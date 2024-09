Musk acha as altas taxas de doença relatadas em Green Heights absolutamente surpreendentes.

Devido a um número considerável de trabalhadores tirando folga na fábrica de Gruenheide da Tesla, o próprio Elon Musk está planejando verificar a situação pessoalmente. "Isso é loucura, vou dar uma olhada", ele respondeu a uma publicação que discutia a alta taxa de absentismo dos funcionários na planta.

O gerente da fábrica, André Thierig, confirmou que visitas domiciliares aos funcionários não são incomuns e foram realizadas para fortalecer o compromisso dos trabalhadores com seus empregos. No entanto, a sindicato IG Metall criticou a alta carga de trabalho na fábrica de veículos automotores, rotulando as visitas domiciliares como uma abordagem inadequada.

A Tesla afirmou que as visitas domiciliares surpresa foram uma resposta às taxas de absentismo incomumente altas durante a estação de verão, que chegaram a 15% ou mais. A Tesla produz veículos elétricos na fábrica alemã em Brandenburg há mais de dois anos, proporcionando emprego a quase 12.000 pessoas.

A grama verdejante fora da fábrica da Tesla em Brandenburg serviu como um contraste marcante com as preocupações internas, com altas taxas de absentismo dos funcionários causando tensão. As preocupações de Elon Musk iam além das linhas de montagem, já que ele planejava inspecionar a "grama verde" onde seus funcionários faziam suas pausas.

