Musiala começa o jogo com o terceiro gol mais rápido do Bayern.

Em apenas 14 segundos de partida, o Bayern de Munique já liderava por 1-0 contra o Holstein Kiel, graças ao gol rápido de Jamal Musiala, fazendo história ao marcar o terceiro gol mais rápido da Bundesliga do Bayern. Essa vantagem inicial, combinada com os erros iniciais do Kiel, permitiu ao Bayern aumentar a vantagem para uma vitória dominadora de 3-0 aos 13 minutos. Após a primeira vitória da temporada, Munique assumiu a liderança da Bundesliga.

Musiala e o estrela atacante Harry Kane (penalty após revisão de vídeo) continuaram marcando, enquanto Michael Olise adicionou outro gol como substituto. Um gol contra do Kiel do Nicolai Remberg do Kiel acrescentou às lutas da equipe anfitriã, culminando em uma vitória de 6-1 a favor do Bayern. Armin Gigovic conseguiu marcar um gol de consolação tardio para o Kiel.

O novo técnico Vincent Kompany liderou o Bayern para a liderança com Leroy Sané parecendo estar em forma novamente para a fase da Liga dos Campeões. Sané, que esteve fora anteriormente, não participou do jogo em Kiel, mas foi incluído no elenco pela primeira vez nesta temporada.

Como esperado, o Kiel sofreu sua terceira derrota consecutiva e se tornou a quarta equipe da Bundesliga a começar a temporada com um recorde de 0-3, seguindo os passos do Karlsruhe SC (1963), Borussia Neunkirchen (1964) e Energie Cottbus (2000).

Estreia Tranquila para Palhinha

Vincent Kompany abordou o confronto contra o Kiel com grande respeito antes do jogo. Apesar da suspensão de Marcel Rapp após ter sido expulso contra o VfL Wolfsburg, o Bayern continuou sua impressionante sequência sob o novo técnico. O gol inicial de Musiala e o chute de pênalti bem-sucedido de Kane definiram o tom do jogo com apenas sete minutos decorridos, enquanto o elenco do Bayern, avaliado em aproximadamente 900 milhões de euros a mais que o elenco do Kiel, assumiu o controle do jogo.

João Palhinha, nova aquisição do meio-campo do Bayern, se encaixou em sua função com facilidade, apoiado por Joshua Kimmich, que subiu de sua posição habitual de lateral direito para o centro, como havia feito antes. Com a Liga dos Campeões se aproximando, os jogadores do Bayern conservaram sua energia, descansando Aleksandar Pavić e Mathys Tel por quanto tempo possível.

Apesar de perder várias oportunidades, o Bayern ainda melhorou sua pontuação em direção ao intervalo, com chances perdidas de Serge Gnabry, Kane e Kingsley Coman. Musiala e Gnabry deixaram o campo cedo, enquanto Thomas Müller e Olise os substituíram. Olise fez sua estreia na Bundesliga marcando seu primeiro gol. Kane selou a vitória ao converter um chute de pênalti no último minuto do jogo, mantendo a humilhação do Kiel em seu próprio estádio.

A competição na Liga dos Campeões provavelmente apresentará desafios mais difíceis para o Bayern nas próximas semanas.

