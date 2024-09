- Mostra o seu último estilo descontraído em Veneza

Antigo ator de James Bond, Daniel Craig (56), apareceu em Veneza. Com longos cabelos loiros, óculos escuros, uma camiseta branca, jeans azuis e tênis brancos, o astro britânico fez uma entrada descontraída ao desembarcar de um táxi aquático no Lido. Não há nenhum vestígio de seu famoso papel como o espião sofisticado 007 nele.

Mudança de Estilo para a Tela

O ator deixou os fãs boquiabertos com essa nova aparência há um mês. O novo corte de cabelo é devido a seu próximo projeto "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" (Netflix, 2025). Os longos cabelos e a barba por fazer já foram exibidos em uma imagem promocional. Craig volta ao seu aclamado papel como o investigador Benoit Blanc, mas com uma transformação radical. As filmagens começaram em junho.

Acompanhado por sua esposa Rachel Weisz (54, "The Favourite"), ele agora visitou a cidade encantadora de Veneza para apresentar seu novo filme "Queer" no festival de cinema desta noite.

Dirigido por Luca Guadagnino (53), "Queer" é uma adaptação da novela semi-autobiográfica escrita por William Burroughs (1914-1997). Craig interpreta o expatriado americano e veterano de guerra William Lee, que desenvolve uma ligação com um homem mais jovem: Eugene Allerton (Drew Starkey, 30), um marinheiro dispensado e viciado em drogas.

Como os espectadores responderão ao filme?

De acordo com o "Mail Online", várias cenas gráficas no filme podem deixar o público surpreso. Uma fonte menciona uma cena com Craig envolvido em sexo oral com Allerton.

No entanto, o diretor do festival Alberto Barbera (74) elogiou a "atuação excepcional" de Craig em "Queer", afirmando que não ficaria surpreso se o ator britânico garantisse um lugar no Oscar no ano seguinte - marcando sua primeira indicação.

O 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza occurs from August 28 to September 7 on the Lido di Venezia.

