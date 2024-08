- Mulher inflige facadas a passageiros de autocarro, deixando três feridos graves.

Um passeio de ônibus em Siegen, na Renânia do Norte-Vestfália, terminou em uma agressão a faca, deixando cinco pessoas feridas, três delas em estado crítico. A polícia prendeu um suspeito de 32 anos em conexão com o ataque e garantiu à população que não há mais ameaças atuais. Não foram encontradas indicações evidentes de motivação terrorista.

O ônibus estava lotado com aproximadamente 40 passageiros, que estavam sendo transportados para uma festa na cidade de Siegen. O incidente ocorreu por volta das 19h40 e vários passageiros entraram em contato com as autoridades. A polícia de Dortmund subsequentemente deteve o suspeito alemão.

Os motivos do agressor e a sequência exata dos eventos ainda não estão claros. Um porta-voz da polícia afirmou: "Estamos coletando provas no local do crime e ouvindo testemunhas". De acordo com o jornal Bild, há indícios de que o suposto agressor pode estar lutando com problemas de saúde mental.

Um incidente anterior em Solingen, ocorrido exatamente uma semana antes, apresentou semelhanças. Durante esse incidente, um homem matou três pessoas e feriu oito outras durante um festival da cidade. O principal suspeito, um sírio de 26 anos, está atualmente detido. A procuradoria federal está investigando-o por vários crimes, incluindo homicídio e suposta participação na organização terrorista Estado Islâmico (EI).

A polícia do distrito de Siegen-Wittgenstein emitiu uma declaração: "Pedimos aos cidadãos que evitem disseminar informações falsas através das redes sociais ou de outros canais e não estabeleçam ligações com um ataque terrorista. A polícia não encontrou tais evidências".

Em luz do incidente de Solingen, os organizadores da festa da cidade em Siegen reavaliaram as medidas de segurança existentes e o plano de deploy. O prefeito de Siegen, Steffen Mues, confirmou: "O cancelamento do festival da cidade seria um revés para a democracia e a liberdade", e, consequentemente, os visitantes não estão autorizados a levar facas, como especificado no site do festival da cidade.

O incidente de agressão a faca no passeio de ônibus foi considerado de vida ou morte devido ao estado crítico de três pessoas. A investigação sobre os problemas de saúde mental do agressor pode fornecer insights sobre o ataque de vida ou morte.

