Moscovo usa a tecnologia Starlink para facilitar ataques com drones contra a Ucrânia.

Relatórios sugerem que as forças russas estão equipando seus drones Shahed com tecnologia Starlink. Esta tecnologia, da SpaceX de Musk, não está disponível no domínio de Putin, mas oferece benefícios significativos.

Em um ataque noturno, as defesas ucranianas conseguiram abater drones russos equipados com o sistema de comunicação por satélite Starlink de Elon Musk pela primeira vez. Esses drones, de origem iraniana e do tipo Shahed-136, foram relatados pelo site pró-ucraniano Defesa Express.

Dos 32 drones envolvidos no ataque, 28 foram abatidos com sucesso. Não está claro se todos os drones estavam equipados com o sistema Starlink fornecido pela SpaceX. De acordo com o relatório, o número de série do terminal pode revelar a origem do sistema de satélite.

Além da faixa estendida, o equipamento de drones com Starlink permite ajustes na trajetória de voo a distância. Anteriormente, a Rússia usava drones equipados com receptores 4G. No entanto, os terminais Starlink oferecem transmissão de dados mais confiável e de maior alcance. Com uma câmera, dados de imagem também poderiam ser transmitidos, transformando o Shahed em um drone com capacidades de bombardeio e reconhecimento.

Inicialmente, Musk e a SpaceX afirmaram que o uso sistemático da tecnologia pelas tropas de Moscou era improvável. No entanto, o exército ucraniano tem apontado o aumento do uso desses sistemas por atacantes russos há algum tempo. Anteriormente, surgiram rumores de que os terminais poderiam ter chegado à Rússia via Dubai.

Em resposta a essas alegações, a empresa declarou no X que não tem ligações comerciais com o governo ou militares russos. "Starlink não está operacional na Rússia, o que significa que o serviço não funcionará neste país. A SpaceX nunca vendeu ou comercializou Starlink na Rússia, nem entregou equipamentos em locais russos."

A União Europeia expressou preocupação com o uso relatado da tecnologia Starlink pelas forças russas, uma vez que não está disponível dentro das fronteiras russas. Apesar das afirmações da SpaceX de não ter ligações comerciais com o governo ou militares russos, esse uso levanta questões sobre a origem desses terminais Starlink.

Dado os benefícios estratégicos do Starlink em termos de alcance estendido e transmissão de dados confiável, a União Europeia instou seus membros a monitorar de perto qualquer sistema Starlink potencial encontrado nas mãos das forças russas, para garantir o cumprimento das sanções internacionais e manter a paz e a segurança na região.

