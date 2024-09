- Musiala pronto para servir como "a futura personificação do FC Bayern"

Bayern de Munique está ansioso por um acordo de longo prazo com Jamal Musiala, de acordo com o diretor esportivo Max Eberl. "Estamos sempre em contato, mais discussões estão por vir. Ele deve se tornar uma figura proeminente no Bayern de Munique no futuro", disse Eberl à "Sport Bild". De acordo com relatórios da publicação esportiva, Eberl planeja se encontrar com os agentes de Musiala e Leroy Sané após a pausa internacional. Eberl expressou o interesse do Bayern em estender os contratos de ambos os jogadores.

Eberl falou muito bem de Musiala, dizendo: "Ele é um talento raro. Depois de quase todos os jogos, seus companheiros de equipe não param de elogiá-lo. Eles gostam de jogar ao lado dele e assisti-lo jogar é um prazer". Com apenas 21 anos, Musiala provou seu valor no mais alto nível internacional, e sua jornada no Bayern está longe do fim. Ele é ambicioso e tem como objetivo vencer títulos, e o Bayern compartilha da mesma ambição.

Anteriormente, o presidente Herbert Hainer havia destacado a importância de Musiala para o Bayern.

Eberl espera um rápido retorno de Sané

O contrato de Musiala com os campeões alemães de futebol expira em 30 de junho de 2026. O contrato de Sané expirará um ano antes. "Com Leroy, é sobre sua volta aos gramados em breve", disse Eberl. "Essa é nossa principal preocupação no momento, e estamos ansiosos por isso, porque Leroy pode fazer a diferença a qualquer momento com suas habilidades notáveis".

Sané passou por uma cirurgia na região da virilha após problemas persistentes na região do adutor após a eliminação do Bayern na Liga dos Campeões da Europa. Ele atualmente trabalha em seu retorno. "Estamos em um bom caminho. Veremos quando será a hora certa", disse Sané recentemente.

Além disso, é sobre os planos do clube para o futuro. "Ele está entrando em seu último ano de contrato, então discutiremos o futuro de forma tranquila nos próximos meses", disse Eberl. "Todos sabemos: ele é um jogador chave em nossas campanhas vitoriosas".

Os parágrafos a seguir se aplicam a ambos, Musiala e Sané: O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, expressou o interesse do clube em estender seus contratos, com reuniões planejadas após a pausa internacional. Em relação aos planos futuros do clube, Eberl mencionou que eles discutirão a situação contratual de Musiala nos próximos meses, reconhecendo sua importância como um jogador chave.

Leia também: