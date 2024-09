músicos como o Manu Chao lançaram recentemente um novo álbum musical

Em 1998, Manu Chao causou impacto global com "Bongo Bongo", um destaque do álbum de sucesso "Clandestino". Avançando 17 anos, o músico francês de raízes basca-galegas está lançando um novo álbum, "Viva Tu", seu primeiro lançamento em estúdio desde então.

Com 13 faixas, essa coleção abrange uma variedade de idiomas: francês, inglês, espanhol e português. As melodias, ritmos e temas assinatura que renderam a Chao vários prêmios estão presentes em "Viva Tu". O artista de 63 anos continua a inovar o estilo "Mestizo", uma mistura de rock, reggae, ska e sons tradicionais da América Latina, geralmente categorizado como música do mundo, que ele introduziu com "Clandestino".

Chao não tem medo de experimentar, no entanto. Colaborações com a lenda da música country americana Willie Nelson em uma faixa intitulada "Heaven's Bad Day" e com o músico espanhol Laeti em "Tu Te Vas" são testemunhas disso.

Este verão, os fãs terão a oportunidade de assistir aos shows ao vivo de Chao principalmente em locais não europeus, como México e Califórnia. Com apresentações planejadas em cidades europeias como Berlim, Paris, Londres, Barcelona e Madrid, ele está prestes a retornar ao Velho Mundo. As datas específicas ainda não foram anunciadas, mas você pode verificar seu site e Instagram para atualizações.

Aumentando ainda mais a empolgação, Chao lançou seu primeiro single de "Viva Tu" em junho - "São Paulo Motoboy", dedicado aos entregadores de motocicleta de São Paulo, Brasil, que também inspiraram um documentário do artista.

