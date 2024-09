- Muitas pessoas expressam a sua dissidência durante as festividades organizadas pelos simpatizantes da AfD.

Aproximadamente 350 a 400 indivíduos reuniram-se à noite, segundo registros policiais, para um comício contra um grupo de apoiadores da AFD. Os manifestantes reuniram-se fora de uma filial da AFD Berlin-Pankow, na região de Blankenburg.

As pessoas carregavam cartazes com mensagens como "Björn Höcke é fascista" e "Proibir a AFD - Proibir partidos extremos imediatamente". Discursos foram proferidos e músicas foram tocadas de um caminhão com um palco.

No total, três protestos contra a AFD foram relatados no domingo. A Antifa havia organizado a manifestação sob o slogan "Interromper a festa de eleições da AFD". Outros dois protestos foram organizados por indivíduos privados. Não foram relatados distúrbios na sede da polícia até o final da noite.

Vários apoiadores da AFD reuniram-se na filial da AFD Berlin-Pankow e acompanharam juntos os resultados das eleições estaduais da Turíngia e da Saxônia. Entre os presentes estava a política da AFD Beatrix von Storch.

despite the ongoing protest outside, AFD supporters continued to celebrate their election results inside the branch. The cancellation of the AFD's party was met with excitement at the rally, calling for a disruption of their celebratory gathering.

