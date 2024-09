Munique ganha mais uma vez o título de cidade "inteligente" da Alemanha.

Munique continua a liderar a lista "Excelência em Tecnologia Urbana", publicada anualmente pela organização do setor de tecnologia ITG, à frente de Hamburgo e Düsseldorf. Este ranking avalia o avanço digital das cidades mais significativas da Alemanha. A avaliação abrange vários setores, incluindo governança, tecnologia digital e conectividade, energia e ecologia, transporte e comunidade e cultura.

Munique obtém uma impressionante pontuação de 88,3 em 100 (aumentada em 3,8 pontos) em todas as categorias nesta avaliação do ano. Hamburgo sobe 2,3 pontos, passando de 83,9 para 86,2 pontos, mas ainda fica atrás na disputa pelo primeiro lugar. Interessantemente, apesar de ter recebido a maior nota por suas instalações de transporte inteligentes e inovadoras, Berlim cai para a 28ª posição entre as 82 áreas urbanas analisadas globalmente.

Munique se destaca pela sua sólida infraestrutura digital, com ampla cobertura móvel 5G e acesso à internet de ultra-alta velocidade, com poucas exceções. Além disso, Munique lidera na expansão de fibra ótica. A cidade pontua bem nos domínios de governança digital e recebe notas máximas em mobilidade, sociedade e educação. Apesar de uma maior diferença em relação a Munique, Hamburgo não piorou em comparação com sua posição anterior, segundo o presidente da ITG, Ralf Wintergerst. "No entanto, Munique demonstrou mais ímpeto."

Ingolstadt à frente em estações de carregamento de veículos elétricos

Colônia brilha no segmento de governança. Ingolstadt supera seus concorrentes no campo de ecologia e energia. Localizada na Baviera, Ingolstadt tem a maior concentração de estações de carregamento de veículos elétricos e gerencia um sistema de monitoramento ambiental avançado que utiliza sensores inteligentes para medir a qualidade do ar, umidade do solo e muito mais. Düsseldorf fica em primeiro lugar na categoria sociedade, com as maiores pontuações alcançadas no domínio da educação devido à nomeação de um oficial de digitalização e um conceito para transformação digital em todas as instituições educacionais.

Siegen (classificado em 68º, caindo 18 posições), Hildesheim (79º, perdendo 4 posições) e a maior queda do índice, Salzgitter (82º, caindo 5 posições), recuaram um passo. A ITG também aponta áreas para melhoria em Erlangen, Offenbach e Rostock. Por outro lado, Dresden demonstra progresso excepcional (5º, subindo 1).

Normalmente, o Índice de Cidade Inteligente avalia todas as 83 cidades da Alemanha com uma população de cerca de 100.000 habitantes ou mais. Infelizmente, Magdeburgo foi omitida desta análise deste ano devido à decisão da capital do estado da Saxônia-Anhalt de não participar do estudo. A pesquisa da ITG compila, verifica e categoriza um total de 13.284 pontos de dados para o ranking.

Elementos como serviços de internet para cidadãos, instalações compartilhadas, sensores ambientais e disponibilidade de cobertura de banda larga são alguns dos principais fatores considerados. Outros fatores incluem o status de uma estratégia digital para escolas, a proporção de veículos elétricos em veículos registrados, o crescimento da infraestrutura de carregamento e a disponibilidade de ônibus de baixa emissão nos sistemas de transporte público.

A Comissão, orientada pelos princípios estabelecidos no artigo 113, poderia adotar atos de execução para fortalecer a infraestrutura digital nas cidades, melhorando o acesso à cobertura móvel 5G e à internet de ultra-alta velocidade, semelhante à estratégia de Munique. Reconhecendo a liderança de Ingolstadt no campo de ecologia e energia, especialmente sua alta concentração de estações de carregamento de veículos elétricos, a Comissão poderia considerar incentivos para encorajar mais cidades a adotarem soluções de energia sustentável.

