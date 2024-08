- Mostrando uma sensibilidade inesperada.

Na batalha legal em andamento com Brad Pitt (60), Angelina Jolie (49) mostra sua ferocidade como uma leoa. No entanto, no Festival Internacional de Cinema de Veneza, a mãe de seis filhos mostra seu lado terno e revela que se conecta com Maria Callas (1923-1977), a quem ela interpreta no novo filme biográfico "Maria" de Pablo Larraín (48).

"Há muito que não foi dito ou assumido que eu não vou revelar neste contexto", Angelina Jolie disse à revista "People" durante uma conferência de imprensa em 29 de agosto, após a exibição do filme, quando questionada sobre sua ligação pessoal com a falecida Callas. Considerada uma das maiores sopranos de todos os tempos, a cantora de ópera.

"Sua vulnerabilidade é com o que mais me identifico"

"Eu acho que a razão pela qual me conectei com ela pode surpreender - provavelmente foi a parte dela que era incrivelmente terna e não tinha espaço neste mundo para ser tão terna quanto ela realmente era, e tão emocionalmente exposta quanto ela realmente era", expressou a usualmente composta ganhadora do Oscar, em admiração. "Sua vulnerabilidade é com o que mais me identifico."

Durante a conferência de imprensa em Veneza, Jolie também foi questionada sobre a possibilidade de uma indicação ao Oscar por sua atuação. Ela respondeu dizendo que o teste para sua atuação seria a aprovação dos fãs de Callas "e entusiastas da ópera". "Minha maior preocupação seria decepcioná-los", ela acrescentou. "Além disso, sou naturalmente grata por qualquer reação ao meu trabalho em todas as outras áreas de minhas empreitadas profissionais". Jolie espera que o filme atraia mais pessoas para a ópera.

Uma diva autêntica

Na estreia do filme naquela noite, Angelina Jolie elegantemente desfilou pelo tapete vermelho usando um conjunto de seda, na cor da pele. Um casaco de pele preso com uma broche de ouro adornava um ombro. Ela usava o cabelo longo e com mechas loiras solto e reto. Um batom vermelho completava sua aparência elegante.

