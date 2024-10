Mourinho Soley inicia alertas para uma demonstração intrigante de curiosidade.

Quando José Mourinho não está feliz, ele faz questão que todos saibam. Mesmo em seus anos avançados, ele não se segura e faz uma cena com uma protesto inovador. Utilizando seu laptop, ele instrui os telespectadores que o árbitro está errado - com consequências.

Mourinho, o treinador sempre dramático, nunca foi de recuar. No jogo de seu time Fenerbahce contra Antalyaspor (2-0), ele tinha uma desavença com a decisão do árbitro de vídeo, o que o levou a um protesto incomum. O técnico de 61 anos ficou furioso com uma decisão questionável de impedimento e retaliou colocando seu laptop com a imagem do jogo perto de uma câmera de TV, com o objetivo de colocar as coisas em pratos limpos. Este ato de desafio lhe rendeu um cartão amarelo do árbitro.

Qual era seu objetivo com essa exibição, cerca de 15 minutos antes do fim do jogo? "Não foi impedimento!" Mourinho exclamou com raiva na beIN Sports, se referindo a uma cena com o ex-craque da Bundesliga Edin Dzeko. Ele continuou, "O lateral-esquerdo estava em uma posição onde Dzeko não estava em posição de impedimento. Da nossa perspectiva, usando a câmera tática, estava cristalino."

Em essência, Mourinho é um defensor do VAR, ele afirmou. "Eu quero um VAR que ajude o árbitro a tomar as decisões corretas." Seus comentários ganharam ainda mais peso dado que o presidente do clube, Ali Koc, havia acusado os VARs da Super Lig turca de parcialidade sistemática contra o Fenerbahce em abril. Como resultado, árbitros estrangeiros foram trazidos para o restante da temporada passada.

O incidente ocorreu em um domingo, com o placar em 0-1. Gols na segunda etapa de Dusan Tadic (63') e um gol contra (81') selaram a vitória para os visitantes. O Fenerbahce está atualmente em segundo lugar após sete jogos, três pontos atrás do campeão defensor e rival Galatasaray.

