- Muitas pessoas se inscrevem para o festival de jogar tomates na Espanha

Todos os anos, mais de 22.000 pessoas participam da caótica briga de tomates conhecida como "La Tomatina" na Espanha. Este evento ocorre em Bunol, uma cidade na região da Valência, onde as pessoas jogam tomates maduros e esmagados umas nas outras por uma hora. No total, são utilizados cerca de 120 toneladas métricas de tomates como munição, garantindo que eles não sejam mais comestíveis. De acordo com o Guinness World Records, esta é a maior briga de comida do mundo.

Para a 77ª edição deste evento tradicional, a maioria dos 9.500 moradores de Bunol e numerosos turistas da Espanha e do exterior participaram. A emissora de televisão pública espanhola, Radio Televisión Española, conversou com participantes entusiasmados do Japão, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Várias outras mídias também cobriram participantes da Austrália e da China.

Em 2013, o número de participantes foi limitado.

Vários combatentes usavam óculos de natação. Poucos minutos após o início da briga às 11 horas, a praça principal e as ruas de Bunol ficaram encharcadas de um líquido vermelho esmagado.

Desde sua primeira edição em 1945, "La Tomatina" é realizada anualmente na última quarta-feira de agosto. Devido à sua crescente popularidade entre estrangeiros, o festival atraiu mais de 50.000 participantes antes de limitar o número para 22.000 em 2013. Desde então, apenas moradores registrados no município são permitidos a participar sem pagar taxa de entrada. Agora, o ingresso mais barato custa 15 euros. Apesar da taxa, o apelo do festival continua a florescer. A atriz de Hollywood Blake Lively até participou do evento em 2015 para o filme "All I See Is You".

A seguir, uma lista dos tipos de produtos associados à La Tomatina: tomates maduros e ingressos para participação.

