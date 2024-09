- Motorista embriagado envolvido em colisão, resultando em quatro pessoas feridas.

Em um acidente nas estradas de Leipzig, quatro jovens envolveram-se em um incidente infeliz. Por razões ainda desconhecidas, o veículo de um jovem de 19 anos saiu da pista e colidiu com um semáforo e um poste de iluminação, de acordo com os relatórios da polícia. Como resultado, o motorista, junto com dois de seus companheiros de 18 e 19 anos, foram levados a um hospital. Incrivelmente, o quarto passageiro de 19 anos conseguiu deixar o hospital após receber cuidados médicos ambulatoriais.

As autoridades realizaram um teste do bafômetro no motorista do carro, revelando um nível de álcool no sangue de 1.28%. Em seguida, a unidade de investigação de segurança no trânsito iniciou uma investigação, suspeitando de possível perigo para a segurança das estradas.

O teste do bafômetro resultou em um alto nível de álcool, sugerindo que o motorista pode ter estado embriagado durante o acidente. O acidente causou danos significativos ao semáforo e ao poste de iluminação.

