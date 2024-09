- Motociclista passa pela saia de um coelho e colide com as grades de segurança

Um ciclista de 33 anos, desviando de um coelho que cruzava a estrada, perdeu o controle ao entrar na rodovia A3 perto de Laaber (distrito de Regensburg) e caiu. Em uma terça-feira, esse incidente ocorreu quando um coelho atravessou a estrada, fazendo-o desviar da pista e colidir com uma barreira, de acordo com as autoridades. Um colega de viagem prestou primeiros socorros e chamou os serviços de emergência.

O motociclista foi transportado de helicóptero para um hospital. Sua vida não estava em perigo. Parece que a motocicleta era sem licença e foi apreendida.

O motociclista recuperou a consciência no hospital, expressando sua gratidão por estar em uma estrada pavimentada em vez da borda gramada. Após o incidente, as autoridades decidiram instalar mais sinais de alerta ao longo da rodovia A3 para alertar os motoristas sobre animais selvagens na estrada.

