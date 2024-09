Mulheres negras lideram esforços extraordinários de divulgação para Kamala Harris, desde as transmissões ao vivo da Oprah até reuniões íntimas em casa.

"Fiquei verdadeiramente emocionada, sentindo uma onda de orgulho ancestral que é difícil de descrever," afirmou Thompson, de Birmingham, Alabama. Mas, tão rapidamente quanto essa emoção tomou conta dela, veio uma realização. "Deus, tem trabalho a ser feito," ela reconheceu.

Em todo o país, a campanha pioneira de Harris tem estimulado uma onda de ativismo entre mulheres negras como Thompson, que tradicionalmente têm sido um grupo vital dentro do Partido Democrata. Na quinta-feira à noite, Oprah Winfrey, em conjunto com Win With Black Women, vai realizar um grande evento online com o objetivo de unir os apoiadores de Harris e mobilizá-los para votar. Harris é esperada para participar.

Mais de 40.000 pessoas já expressaram interesse no "Unite for America" ao vivo, que acontecerá em várias plataformas, incluindo YouTube e Twitch, de acordo com os organizadores. O evento começa às 8h ET na quinta-feira e marca o clímax de uma reunião do Zoom organizada pelo Win With Black Women horas após Biden encerrar sua campanha de reeleição em 21 de julho.

Esse evento atraiu mais de 90.000 participantes - incluindo aqueles no Zoom e aqueles assistindo de outras plataformas - indicando um forte apoio à empreitada histórica de Harris.

"Esta eleição é, sem dúvida, um momento importante," disse Jotaka Eaddy, fundadora do Win With Black Women, à CNN.

Organizações lideradas por mulheres negras também estão lançando novas iniciativas políticas para ajudar Harris. A Alpha Kappa Alpha, a primeira irmandade negra que Harris afiliou-se durante seu tempo na Howard University, recentemente estabeleceu seu primeiro comitê de ação política. A Delta Sigma Theta, outra irmandade negra, está iniciando sua primeira campanha publicitária para mobilizar eleitores, com anúncios até setembro. Enquanto isso, o National Council of Negro Women, em parceria com seus capítulos membros e várias organizações afiliadas, como a organização de jovens negros Jack and Jill of America, está liderando uma campanha para registrar mulheres negras e jovens eleitores entre 17 e 24 anos.

"O sentimento é mais forte quando alguém como eu está à frente da chapa democrata," compartilhou Daria Dawson, diretora executiva do grupo de mobilização de eleitores America Votes e a primeira mulher afro-americana a liderar a organização. "Há um novo senso de urgência."

Hillary Holley, defensora dos esforços infrutíferos de Stacey Abrams para se tornar a primeira governadora negra e feminina da Geórgia, agora lidera a Care in Action - o braço político da Aliança Nacional de Trabalhadores Domésticos.

O avanço de Harris para a liderança da chapa democrata mudou a perspectiva dos ativistas de base e dos doadores que apoiam seus esforços, de acordo com Holley.

Antes da saída de Biden da corrida, Holley, com sede na Geórgia, havia convidado um grupo em Atlanta em 8 de agosto para revigorar os contribuintes, destacando a importância da eleição mesmo que eles demonstrassem menos entusiasmo pela campanha de Biden.

Mas após a ascensão de Harris como porta-voz do partido, o interesse pelo evento aumentou, de acordo com Holley - com quase todos os 80 participantes, principalmente mulheres negras, ansiosos para contribuir mais.

"Essas mulheres negras têm carregado o fardo de engajar os democratas nas eleições para proteger nossas comunidades há anos, décadas e vários ciclos eleitorais," disse Holley. "Agora, temos a melhor das duas coisas - apoiamos uma mulher intimamente familiar com nossas lutas. Estávamos esperando por essa oportunidade."

O orçamento do grupo de Holley aumentou para impressionantes $15 milhões - em comparação com o orçamento inicial de cerca de $9 milhões, ela mencionou. A Care in Action agora planeja alcançar 6,8 milhões de eleitores em Arizona, Geórgia, Nevada e Carolina do Norte, com o objetivo de mobilizar mulheres de cor que já estão registradas para votar, mas muitas vezes escolhem não participar das eleições.

No entanto, Holley e outros ativistas destacam o fato de que sua mensagem vai além da identidade de Harris. Os representantes da Care in Action - compostos por babás, faxineiras e outros trabalhadores de cuidados - enfatizarão "autonomia financeira" e ligarão as propostas econômicas de Harris para atrair eleitores nas semanas que vem, disse Holley.

As mulheres negras representam um dos blocos de votos mais confiáveis ​​dos democratas, com 90% delas apoiando Biden em 2020, de acordo com as pesquisas de saída. Seu apoio ao candidato presidencial democrata disparou para 96% em 2012, durante o último mandato de Obama.

"O segredo das mulheres negras é que não somos apenas nós, mas como inspiramos e mobilizamos os outros," disse a ativista experiente Melanie Campbell, presidente do Fundo de Ação do Poder da Urna. "Mobilizamos homens, nossos filhos, filhas, sobrinhas, sobrinhos e assim por diante."

De volta a 2020, Campbell foi parte do coral de mulheres negras pedindo a Biden que escolhesse uma vice-presidente feminina afro-americana. Ela também estava entre aquelas que pediam a Biden que permanecesse na corrida após seu fraco desempenho no debate de 27 de junho.

Campbell temia que os democratas pudessem esquecer o vice-presidente após sua saída, ela disse. A mensagem das mulheres negras era clara: "Não, ela conseguiu os 14 milhões de votos que ele teve," declarou Campbell. "Foi Biden-Harris."

"Mulheres de pele escura estavam atraindo multidões," ele comentou.

O evento do Win With Black Women em 21 de julho conseguiu arrecadar impressionantes $1,5 milhão em cerca de três horas, de acordo com Eaddy, a fundadora do grupo. Atualmente, $20 milhões foram arrecadados por uma variedade de grupos de base ajudando a campanha de Harris. Algumas dessas organizações, como White Dudes for Harris, Win With Black Men e Swifties for Kamala, foram convidadas a participar do evento virtual com Harris e Winfrey na quinta-feira.

Em Carolina do Norte, um estado que Trump venceu por cerca de 74.000 votos, de um total de 5,4 milhões de votos em 2020, grupos liderados por mulheres negras trabalham incansavelmente para ampliar o eleitorado. Os residentes negros representam aproximadamente 21% da população do estado, e a Carolina do Norte é lar de várias universidades historicamente negras.

Thompson, uma ativista do Alabama, é fundadora da Woke Vote. Em 2017, essa organização teve um papel significativo na eleição de Doug Jones como primeiro senador democrata do Alabama em 25 anos. Neste ano, os esforços de Thompson se concentram principalmente em alguns estados cruciais, como a Carolina do Norte e a Geórgia, onde Biden conseguiu vencer por uma margem de menos de 12.000 votos em 2020.

A Carolina do Norte foi a vitória mais apertada de Trump há quatro anos, e Harris tenta se tornar o primeiro candidato presidencial democrata a vencer o estado desde Obama em 2008. Thompson, que trabalhou na campanha de Obama em 2008 na Carolina do Norte, está dedicada a incentivar eleitores negros rurais na parte oriental do estado, muitas vezes negligenciados por esforços de alcance tradicionais.

Organizadoras negras do estado também alcançam grupos além de mulheres negras.

Janice Robinson, diretora do programa da Carolina do Norte da Red Wine & Blue, uma organização que se envolve em "organização relacional", incentiva grupos diversos de mulheres suburbanas a mobilizar seus amigos, vizinhos e familiares para Harris e outros democratas no estado da Tar Heel.

Em uma recente festa na área de Charlotte, cerca de uma dúzia de pessoas, principalmente mulheres brancas, se reuniram com Robinson para estratégias sobre café, doces e suco de laranja. Ela as guiou através de uma ferramenta para compartilhar informações sobre as eleições com outros norte-carolinianos em suas listas de contatos.

"As pessoas ouvem as pessoas em quem confiam", ela enfatizou.

Seu objetivo é levar 40.000 eleitores às urnas na Carolina do Norte.

Por outro lado, o capítulo da Carolina do Norte da America Votes está colaborando com várias outras organizações para alcançar 4 milhões de eleitores no estado - uma expansão recorde de seu alcance em eleições anteriores, afirmou Ashlei Blue, diretora do grupo.

A diretora adjunta Nervahna Crew, veterana de várias eleições presidenciais na Carolina do Norte, incluindo 2016, passou incontáveis horas batendo de porta em porta e distribuindo literatura de campanha para Hillary Clinton. Um cisto no pé direito foi resultado de sua dedicação durante essa eleição. Crew trabalhou "horas extras" naquela eleição, em parte em homenagem à sua avó Mary Starkey, uma ativista democrata de Delaware que faleceu em 2015, sonhando em votar para eleger Clinton como primeira presidente mulher do país.

Neste ciclo eleitoral, o trabalho diário não partidário de Crew a mantém principalmente focada na mobilização de eleitores, em vez de trabalhar diretamente para um candidato. No entanto, sua dedicação a fazer história na eleição presidencial permanece inabalada, ela disse.

"Ao final do dia, você não atribuirá o fracasso às mulheres negras por não fazerem sua parte", ela declarou. "Se não tivermos sucesso desta vez, não será porque não demos o nosso melhor."

Após ver a campanha pioneira de Harris e seu impacto nas mulheres negras, Thompson reconheceu: "A política em torno desta eleição é mais significativa do que nunca antes". Na véspera do rali "Unite for America", Thompson expressou: "Não posso esperar para contribuir para a jornada política de Harris, sabendo que nossas vozes estão fazendo diferença no cenário político".

Leia também: