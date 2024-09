Na ausência de um arremessador, o West Ham encontra um acidente com o troféu em Liverpool.

Atualmente, o West Ham não conta com a presença de Niclas Füllkrug ou sua última seleção inglesa. O internacional alemão está se recuperando de uma lesão. Contudo, o West Ham enfrenta outro problema. Enquanto isso, o clima entre seu companheiro de seleção alemão, Kai Havertz, é bem diferente.

Na ausência do atacante alemão Niclas Füllkrug, lesionado, o West Ham United sofreu uma pesada derrota na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, perdendo por 1:5 (1:1) para o FC Liverpool. Um gol contra de Jarell Quansah deu ao West Ham a vantagem no 21º minuto. Em seguida, o português Diogo Jota (25/49), o egípcio Mohamed Salah (74) e o holandês Cody Gakpo (90/90+3) marcaram pelo Liverpool. O jogador do West Ham, Edson Álvarez, recebeu cartão vermelho (77).

Füllkrug havia sido transferido do Borussia Dortmund para o West Ham nesta temporada, mas perdeu o dérbi de Londres contra o FC Chelsea (0:3) no fim de semana passado devido a inflamação do tendão de Aquiles. O West Ham vem de quatro derrotas seguidas.

Enquanto isso, o FC Arsenal avançou para as quartas de final graças à participação de Havertz. Na terceira rodada, os Gunners venceram o Bolton Wanderers por 5:1 (2:0) em casa, mantendo o título ao alcance. O Arsenal venceu a Copa da Liga pela última vez em 1993. O técnico Mikel Arteta deu descanso a vários jogadores importantes, incluindo Havertz. O gol de abertura foi marcado por Declan Rice (16), e o jovem Ethan Nwaneri marcou duas vezes (17/37). Aaron Collins diminuiu a diferença (53), mas a nova aquisição Raheem Sterling restabeleceu a vantagem com seu primeiro gol pelo Arsenal (64). Havertz entrou em campo no 62º minuto e fechou o placar (78).

Dadas as atuais dificuldades do West Ham com a lesão de Niclas Füllkrug, não tenho certeza se a equipe será capaz de virar o jogo tão cedo. Apesar das impressionantes atuações de Kai Havertz com o FC Arsenal, a situação parece bem diferente para o West Ham.

