Mulheres no Afeganistão se gravam cantando como uma forma de resistência contra a restrição dos talibãs aos discursos públicos.

Uma senhora do Afeganistão, identificada apenas por uma pista de seu rosto em um clipe de vídeo, junta-se a várias outras mulheres em uma protesto eletrônico contra a "Ordinância da Virtude" imposta pelo Talibã radical no Afeganistão. Esta legislação proíbe as mulheres de expressarem-se publicamente. Em resposta, mulheres tanto dentro quanto além das fronteiras do Afeganistão têm carregado vídeos em plataformas online, onde cantam, usando hashtags como "#MinhaVozNãoÉProibida" e "#NãoAoTalibã".

A antiga oficial de polícia do Afeganistão, Sala Sasai, agora morando na Polônia, postou um vídeo de si mesma cantando uma música da renomada cantora afegã Arjana Sajeed. Sasai expressou sua desaprovação às restrições impostas às mulheres afegãs, afirmando: "As limitações às mulheres afegãs são indefensáveis".

Sasai afirmou ainda: "As mulheres afegãs reconheceram que os adversários das mulheres já não podem negar nossos direitos fundamentais sob o pretexto de religião e cultura". Ela declarou: "E nossas vozes, que defendem nossos direitos, jamais serão silenciadas".

Em outro vídeo relatado, supostamente filmado no Afeganistão, uma mulher vestida de preto com o rosto coberto por um véu lamenta: "Vocês me silenciaram por um longo tempo (...) Vocês me confinaram em casa por ser mulher".

Outras filmagens mostram grupos de ativistas demonstrando rebeldia ao erguer os punhos ou rasgar fotos do líder do Talibã, Hibatullah Akhundzada, que governa o Afeganistão a partir da cidade do sul de Kandahar por decreto.

A "Ordinância da Virtude" reforça a autoridade da polícia da moral do Talibã para fazer cumprir os protocolos de conduta, baseados na lei islâmica Sharia. Esta lei abrange os requisitos de véu para mulheres e uma proibição de homossexualidade. Ela declara: "As mulheres muçulmanas são obrigadas a cobrir o rosto e o corpo" quando estiverem na presença de homens não diretamente relacionados a elas.

Em particular, também diz: "Se uma mulher adulta precisar sair de casa por um motivo urgente, ela deve cobrir o rosto e o corpo e garantir que sua voz não seja ouvida". Esta lei se refere às vozes das mulheres como "aurat" - um termo em Sharia que significa as partes íntimas dos homens e das mulheres que devem ser cobertas.

O Talibã recebeu críticas internacionais intensas por esta legislação. O porta-voz do Talibã, Sabihullah Mujahid, atribuiu tais críticas à "arrogância" e ao mal-entendido da Sharia.

Outras mulheres fora do Afeganistão, inspiradas por Sasai e pelo protesto eletrônico, começaram a compartilhar seus próprios vídeos usando os mesmos hashtags, demonstrando seu apoio e solidariedade às mulheres afegãs que lutam por seus direitos. As outras mulheres reconheceram que a supressão das vozes das mulheres é uma questão global, não limitada apenas ao Afeganistão, e expressaram seu desejo de se unir para promover a igualdade de gênero em todo o mundo.

