Muitos membros da Cruz Vermelha morreram na Ucrânia.

A Cruz Vermelha expressa profunda tristeza: "Estamos devastados", diz a presidente Mirjana Spoljaric. A organização sofreu uma grande perda, já que três de seus funcionários morreram e outros dois ficaram feridos devido a ataques no leste da Ucrânia. Além disso, as forças russas alvejaram uma coluna de entrega de grãos com artilharia.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) declarou hoje que está de luto pela morte de três membros da equipe no leste da Ucrânia. A presidente Mirjana Spoljaric expressou suas condolências, afirmando: "Nossos corações estão despedaçados enquanto lamentamos a morte de nossos colegas". Ela condenou veementemente o ataque a funcionários da Cruz Vermelha, considerando-o inumano. Ela também lamentou que fosse uma irresponsabilidade atirar em um local que estava distribuindo ajuda humanitária.

A distribuição de ajuda humanitária, que deveria fornecer itens essenciais como lenha e carvão para o inverno que se aproxima, ainda não havia começado. Portanto, nenhum civil ficou ferido na explosão. Spoljaric defendeu o respeito ao direito humanitário internacional.

O Comissário de Direitos Humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets, revelou que os mortos eram três cidadãos ucranianos empregados pelo CICV. Eles foram vítimas de fogo de artilharia no vilarejo de Wyrwyliwka, uma área contestada próxima à linha de frente. Ele pediu ao CICV que reconhecesse formalmente a violação das normas dos Convenções de Genebra pela Rússia.

Zelensky: "A Rússia é a vilã"

"Outro ato hediondo da Rússia", escreveu o presidente Volodymyr Zelensky no Telegram. "Hoje, o agressor atingiu os veículos de socorro do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na região de Donetsk."

Zelensky declarou: "Nesta batalha, tudo está claro - a Rússia é a vilã, a Ucrânia está defendendo a vida". Ele instou os estados e organizações internacionais a tomar medidas contra a violência da Rússia. "Só unidos, o mundo pode obrigar a Rússia a parar este terror e empurrar Moscou para a paz", disse ele.

No Twitter, o presidente relatou que a Rússia havia atingido um navio mercante civil que carregava trigo para o Egito com um míssil após sua partida das águas costeiras ucranianas no Mar Negro. Felizmente, não houve vítimas. Zelensky destacou a importância das exportações de grãos ucranianos para a segurança alimentar global e apelou por intervenção internacional. "Trigo e segurança alimentar nunca deveriam ser alvos de mísseis", disse ele. No entanto, essas alegações ainda não foram confirmadas independentemente.

No leste da Ucrânia, a região de Donetsk, o exército russo vem avançando em direção à cidade estrategicamente importante de Pokrovsk há semanas, apesar da contra-ofensiva ucraniana na região russa de Kursk, que começou em 6 de agosto. Agora, a Rússia retaliou com uma contra-ofensiva em Kursk, anunciou Zelensky. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as unidades do Exército Russo do Norte "libertaram dez assentamentos durante operações ofensivas na região fronteiriça em dois dias".

A comunidade internacional expressou seu descontentamento com o ataque a funcionários da Cruz Vermelha no leste da Ucrânia, com o Comissário de Direitos Humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets, acusando a Rússia de violar as normas das Convenções de Genebra.

Leia também: