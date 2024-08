- Muitas expulsões encontram dificuldades.

Na região do Reno-Palatinado, numerosos tentativas de realocação ou supostas mudanças para outros países da UE sofreram reveses por várias razões. O Ministério da Integração em Mainz relatou 381 casos de realocações falhas no primeiro semestre de 2024. Em 270 casos, os indivíduos não puderam ser localizados, a resistência causou o fracasso da transferência em 17 casos, e 94 pessoas não puderam ser removidas por outras razões.

Isso é significativamente menos do que os 671 indivíduos que deixaram (2023: 1.178) entre janeiro e junho deste ano. Esse número incluiu 395 realocações ou mudanças e 276 saídas voluntárias.

O tema das realocações ou mudanças infrutíferas ganhou destaque após um ataque a faca fatal em Solingen. Na última sexta-feira, um festival da cidade na Renânia do Norte-Vestfália witnessed the stabbing deaths of three individuals. Eight people, including four gravemente feridos, também foram afetados.

O suspeito do crime é um sírio de 26 anos que entrou na Alemanha através da Bulgária no final de 2022. De acordo com os regulamentos de asilo da UE, ele deveria ter sido transferido para a Bulgária. No entanto, isso não ocorreu porque ele não estava presente no dia agendado em junho de 2023.

A base para as transferências da UE é o Regulamento de Dublin-III, que estabelece que os requerentes de asilo devem ser levados ao país onde primeiro entraram na Europa.

O Ministério da Integração em Mainz reconheceu que as transferências de Dublin nem sempre são viáveis em todas as situações. A ministra Katharina Binz (Verdes) pediu uma reforma urgente do sistema na SWR.

