08:40 Estrutura Misteriosa Próxima à Ponte da Crimeia Deixa a Marinha Ucraniana IntrigadaUm projeto de construção não identificado próximo à Ponte da Crimeia deixou a Marinha Ucraniana intrigada. De acordo com "The Kyiv Independent", o porta-voz da Marinha, Dmytro Pletenchuk, compartilhou essa informação durante uma aparição na televisão ucraniana. O verdadeiro propósito da construção ainda é desconhecido. "Pode servir como uma instalação defensiva, ou pode ser outra passagem", afirmou Pletenchuk. "No entanto, ainda é cedo demais para tirar qualquer conclusão". Pletenchuk é cético em relação à conclusão do projeto devido às más condições climáticas. "Os russos estão constantemente tentando estabelecer novas estruturas no Estreito de Kerch para a construção de diversas instalações hidrotécnicas ou barreiras", explicou Pletenchuk. "Mas depois de cada tempestade, elas parecem ser arrastadas para a costa". A ponte liga a Rússia à península da Crimeia, que a Rússia anexou.

08:08 Cidade de Ismajil sob Ataque de Drones Russos: Três Mortos, Onze FeridosA cidade de Ismajil, no sul da Ucrânia, foi alvo de drones russos nesta manhã, resultando na morte de três idosos, incluindo uma mulher com mais de 90 anos. Onze outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. O governador da Oblast de Odessa, Oleh Kiper, confirmou os incidentes e relatou danos a edifícios e veículos, além de vários incêndios. Ismajil fica próximo à fronteira com a Romênia, com a foz norte do rio Danúbio marcando a fronteira.

07:40 Roth Pede a Países Europeus que Aumentem Ajuda Militar à Ucrânia para NegociaçõesO especialista em política externa do SPD, Michael Roth, defendeu o aumento da assistência militar europeia à Ucrânia. "Os principais países europeus precisam fornecer mais apoio militar para garantir que a Ucrânia permaneça um país livre e democrático", disse Roth em uma entrevista ao "Tagesspiegel". "Agora é o momento de mobilizar todos os nossos recursos para colocar a Ucrânia na melhor posição possível para potenciais negociações". Roth argumentou que os países que desejam encerrar rapidamente o conflito devem fornecer à Ucrânia os recursos necessários. Ferramentas militares e diplomacia são duas faces da mesma moeda, explicou.

07:09 Baerbock Advertiu contra Redução do Apoio à Ucrânia, Hospitais de Crianças Ficariam DesprotegidosA Ministra das Relações Exteriores, Baerbock, defendeu as entregas de armas ocidentais à Ucrânia e alertou contra a redução do apoio a Kyiv. "A crença de que não haveria lutas ou baixas na Ucrânia sem armas defensivas é tão simples quanto falsa", afirmou Baerbock na Debate Geral da ONU em Nova York na quinta-feira. "Se a Rússia parar seu ataque, a guerra termina. Se a Ucrânia parar de se defender, porém, isso seria o fim para a Ucrânia". Putin respondeu a um convite para uma conferência de paz em junho com um ataque aéreo a um hospital de crianças. Enquanto Putin não estiver disposto a negociar, encerrar nossa assistência significaria "que os hospitais e crianças da Ucrânia ficariam desprotegidos. Isso resultaria em mais crimes de guerra, possivelmente até em outros países". Baerbock enfatizou que a Rússia "repetidamente desafiou a inviolabilidade das fronteiras dos estados bálticos e da Polônia".

06:45 Golob Não Exclui Armas de Alcance Longo para a Ucrânia após Advertir contra Decisões PrematurasO governo esloveno advertiu contra decisões apressadas sobre o uso de armas ocidentais de longo alcance em território russo, dada às reservas alemãs. "Raramente é sábio dizer que certos assuntos estão fora de questão desde o início", disse o primeiro-ministro esloveno Robert Golob durante o Debate Geral da ONU em Nova York. "Neste ponto, todas as opções devem ser consideradas, e então a que melhor se adapta às circunstâncias prevalecentes deve ser escolhida". Golob respondeu a perguntas sobre o uso de mísseis de cruzeiro de longo alcance após a oposição alemã e dos EUA.

06:11 Baerbock Pede ao Irã que Pare de Apoiar a Agressão da Rússia Contra a Ucrânia e Interrompa Transferências de Mísseis Balísticos e DronesA Ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, pediu ao Irã que pare de apoiar o esforço de guerra da Rússia contra a Ucrânia e que impeça a transferência de mísseis balísticos e drones. O Ministério das Relações Exteriores publicou essa informação na plataforma X. Baerbock interagiu com seu colega iraniano Abbas Araktschi nas margens da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

06:01 Trump se Encontrará com Zelenskyy em Nova York na Sexta-FeiraO ex-presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou planos de se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy em Nova York na sexta-feira. O encontro está programado para acontecer na Trump Tower em Manhattan, de acordo com Trump. Zelenskyy é dito ter estendido sua viagem aos EUA para se encontrar com Trump após seu encontro com o presidente democrata Joe Biden na quinta-feira. Antes de sua viagem aos EUA, Zelenskyy indicou seu desejo de participar de discussões com Trump, Biden e a vice-presidente Kamala Harris para apresentar seu "plano de vitória" para pôr fim ao conflito na Ucrânia. Leia mais sobre isso aqui.

04:25 Harris Oferece Ajuda a Zelensky, Indiretamente Alerta Sobre Adversário RepublicanoA candidata democrata à presidência Harris promete apoio ao presidente ucraniano Zelensky e alerta indiretamente sobre uma possível vitória de seu adversário republicano, sem mencioná-lo explicitamente. "Meu apoio ao povo da Ucrânia permanece inabalável. (...) Eu vou continuar apoiando a Ucrânia e lutando para garantir que eles saiam vitoriosos deste conflito e vivam em tranquilidade e prosperidade", expressa durante a visita de Zelensky a Washington. Ela aconselha que o fim do conflito não pode ser decidido sem a Ucrânia. No entanto, ela reconhece que "certas" pessoas nos EUA estão considerando isso. Sua agenda, ela revela, é persuadir a Ucrânia a renunciar a grandes porções de seu território, aceitar a neutralidade e ignorar garantias de segurança de outros países. Em sua perspectiva, essas propostas são semelhantes às propostas pelo líder do Kremlin, Putin, e equivalem a um chamado para a rendição.

02:08 Ataques Relatados em Tomyna BalkaAs forças russas bombardearam repetidamente o assentamento de Tomyna Balka a oeste da cidade ucraniana de Kherson hoje, de acordo com o governador da região, Prokrudin. Uma mulher foi morta e outra ficou ferida no ataque, de acordo com relatórios do Telegram.

00:55 Reino Unido Fornece Mais Artilharia Autopropulsada à UcrâniaO Reino Unido vai fornecer outra remessa de sistemas de artilharia autopropulsada, AS90s, às forças de defesa da Ucrânia. Dez desses sistemas já foram entregues, com mais seis previstos para serem entregues nas próximas semanas, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido.

23:33 ONU Luta para Financiar Apoio aos Ucranianos Neste InvernoA ONU admite que não tem fundos suficientes para ajudar os ucranianos neste inverno. "O nível de financiamento de nossas organizações é excessivamente baixo para esta época do ano", diz Karolina Lindholm Billing, coordenadora da Ucrânia para a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR). O ACNUR atualmente possui apenas 47% dos fundos necessários para apoiar os milhões de ucranianos afetados pela guerra ou deslocados. No ano passado, nesta época, estava 70% financiado.

22:13 Biden Planeja Aumentar Ajuda à UcrâniaO presidente Biden anuncia que os EUA vão ampliar sua ajuda à Ucrânia antes do fim de seu mandato. Este movimento é esperado para fortalecer a posição de negociação do governo de Kyiv, de acordo com Biden, antes de um encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Washington. O mandato de Biden termina em janeiro. Ele pode ser sucedido por sua vice-presidente, Kamala Harris, ou pelo republicano Donald Trump, que é especulado para reduzir a envolvimento dos EUA com a Ucrânia.

21:34 Ucrânia Alerta para Ataques Aumentados na Região de SaporizhzhiaRelatórios de inteligência da Ucrânia sugerem que as tropas russas estão prestes a intensificar seus ataques na região de Saporizhzhia. "Há uma inclinação para a escalada no teatro de operações na região de Saporizhzhia", diz um porta-voz de tropas baseadas no sul da Ucrânia na televisão nacional. "Nos últimos 24 horas, houve cinco ataques, e esperamos que esse número aumente, uma vez que nossas informações indicam que o inimigo está concentrando grupos de ataque perto do assentamento de Pryiutne". O porta-voz também menciona que o lado russo recebeu veículos blindados leves. "Isso sugere que eles estão se preparando para operações ofensivas."

21:00 Biden e Zelensky se Encontram: Rússia Não ConquistaráNo início de seu encontro em Washington, o presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky o apoio contínuo dos EUA. "A Rússia não prevalecerá, a Ucrânia sim", declarou ao receber seu colega ucraniano na Sala Oval da Casa Branca: "E estaremos ao seu lado a cada passo do caminho." Saiba mais sobre isso aqui.

