.

A taxa de entrada para os clubes aumentou de €15,64 milhões para €18,62 milhões, com um adicional de €2,1 milhões por vitória (anteriormente €2,8 milhões), e as colocações vencedoras variam de €275.000 para o 36º lugar na fase de grupos a €10 milhões para o time melhor classificado. Em uma situação ideal, a UEFA pagará mais de €112 milhões a um participante, quase o dobro da quantia anterior.

Além dessas receitas de jogo e fundos do novo pool de mercado, a UEFA distribuirá €853 milhões do pool. A distribuição dos dois principais fontes e bônus está muito próxima, deixando o Chief Financial Officer e o diretor esportivo satisfeitos.

Agora, vamos explorar a Liga dos Campeões renovada.

Como funciona o sorteio? Muito pouco fica igual. No passado, 32 times eram rigidamente segregados em oito grupos de quatro. Mas isso não é mais o caso. Os 36 times competirão em um sistema de liga, jogando oito partidas da fase de grupos - quatro em casa e quatro fora - contra oito oponentes diferentes. Cada time enfrentará dois oponentes de cada pote, incluindo a si mesmo.

Os 36 times são categorizados em quatro potes com base em seu coeficiente UEFA. Bayern Munich, Borussia Dortmund e RB Leipzig estão no Pote 1. O campeão Bayer Leverkusen está no Pote 2, e os retornantes VfB Stuttgart juntaram-se ao Pote 4. Estar no Pote 1 não proporciona mais uma vantagem, já que cada time enfrenta oponentes de todos os potes. A UEFA garante que os times de ponta jogarão na fase de grupos, adicionando emoção à competição. Financeiramente, essa reforma também deve ter desempenhado um papel significativo, com 144 partidas da fase de grupos em vez de 96, incluindo 40 envolvendo times alemães.

Partidas entre times do mesmo país continuarão a ser evitadas. Dado que três times alemães estão no Pote 1, fica evidente que os representantes alemães enfrentarão dois dos seis oponentes restantes: Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter Milan e FC Barcelona.

Pote 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich , Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter Milan, Borussia Dortmund , RB Leipzig , FC Barcelona

, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter Milan, , , FC Barcelona Pote 2: Bayer Leverkusen , Atlético Madrid, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, Benfica Lisbon, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, AC Milan

, Atlético Madrid, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, Benfica Lisbon, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, AC Milan Pote 3: Feyenoord Rotterdam, Sporting Lisbon, PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb, FC Salzburg, Lille OSC, Red Star Belgrade, Young Boys Bern, Celtic Glasgow

Pote 4: Slovan Bratislava, AS Monaco, Sparta Prague, Aston Villa, Bologna, Girona, VfB Stuttgart, Sturm Graz, Stade Brest.

A novidade no sorteio: O método tradicional de sorteio manual não será mais o único método utilizado. A UEFA afirma que considerar todas as possibilidades com 1000 bolas poderia levar várias horas, portanto, um software de uma empresa com sede em Londres com vasta experiência na área será utilizado. Este supercomputador alimentado por IA tem como objetivo concluir a tarefa em apenas 35 minutos. O processo envolve o desenho manual de cada clube, seguido pela seleção aleatória dos oponentes restantes e determinação dos jogos em casa e fora para cada time.

Times rivais potenciais para os cinco times alemães poderiam aparecer assim:

Bayern Munich: Manchester City (F), Paris (C), Atlético (F), Atalanta (C), Feyenoord (F), Young Boys (C), Bratislava (F), Monaco (C)Borussia Dortmund: Real (C), Liverpool (F), Milan (F), Brugge (C), Lille (F), Salzburg (C), Girona (F), Prague (C)RB Leipzig: Inter (F), Barcelona (C), Arsenal (F), Juventus (C), Celtic (F), Red Star (C), Graz (C), Brest (F)Bayer Leverkusen: Atlético (C), Atalanta (F), PSG (F), Real (C), Feyenoord (C), Young Boys (F), Aston Villa (C), Bologna (F)VfB Stuttgart: Bratislava (C), Monaco (F), Inter (F), Barcelona (C), Milan (F), Brugge (C), Lille (F), Eindhoven (C)

Como prosseguir após a fase de grupos? Os 36 times competirão em um sistema de liga, resultando em uma única tabela com todos os times. Os 8 primeiros times após oito rodadas irão diretamente para a fase de grupos da Champions League. Os times classificados do 9º ao 24º avançarão para os playoff de eliminação recém-introduzidos. Os times classificados do 25º ao 36º serão eliminados.

Os times classificados do 9º ao 24º determinarão os participantes restantes da fase de grupos em oito partidas em casa e fora. Os vencedores então avançarão para o sistema tradicional de eliminação a partir da fase de grupos, com o objetivo de disputar a final em Munique. Desta vez, os times não serão redistribuídos para cada rodada, mas serão colocados em uma árvore de torneio com base em suas classificações na fase de grupos, semelhante ao tênis ou dardos.

Quando os jogos serão disputados? Com oito rodadas na fase de grupos em vez de seis, haverá mais datas de jogos disponíveis. Anteriormente, a fase de grupos terminava em dezembro, mas agora ela se estenderá até janeiro. Os jogos serão disputados às terças e quartas-feiras às 18h45 e 21h. Há duas exceções: alguns jogos na primeira rodada serão disputados às quintas-feiras porque a Liga Europa e a Liga Conferência ainda não começaram. Na última rodada, todos os 18 jogos começarão simultaneamente. Os organizadores da conferência do DAZN certamente ficarão contentes. O DAZN e o Amazon Prime continuarão a transmitir a Champions League na Alemanha, com apenas a final sendo transmitida pela ZDF.

1ª rodada: 17/18/19 de setembro de 2024

2ª rodada: 1/2 de outubro de 2024

3ª rodada: 22/23 de outubro de 2024

4ª rodada: 5/6 de novembro de 2024

5ª rodada: 26/27 de novembro de 2024

6ª rodada: 10/11 de dezembro de 2024

7ª rodada: 21/22 de janeiro de 2025

8ª rodada: 29 de janeiro de 2025

Playoff de eliminação: 11/12 e 18/19 de fevereiro de 2025

Oitavas de final: 4/5 e 11/12 de março de 2025

Quartas de final: 8/9 e 15/16 de abril de 2025

Semifinais: 29/30 de abril e 6/7 de maio de 2025

Final: 31 de maio de 2025 em Munique

Como a Liga Europa e a Liga Conferência funcionarão? Basicamente, da mesma forma. A Liga Europa, com times alemães Frankfurt e Hoffenheim, seguirá o formato da Champions League. No entanto, a Liga Conferência ainda terá apenas seis partidas na fase de grupos. Os 36 times serão divididos em seis grupos de seis times cada. Se o 1. FC Heidenheim se qualificar para a fase de grupos ao vencer o playoff contra o BK Häcken hoje, eles estarão no Pot 2 e serão sorteados contra um time de cada pot. Eles jogarão três jogos em casa e três fora.

Haverá rebaixamento da Liga Europa e da Liga Conferência novamente? Não. Times eliminados serão removidos da competição. Isso se aplica tanto à Champions League quanto à Liga Europa.

Quem levará para casa o título da Champions League? O supercomputador de inteligência artificial não pode prever isso.

