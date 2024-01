Mulheres iranianas autorizadas a assistir ao momento marcante da qualificação do Irão para o Campeonato do Mundo no Qatar

De acordo com o sítio Web da equipa nacional, as adeptas entraram por uma entrada especial através de um parque de estacionamento, controlado por mulheres da polícia com chador preto e distintivos vermelhos nos braços. Foram separadas dos homens no estádio.

Desde outubro de 2019, as restrições impostas pela Covid-19 no país proibiram todos os adeptos de entrarem nos estádios para assistirem à seleção nacional - o que aconteceu até quinta-feira.

Deacordo com a agência de notícias ISNA, 2.000 dos 10.000 bilhetes vendidos para o jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022 entre o Irão e o Iraque no Estádio Azadi, em Teerão, foram atribuídos a mulheres.

Não se sabe, no entanto, exatamente quantas mulheres estiveram presentes no estádio na quinta-feira.

As adeptas presentes foram fotografadas com as cores nacionais pintadas nas bochechas, muitas delas com bandeiras iranianas.

"Estou muito feliz. Esta é a primeira vez que assisto a um jogo no Estádio Azadi", disse à AFP uma engenheira civil de 26 anos, que deu o seu nome apenas como Mahya.

Mahya acrescentou que não havia "nada de estranho ou complicado" no facto de uma mulher ir ao estádio.

"Deveria ter acontecido mais cedo, mas estou muito feliz e espero que isto continue", disse ela.

Outra apoiante, Golnaz Bahari, de 24 anos, disse à AFP: "Queria ter o meu marido ao meu lado, mas disseram-me que os homens e as mulheres estão separados".

"Será muito melhor se as famílias se puderem juntar", acrescentou Bahari.

Em campo, o Irão tornou-se a primeira nação asiática a garantir o seu lugar no Qatar com uma vitória por 1-0 sobre o Iraque.

O avançado do Porto, Medhi Taremi, marcou o golo decisivo aos 48 minutos do segundo tempo, garantindo a qualificação do país para o seu sexto Campeonato do Mundo e o terceiro consecutivo.

O Irão defronta em seguida os Emirados Árabes Unidos num jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, que também se realiza no Estádio Azadi, na terça-feira, 1 de fevereiro.

Não se sabe, porém, se as espectadoras serão autorizadas a assistir.

A proibição de as mulheres frequentarem estádios desportivos no Irão não está prevista na lei, mas foi posta em prática pouco depois da Revolução Islâmica de 1979.

Mas, na sequência da pressão exercida por um grupo de defesa dos direitos humanos e pela FIFA, a entidade que rege o desporto a nível mundial, o Irão concordou em permitir a entrada de mulheres no estádio em setembro de 2019.

Um mês depois, as mulheres puderam assistir legalmente ao jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022 entre o Irão e o Camboja no Estádio Azadi.

A atribuição inicial de 3.500 bilhetes para as mulheres foi rapidamente esgotada - alegadamente em menos de uma hora - antes de serem libertados mais 1.100 bilhetes para o jogo.

As que se encontravam no estádio assistiram a um festival de golos, com o Irão a vencer por 14-0.

