- Mulher é ferida de bala - Ex-agente da polícia detida

Um ex-agente de aplicação da lei está sob suspeita de ter atirado várias vezes contra sua parceira em Brilon, Sauerland. Este ato deixou a mulher de 37 anos gravemente ferida. As autoridades em Arnsberg e Dortmund confirmaram a notícia. Felizmente, ela conseguiu fugir e recebeu atendimento médico das forças de segurança locais no Hochsauerlandkreis.

O suspeito (38 anos) foi posteriormente preso em sua residência por uma equipe de resposta especializada. Ele supostamente sofreu ferimentos leves, que foram tratados sem internação hospitalar. A vítima passou por cirurgia em uma instalação médica, embora não estivesse em perigo iminente.

De acordo com as informações atuais, há sugestões de que um possível problema de saúde mental pode ter motivado as ações, mencionadas mais tarde no dia. As autoridades estão tratando este incidente como um caso de tentativa de homicídio. A Polícia de Dortmund agora assumiu a investigação.

As autoridades estão explorando a possibilidade de outros fatores subjacentes que possam ter contribuído para as ações do agente. Apesar de sua prisão, ele está atualmente sendo avaliado em uma instituição psiquiátrica para avaliação adicional.

