- Mudança de goleiro no RB Leipzig favorita por Gulacsi

Peter Gulacsi, goleiro principal do RB Leipzig, surpreendentemente apoiou a ideia de rodízio de goleiros no clube de futebol da Bundesliga. "Todo mundo quer jogar agora, mas precisamos lembrar que a carga de trabalho para nós, goleiros, não está diminuindo. Agora temos mais jogos da Liga dos Campeões, além da seleção nacional e da Liga das Nações. Em alguns anos, será a norma para os goleiros também rodarem", observou o goleiro da Hungria em uma entrevista à 'Sport Bild'.

De acordo com Gulacsi, o Bayer Leverkusen já está implementando essa abordagem. "Eu prevejo que isso também acontecerá aqui, em certa medida, nesta temporada. Dado o número de jogos, é lógico - é aí que entra a questão da rotação", enfatizou o húngaro. O técnico Marco Rose havia considerado Gulacsi como a primeira escolha antes do início da temporada competitiva, mas também prometeu tempo de jogo para o novo jogador de 22 anos e concorrente, Maarten Vandevoordt. Acima de tudo, Rose falou de uma forte rivalidade.

O RB já teve dois números um

Na temporada passada, o técnico do Leipzig já havia se beneficiado da longa ausência de Gulacsi devido a uma lesão no ligamento cruzado. O substituto Janis Blaswich brilhou com apresentações excepcionais e até recebeu uma convocação para a seleção nacional do Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Agora temos dois números um", disse Rose em janeiro e restaurou Gulacsi para a temporada final. "Depois do período desafiador, isso me deixa orgulhoso por ter provado que posso voltar ao nível de elite que tinha antes. Fui o número um por anos, mas Janis se saiu muito bem. Tive que competir e mostrar paciência", expressou Gulacsi.

Vandevoordt é uma possível joia do Leipzig

O possível tesouro do Leipzig, Vandevoordt, já mostrou seu talento durante a pré-temporada. "No nível em que jogamos, há uma forte competição em todas as posições", disse o experiente Gulacsi. Para ele, a rotação faz sentido, "se você avaliar durante a temporada: como estão os resultados? Como estão as apresentações? O que os dados físicos indicam?"

