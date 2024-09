Munz às 10:17 comentou sobre a ameaça potencial da OTAN: "A TV do café da manhã não apresenta a afirmação de Putin"

Líder da oposição bielorrussa Maria Kalesnikava está relatando um estado de saúde crítico, segundo sua irmã Tatjana Chomitsch. Kalesnikava, que está detida há quatro anos em condições inumanas, agora pesa 45 kg e tem 1,75 metro de altura. Chomitsch, citando informações de ex-prisioneiros, acredita que este é um ponto crítico, já que ninguém pode suportar tais condições por muito tempo. Ela acusa as autoridades de torturar mental e fisicamente sua irmã. O Ministério do Interior da Bielorrússia ainda não respondeu a uma consulta sobre as condições de detenção de Kalesnikava. A mulher de 42 anos, um símbolo proeminente da resistência desde os protestos de 2020 contra o presidente Alexander Lukashenko, está cumprindo uma pena de 11 anos por supostas tentativas de tomar o poder.

A Alemanha e a Lituânia assinaram um acordo para estacionar uma brigada de combate na Lituânia, como parte da NATO. Os ministros da Defesa Boris Pistorius e Laurynas Kasciunas assinaram esse documento em Berlim. O acordo serve para reforçar o Acordo de Forças da NATO, fornecendo clareza sobre o status legal dos soldados e civis alemães residentes na Lituânia. O objetivo é oferecer certeza jurídica, estabelecendo regulamentações para residência, impostos, escolas, saúde pública, trânsito e segurança pública. Este contrato também estabelece a espinha dorsal legal para a instalação de instituições educacionais alemãs na Lituânia. A brigada deve iniciar suas operações em 2027.

A Rússia expulsou seis diplomatas britânicos sob suspeita de espionagem, segundo o FSB. De acordo com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, relatado pela agência de notícias TASS, a embaixada britânica está causando intencionalmente sofrimento ao povo russo. A expulsão pode estar relacionada a discussões sobre se o Reino Unido e os EUA deveriam autorizar a Ucrânia a usar armas de longo alcance contra a Rússia. O primeiro-ministro britânico Starmer deve se encontrar com o presidente Biden na Casa Branca mais tarde hoje.

O presidente ucraniano Selenskyj vem defendendo há muito tempo a aprovação de mísseis de longo alcance para atingir instalações militares russas. Os EUA e o Reino Unido agora estão considerando essa alinhamento, em sincronia um com o outro. O presidente russo Putin responde rapidamente, alertando o Ocidente.

A Rússia está ansiosa para compartilhar suas insights sobre armamentos ocidentais com seus parceiros, de acordo com o vice-ministro da Defesa russo Alexander Fomin. Falando em uma conferência de segurança na China, Fomin explica que os conflitos resultaram em um vasto conhecimento sobre a neutralização de armas ocidentais. A Rússia está disposta a compartilhar essa inteligência com seus parceiros, uma vez que a guerra moderna evoluiu em torno desses conflitos. A arma russa demonstrou a capacidade de contra-atacar armas ocidentais.

Cinco homens foram presos por executar ataques incendiários em Kyiv, agindo em nome de uma agência de inteligência russa, de acordo com a agência de inteligência doméstica ucraniana. Os homens foram acusados de queimar cinco veículos militares e distribuir panfletos para descreditar as forças armadas, de acordo com a agência. Os homens, de diferentes regiões da Ucrânia, foram para Kyiv em busca de trabalho. Eles foram contatados por agentes russos via Telegram, sendo atraídos pela promessa de dinheiro fácil. No entanto, eles nunca receberam qualquer compensação.

O chefe rabino da Ucrânia, Moshe Asman, lamenta a morte de seu filho adotivo, Anton Samborskij, que foi morto durante a invasão russa. Um serviço memorial foi realizado em Kyiv na quinta-feira, com a presença de soldados, veteranos e outros. Samborskij, de 32 anos, foi dado como desaparecido no final de julho e sua morte foi confirmada após semanas de incerteza. Samborskij se tornou pai de uma filha em maio, compartilhou o rabino Asman nas redes sociais. Ele adotou Samborskij quando ele era um órfão de 10 anos. Ele falou pela última vez com seu filho em 17 de julho.

O Japão tomou medidas de emergência após dois aviões russos orbitarem seu território. Os aviões russos não invadiram o espaço aéreo japonês, de acordo com o Ministério da Defesa. Os aviões Tu-142 voaram em direção a Okinawa desde a manhã até o final da tarde. A Força de Autodefesa Aérea do Japão reagiu, enviando aviões de caça em alerta máximo. Os aviões russos continuaram em direção às Curilas, uma região contestada entre Japão e Rússia. Earlier this week, Russian and Chinese warships began joint exercises in the Sea of Japan. The exercises are part of a large-scale maritime operation. Russian military aircraft last circled Japan in 2019. Leia mais aqui.

A Marinha ucraniana revelou detalhes recentes sobre um suposto ataque aéreo russo a um navio mercante civil no Mar Negro. De acordo com sua versão, um bombardeiro Tu-22 supostamente lançou um míssil anti-navio Ch-22 contra o navio. O navio mercante, com a bandeira do país caribenho de São Cristóvão e Neves, estava fora das águas territoriais ucranianas na época. Estava a caminho do Egito, transportando uma carga de trigo. De acordo com um relatório da BBC, o navio mercante estava situado na zona econômica exclusiva da Romênia na época. O relatório também propõe que um míssil Ch-31, utilizado para supressão de radar e carregando muito menos poder explosivo do que o Ch-22, foi usado em vez disso.

14:18 Ministro da Defesa do Reino Unido: "Não estamos a instigar conflito com a Rússia"

O Ministro da Defesa do Reino Unido, Keir Starmer, rejeitou a afirmação do Presidente russo, Vladimir Putin, de que a prestação de armas de longo alcance por países ocidentais para ataques profundos no território russo é equivalente à participação da NATO no conflito. "A Ucrânia tem o direito à autodefesa", afirmou Starmer. O Reino Unido apoia plenamente esse direito e oferece oportunidades de treinamento em conformidade. "Mas não estamos à procura de conflito com a Rússia - essa não é nossa intenção de modo algum", reiterou o Ministro da Defesa do Reino Unido. Leia mais aqui.

13:09 Antigo Embaixador dos EUA em Kyiv: Harris seria "mais assertiva" no apoio à Ucrânia

O antigo Embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, especula que, se eleita, a candidata presidencial democrata Kamala Harris seria "mais assertiva" no apoio à Ucrânia do que o atual ocupante, Biden. Ela já demonstrou essa posição em certas áreas, confirmou Taylor em um evento na Universidade Americana de Kyiv. Biden tem sido deliberativo em algumas decisões, como aquelas relacionadas a HIMARS, tanques Abrams e caças F-16. Ele também é atualmente cauteloso quanto a permitir que a Ucrânia lance ataques profundos na Rússia. Taylor antecipa uma abordagem "mais assertiva" de Harris, em parte devido à sua provável assembleia de uma nova equipa de política externa na Casa Branca.

12:27 Zelensky agradece à Estónia pela ajuda militar

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recebe o Presidente estónio, Alar Karis, em Kyiv, expressando gratidão pela assistência militar. A Estónia, membro da UE e da NATO, comprometeu-se a atribuir 0,25% do seu PIB anual às necessidades de defesa da Ucrânia. As discussões também centrar-searam na reconstrução e nas aspirações da Ucrânia à UE. Além disso, a Primeira-Ministra letã, Evika Siliņa, comprometeu-se a prestar mais apoio durante a sua reunião com Zelensky.

21:19 Serviço de Inteligência Alemão não está obrigado a revelar avaliação da situação militar da Ucrânia a jornalista

O Serviço de Inteligência Federal (BND) não está obrigado a partilhar com um jornalista se caracterizou uma vitória militar para a Ucrânia como desafiante ou impossível em discussões de fundo. O BND também não é obrigado a revelar quais meios de comunicação participaram nestas discussões, como decidiu o Tribunal Administrativo Federal em Leipzig. O pedido do jornalista para uma ordem provisória é rejeitado na sua maioria. No entanto, o BND deve fornecer informações sobre o número de discussões individuais confidenciais sobre a situação militar da Ucrânia neste ano. O jornalista apresentou um pedido urgente ao jornal. O tribunal explicou que a razão para isso foi um artigo de jornal de maio que relatou que um político do CDU afirmou que o BND intencionalmente espalhou uma avaliação negativa da situação militar da Ucrânia para moldar a opinião pública.

20:06 Políticos da Coligação apoiam o emprego de armas de longo alcance contra a Rússia

Políticos da Coligação do Sinal de Trânsito apoiam a permissão a Kyiv para utilizar armas de longo alcance contra alvos dentro da Rússia. É apropriado e de acordo com o direito internacional atacar alvos militares dentro da Rússia com mísseis ocidentais de longo alcance, afirma o especialista de política externa do SPD, Michael Roth, ao T-Online. Roth menciona campos militares, centros de comando ou bases de lançamento como potenciais alvos para armas de longo alcance dentro da Rússia. Estas bases são supostamente utilizadas para lançar "ataques cruéis contra alvos civis ucranianos" e podem ser efetivamente paradas ao atacá-las. O presidente do Comité de Defesa, Marcus Faber do FDP, afirma que a aprovação para "atingir aeroportos militares russos com armas de longo alcance, como ATACMS e Storm Shadow, é há muito tempo esperada". O político verde Anton Hofreiter enfatiza que "a Rússia terroriza a população civil ucraniana diariamente com ataques de mísseis a hospitais, edifícios residenciais e o fornecimento de energia". Para defender efetivamente a população civil ucraniana, o exército deve ser permitido para alvo bases militares no território russo com armas de longo alcance.

19:35 Vance discute os pensamentos de Trump sobre o conflito da Ucrânia

Como mencionado pelo candidato a vice-presidente republicano J.D. Vance, o potencial Presidente Donald Trump poderia propor uma zona desmilitarizada especial entre a Ucrânia e a Rússia para pôr fim ao conflito em curso. Vance partilhou esta perspetiva durante uma conversa com o produtor de televisão Shawn Ryan, sugerindo uma possível reunião de russos, ucranianos e europeus para explorar potenciais soluções pacíficas. Vance expressou otimismo, acreditando que Trump poderia selar rapidamente o acordo. Trump é conhecido pelas suas ligações próximas com o Presidente russo, Vladimir Putin, e pelas suas críticas frequentes à ajuda dos EUA à Ucrânia. Ele é conhecido por afirmar que poderia pôr fim à guerra em 24 horas se fosse eleito, embora não tenha revelado os detalhes do seu plano.

19:03 "Somos russos, Deus está connosco" - Comício fascista em São Petersburgo

Vários nacionalistas e fascistas russos em São Petersburgo repetem o mantra: "Somos russos. Deus está connosco". Eles repetem este canto juntamente com "Avante, russos!" A sua demonstração é para comemorar o aniversário da transferência de relíquia de Alexander Nevsky, um herói nacional e santo da Igreja Ortodoxa.

20:28 Solovyov, o propagandista do Kremlin, sugere expansão adicionalO popular apresentador de TV russo Vladimir Solovyov expressa sua visão de que a Rússia não deveria se limitar a submeter a Ucrânia. Solovyov sugere que o limite final seria o Oceano Atlântico. Ele sugere potenciais locais de déployo de tropas russas em Berlim, Lisboa, Madrid e até mesmo Paris. Quando lembrado da população russa limitada, Solovyov responde, aludindo à Bielorrússia, "Os irmãos bielorrussos estão conosco". Alternativamente, a China poderia ser considerada.

20:01 Voluntários britânicos se preparam para o invernoEm várias casas ucranianas que resistiram aos bombardeios, janelas ausentes representam um problema sério à medida que o inverno se aproxima. A ONG britânica "Insulate Ukraine" se apressa em instalar janelas temporárias nesses zones de combate.

O ataque à Ucrânia continua a dominar as manchetes internacionais, com a Rússia acusada de fornecer apoio a incendiários em Kyiv e expulsando diplomatas britânicos sob suspeita de espionagem. Em resposta, o Reino Unido está considerando armar a Ucrânia com mísseis de alcance longo para atingir instalações militares russas, uma medida que provocou um forte aviso do presidente russo, Putin. Enquanto isso, o presidente ucraniano Selenskyj lamenta a morte de seu filho adotivo, que foi morto durante a invasão russa. Em outras notícias, Lituânia e Alemanha concordaram em estacionar uma brigada de combate na Lituânia como parte da OTAN, com o objetivo de proporcionar certeza jurídica para soldados e civis alemães residentes no país.

