Mesmo após décadas de dedicação, numerosos trabalhadores na Renânia do Norte-Vestfália podem acabar com benefícios de aposentadoria mínimos. Cerca de 1,4 milhões de trabalhadores em tempo integral, que fazem parte do sistema de segurança social, podem receber até 1.300 euros de pensão após 45 anos de contribuições ininterruptas, segundo a resposta do governo a uma pergunta feita pelo fundador do partido BSW e membro do Bundestag alemão, Sahra Wagenknecht.

No entanto, o Ministério Federal do Trabalho implicitamente critica as suposições na pergunta, especialmente a ligação consistente da renda ao longo de toda a carreira. De acordo com a resposta do governo, cerca de 1,9 milhões de pessoas na NRW ainda ficariam abaixo da marca de 1.300 euros de pensão após 40 anos de seguro, se sempre tivessem ganho tanto quanto hoje.

Desde 2012, a idade padrão de aposentadoria vem sendo gradualmente aumentada de 65 para 67 anos. Para ter direito a uma pensão de aposentadoria para contribuintes de longo prazo, são necessários 35 anos de contribuição. Para a pensão de aposentadoria para contribuintes de longo prazo, são necessários 45 anos de contribuição. Indivíduos de determinados grupos etários podem se aposentar mais cedo sem penalidades antes de completar 67 anos, se tiverem contribuído por 35 anos. Independentemente do ano de nascimento, a idade de aposentadoria é de 67 anos para aqueles que contribuíram por 35 anos. No entanto, é possível se aposentar mais cedo sem penalidades após um período de seguro de 45 anos.

