- Muito carinho pelo seu dia especial.

No dia 31 de agosto, o astro de "Pretty Woman", Richard Gere, comemorou seu 75º aniversário. Sua esposa, Alejandra (41), marcou a ocasião em seu Instagram com uma mensagem tardia, mas cheia de carinho.

"Feliz aniversário para o meu único e verdadeiro", iniciou Alejandra, mãe de seus dois filhos mais novos. "Depois de onze anos maravilhosos, ainda parece nosso primeiro encontro", escreveu ela, acompanhando suas palavras com uma imagem sedutora do casal no tapete vermelho - ela em um vestido brilhante preto e ele de tuxedo.

"O caminho que percorremos, a família linda que criamos e os momentos que prezamos ultrapassam qualquer sonho que eu pudesse ter tido. Você enriquece minha vida de todas as maneiras e eu sou tão grata por ter você ao meu lado", expressou Alejandra, transbordando de afeto. Ela concluiu sua publicação, desejando "muitos mais anos de amor, risos e alegria juntos. Com todo o meu amor, Ale."

A comemoração ocorreu em Veneza

Durante o fim de semana, Gere compareceu ao gala da amfAR e à estreia de "The Tender Bar" com sua esposa, seu filho mais velho Homer (24, de seu casamento anterior com a atriz Carey Lowell) e seus dois filhos mais novos, Alexander (5) e um de três anos, cujo nome não foi revelado. Alejandra, ativista por causas políticas, casou-se com Gere em 2018 e também é mãe de um filho de outro relacionamento.

