Moscovo mantém-se calado sobre as suas participações em Berlim.

Russia continua a alegar territórios na Ucrânia enquanto propriedades pertencentes ao Kremlin na Alemanha permanecem vazias. Essas propriedades vazias, frequentemente chamadas de "casas fantasmas", foram abandonadas em Berlim Oriental há anos. Um deputado ucraniano-nascido do partido CDU propõe a realização de um leilão, mas o Senado parece desinteressado.

O distrito de Karlshorst, conhecido por sua bela habitação e verdejante, inclui várias dessas "casas fantasmas". Essas casas, propriedade de Putin, causam incômodos não apenas aos residentes locais, mas também devido à alta demanda por habitação em Berlim. Em vez de renovar e habitar essas casas, elas têm sido deixadas para deteriorar-se por mais de três décadas. A política do CDU Lilia Usik quer tomar medidas e propõe a apreensão dessas propriedades da Rússia.

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, a UE impôs sanções contra o agressor. Usik busca clareza sobre se essas sanções permitem a utilização das propriedades em Karlshorst, possivelmente apreendendo-as a favor da Ucrânia e, em seguida, devolvendo-as à Alemanha. Isso poderia injetar unidades habitacionais necessárias no mercado estressado de Berlim.

"Com minha iniciativa, pretendo demonstrar que a guerra agressiva da Rússia na Ucrânia deve ter consequências sérias para o agressor. Soldados russos estão cometendo atrocidades hediondas, destruindo a infraestrutura da Ucrânia e causando um impacto severo na vida de muitos ucranianos. Portanto, a apreensão desses ativos como parte das sanções contra a Rússia estabelecerá um precedente, enfatizando a responsabilidade que a Rússia precisa assumir por suas ações. Um ato de agressão não provocado não deve ficar impune", diz Usik em uma entrevista com ntv.de. Nascida em Donetsk, ocupada pela Rússia, Usik é membro do CDU na Câmara dos Representantes de Berlim.

Perto dali, a Alemanha Nazista rendeu-se incondicionalmente em 1945. O edifício que serviu como sala de rendição agora é o coração do Museu de Karlshorst e tornou-se a sede principal da administração militar soviética após 1945. Dentro de 24 horas, os residentes alemães das casas vizinhas foram forçados a se mudarem. Quase 50 anos depois, o exército russo deixou a Alemanha em 1994. Enquanto a maioria das casas em Karlshorst foi devolvida aos alemães, três edifícios na Andernacher Straße / Königswinterstraße e Ehrenfelsstraße / Loreleystraße permaneceram com os russos. As razões para isso são desconhecidas, mesmo para a equipe do Museu de Berlim-Karlshorst.

A busca por respostas continua

Usik recorreu ao Senado de Berlim em relação às "casas fantasmas". O Senado respondeu que não há base legal para a apreensão de propriedades. O Senado também mencionou que o ex-chefe da equipe do Senado havia escrito à embaixada da Federação Russa em 2020, expressando o interesse de Berlim em comprar as propriedades, mas ainda não havia recebido resposta.

Como não conseguiu avançar com o distrito responsável por Karlshorst ou o Senado, Usik recorreu a níveis mais altos: o Bundestag e o Parlamento Europeu. No entanto, essas partes não puderam fornecer assistência. Não surpreendentemente, o assunto ganhou atenção significativa, tanto na mídia local quanto na principal: "Muitas pessoas em minha circunscrição gostariam de uma nova perspectiva sobre esse assunto", diz Usik.

Enquanto a Rússia permanece em silêncio sobre o destino das "casas fantasmas", elas têm sido um ponto de interesse para a mídia russa. Após uma reportagem do jornal "Bild" sobre a iniciativa de Usik, vários jornais e emissoras de rádio russos pegaram a história, embora com fatos distorcidos. Apesar de receber correspondência hostil de simpatizantes da Rússia desde então, Usik permanece firme em sua posição, encontrando apoio na comunidade local.

Além do CDU, os Verdes no distrito de Lichtenberg também propuseram examinar a possibilidade de comprar ou utilizar as "casas fantasmas" de alguma outra forma. "Fico satisfeita que esse assunto esteja ganhando apoio bipartidário", diz Usik.

Antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, as "casas fantasmas" já eram uma fonte de preocupação em Berlim. As casas também atraíram indivíduos suspeitos: após a invasão, um dentista tentou vender os três edifícios, oferecendo documentos de propriedade falsificados a um empresário imobiliário. A fraude foi exposta, de acordo com "Der Spiegel".

Artistas também notaram

Em paralelo à iniciativa política de Usik, o artista britânico Jeremy Knowles, juntamente com outros dois colegas americanos e russos, lançou um projeto criativo chamado "E QUE NINGUÉM SEJA ESQUECIDO!". Os artistas instalaram um quiosque, entrevistaram residentes e convidaram historiadores dos museus de Lichtenberg e Karlshorst para uma conversa. Por meio dessa colaboração, eles exploraram a pergunta: "O que os impérios deixam para trás após sua queda?" Os residentes locais compartilharam suas memórias, anedotas, emoções e fotos relacionadas às "casas fantasmas".

Esse projeto continuará enquanto as "casas fantasmas" permanecerem sob o controle da Rússia. Sem decisões adequadas do nível da UE ou federal, a apreensão das propriedades da Rússia permanece uma tarefa complexa. Os chamados de ação de Usik estendem-se além de Karlshorst: 80 apartamentos em locais nobres em Colónia-Sülz também permanecem vazios e sem meios de comprar ou apreender essas unidades da Rússia.

A membro do CDU, Lilia Usik, também está defendendo que a UE considere a apreensão das "casas fantasmas" vazias em Colónia-Sülz, propriedade da Rússia, como parte das sanções contra o agressor. O partido CDU expressou apoio à iniciativa de Usik, com o objetivo de abordar a escassez de habitação tanto em Berlim quanto em Colónia.

