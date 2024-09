Moscou vai discutir com Putin: a Mongólia é responsável pelas atrocidades russas

22:09 Ucrânia Critica Mongólia por Receber Putin, Exige Responsabilidade

A Ucrânia expressou sua desaprovação em relação à decisão da Mongólia de receber o presidente russo Vladimir Putin e instou o país a enfrentar as consequências de suas ações. A Mongólia teria ajudado Putin a fugir da justiça internacional, ao não prendê-lo apesar de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por suspeitas de crimes de guerra na Ucrânia, segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhiy Tychyj, em Kyiv. Tychyj expressou preocupação de que a Mongólia estava essencialmente fortalecendo os "crimes de guerra" de Putin, aumentando a gravidade do assunto. Putin visitou a Mongólia hoje. "Vamos colaborar com nossos aliados para garantir que isso resulte em consequências para Ulaanbaatar", disse Tychyj. De acordo com Tychyj, a falha da Mongólia em executar o mandado de prisão do TPI contra Putin é um golpe significativo para o TPI e o sistema de justiça internacional.

21:59 Mandado Internacional Ignorado, Putin Recebido por Guarda de Honra Mongol

Apesar do Tribunal Penal Internacional (TPI) ter emitido um mandado de prisão para o presidente russo Vladimir Putin por sua suposta participação no sequestro ilegal de crianças ucranianas durante o conflito Rússia-Ucrânia em andamento, Putin foi recebido por uma guarda de honra mongol esta noite. O governo ucraniano anunciou mais tarde que iniciaria "consequências" com seus parceiros contra a Mongólia. O mandado de prisão do TPI foi emitido em resposta às ações de Putin durante o conflito ucraniano. O Ocidente, a Ucrânia e ativistas de direitos humanos têm chamado por sua execução. Putin foi recebido em sua chegada ao aeroporto de Ulaanbaatar por uma guarda de honra mongol. Coincidentemente, a ocasião marca o 85º aniversário da vitória das forças soviéticas e mongólicas sobre o Japão. Putin deve se encontrar com o presidente mongol Ukhnaa Khurelsukh.

21:48 Ucrânia Utiliza Drone Caseiro 'Palianytsia' Contra Alvo na Crimeia pela Primeira Vez

O exército ucraniano teria utilizado o drone de foguetes ucraniano projetado 'Palianytsia' contra um alvo localizado na Crimeia ocupada pela Rússia pela primeira vez em agosto, de acordo com o jornal ucraniano 'Ukrainska Prawda'. Notavelmente, o nome do drone apresenta desafios para os russos devido à sua pronúncia. Desde o início da invasão russa abrangente, os ucranianos têm usado o termo 'Palianytsia' para se referir a pessoal militar russo ou sabotadores.

21:17 Vítimas em Nikopol por Ataque Russo com Drone e Artilharia

Quatro pessoas ficaram feridas em Nikopol, Oblast de Dnipropetrovsk, devido a um ataque russo usando drones e artilharia, como anunciou o chefe da administração militar regional, Serhii Lysak, via Telegram e relatado pela Ukrinform. Inicialmente, foram relatadas duas vítimas. No entanto, duas mulheres – com 38 e 43 anos – foram posteriormente identificadas como vítimas feridas.

20:45 Ucrânia Renomeia Moedas para Distintivas 'Shah'

A Ucrânia está escolhendo se distanciar ainda mais da Rússia ao mudar os nomes de suas moedas mais pequenas para 'Shah', como anunciou o Banco Central da Ucrânia em Kyiv. O chefe do Banco Central, Andrij Pyshnyj, revelou que o termo 'Kopiyka' – que também é usado na Rússia como a menor unidade de moeda – simboliza a ocupação de Moscou. Apesar disso, não há planos para trocar moedas que estão atualmente em circulação, uma vez que elas coexistirão.

20:23 Análise de Especialista: Lutas em Donetsk com Pomorovsk como Campo de Batalha Crucial

Enquanto os avanços na região de Kursk desaceleraram, as forças russas se tornaram cada vez mais ativas ao redor de Pokrovsk. Esta cidade, posicionada na "última linha fortificada bem desenvolvida", tem grande importância para os ucranianos, de acordo com o especialista militar Gustav Gressel. Atualmente, o espaço para erros dos ucranianos está se tornando cada vez mais limitado.

19:50 Aliados da Ucrânia Esperam Reação Rápida ao Envio Imminente de Mísseis Iranianos à Rússia

Os aliados da Ucrânia estão se preparando para uma reação rápida deles, após expectativas de que o Irã entregará mísseis balísticos à Rússia em breve. Este desenvolvimento, de acordo com fontes que falaram com a Bloomberg, poderia desencadear uma reação rápida dos aliados da Ucrânia. Desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, o Irã já teria entregue centenas de drones à Rússia. A entrega de mísseis balísticos representaria um desenvolvimento preocupante, alertaram as fontes, como recentemente mencionado pela Bloomberg. Infelizmente, não foram fornecidos cronograma específico ou estimativas sobre a escala da entrega, mas um oficial de uma fonte anônima sugeriu que a entrega poderia começar em poucos dias. Mísseis balísticos geralmente superam mísseis de cruzeiro e drones em velocidade e podem carregar uma carga útil mais substancial.

19:24 Zelenskyy Relata Nenhum Progresso das Tropas Russas Perto de Pokrovsk nos Últimos Dois Dias

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que as tropas russas não fizeram nenhum progresso na Oblast de Donetsk nos últimos dois dias. Apesar disso, a situação em Pokrovsk na frente oriental permanece difícil, como relatado por Zelenskyy e citando o Comandante Supremo Oleksandr Syrskyi, de acordo com o jornal ucraniano Kyiv Independent. Uma vez que há combates intensos ao redor de Pokrovsk há muito tempo, também é um importante centro logístico para as forças ucranianas. As tropas russas haviam recentemente feito avanços rápidos, como discutido na entrada às 17:22.

19:02 Chefe da IAEA Viajará para Kyiv e Usina Nuclear de Zaporizhzhia O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), Rafael Grossi, está programado para visitar Kyiv no dia seguinte. Ele também fará uma visita à Usina Nuclear de Zaporizhzhia, como anunciado pela IAEA em Viena. Esta usina nuclear, que está sob controle russo desde a sua incursão há quase dois anos e meio, tem sido alvo de ataques e tentativas de sabotagem. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia se acusam mutuamente desses incidentes. Em meados de agosto, inspetores relataram uma escalada na situação. Uma explosão foi relatada perto da zona de segurança, supostamente causada por um drone carregando uma carga explosiva, de acordo com especialistas da IAEA no local.

18:30 Vídeos Mostram Uso de Drone Incendiário Durante o conflito ucraniano, várias teorias circularam sobre o uso de diferentes armas, incluindo drones incendiários. Recentemente, vídeos surgiram supostamente mostrando o emprego de um dispositivo desses. Esses vídeos mostram ele supostamente incendiando instalações militares russas e uma vasta extensão de floresta.

18:06 Novo Primeiro-Ministro da Holanda Anuncia Pacote de Ajuda da UE para a Ucrânia O novo primeiro-ministro da Holanda, Dick Schoof, anunciou um pacote de ajuda da UE para a Ucrânia. Durante uma visita não programada à cidade ucraniana de Zaporizhzhia, no sudeste, ele encontrou o presidente Volodymyr Zelenskyy. Este pacote vale mais de 200 milhões de euros. Marca a primeira viagem de Schoof à Ucrânia desde que assumiu o cargo em início de julho, substituindo Mark Rutte, que deve se tornar o próximo Secretário-Geral da NATO em outubro. "Sem rodeios, a Holanda ajudou a Ucrânia a salvar vidas. Nossa relação nunca foi tão forte. Estamos ombro a ombro em nossa busca por uma paz justa e duradoura", declarou Zelenskyy.

17:44 Refinaria PCK em Schwedt Continuará sob Controle Federal A refinaria PCK em Schwedt continuará sob o controle do governo alemão por enquanto. O governo federal planeja estender a administração fiduciária das ações majoritárias do consórcio estatal russo Rosneft na refinaria PCK novamente, de acordo com a agência de notícias alemã. A administração fiduciária expiraria em 10 de setembro. Desde setembro de 2022, as ações estão sob administração fiduciária federal. Esta medida foi tomada devido à decisão de interromper as importações de petróleo russo devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. A PCK começou a utilizar fontes de suprimento alternativas no início de 2023. Além de Schwedt, duas outras instalações estão afetadas. A Rosneft detém 54% das ações na refinaria PCK no nordeste da Brandenburg.

17:20 Rússia Registra Progressos Significativos na Ucrânia - 477 Quilômetros Quadrados em Agosto O exército russo fez progressos significativos em agosto, de acordo com análises com base em dados do think tank americano Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). O exército russo ganhou o controle sobre 477 quilômetros quadrados na Ucrânia no mês passado, o maior ganho territorial para a Rússia desde outubro de 2022, equivalente a mais de 15 quilômetros quadrados por dia em agosto. Este crescimento foi particularmente evidente na região oriental ucraniana de Donetsk. Até a noite passada, o exército russo estava a apenas 7 quilômetros da cidade de Pokrovsk, um local de estratégica importância como centro logístico.

16:54 Líder Russo Putin Chega ao Mongólia O presidente russo Vladimir Putin chegou à Mongólia para uma visita. Ele se encontrará com o presidente mongol Uchnaagiin Khürelsük na terça-feira. Eles participarão de uma cerimônia de comemoração na quarta-feira para homenagear a vitória das forças soviéticas e mongóis sobre o exército japonês em 1939, durante a qual milhares de soldados perderam suas vidas. Para Putin, esta é a sua primeira viagem a um país que é membro da Corte Penal Internacional (CPI) desde que o tribunal emitiu um mandado de prisão contra ele há quase 18 meses por supostos crimes de guerra na Ucrânia. A Ucrânia instou a Mongólia a prender Putin e entregá-lo à corte de Haia. O porta-voz de Putin afirmou na semana passada que o Kremlin não está preocupado com a detenção de Putin na Mongólia.

16:39 General Russo Acusado de Corrupção - Investigação Contra Mais de Dez Oficiais Militares Investigações foram abertas contra um alto oficial militar russo por corrupção. De acordo com o canal do Telegram do Comitê de Investigação da Rússia, o general Valery Mumindzhanov é suspeito de ter aceitado um suborno em grande escala. Este crime é punido com até 15 anos de prisão na Rússia. Mumindzhanov serve como vice-comandante do Distrito Militar de Leningrado responsável pelo logística e trabalhou anteriormente no ministério da defesa. Os investigadores alegam que ele aceitou um suborno superior a 20 milhões de rublos (aproximadamente 202.000 euros) como condição para concluir contratos para o fornecimento de uniformes. Desde abril, pelo menos dez oficiais militares, incluindo generais e pessoal de alto escalão do ministério em Moscou, foram alvo de agências de aplicação da lei russas devido a alegações de corrupção ou fraude. Alguns observadores suspeitam que uma purga está em andamento.

16:25 Zelensky: Operação Kursk "Correndo como Planejado"De acordo com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a operação na região russa de Kursk está prosseguindo como planejado. Ele fez essa declaração durante uma visita de trabalho a Zaporizhzhia, conforme relatado por um repórter da agência de notícias do estado Ukrinform. "A operação Kursk está alcançando seus objetivos e prosseguindo como planejado", disse Zelensky. "Quanto às desafios nas direções de Pokrovsk e Torez, acreditamos que a operação Kursk também pode ter um impacto lá", disse o presidente ucraniano. Os conflitos na região de Kursk poderiam resultar em menos intensos ataques das tropas russas em Pokrovsk e Torez, "mas está difícil lá agora". Ele acrescentou ainda que os regimentos mais combatentes das forças russas foram concentrados nestes setores da frente.

15:52 Incêndios Florestais Ameaçam Vilas na Luhansk Ocupada - Não Há Bombeiros Disponíveis?Os moradores da Luhansk ocupada estão lidando não apenas com a guerra, mas também com uma ameaça da natureza: incêndios florestais estão colocando a região em perigo. Há reclamações nas redes sociais de que não há bombeiros disponíveis para apagar as chamas.

15:16 Ucrânia Recebe Sistema Patriot da Romênia: Governo Aprova Projeto de LeiO governo romeno deu luz verde para um projeto de lei que permite a transferência de um sistema de defesa aérea Patriot para a Ucrânia. Este projeto de lei agora seguirá para o parlamento para aprovação final, de acordo com a Reuters. De acordo com o relatório, Bucareste concordou em junho do ano passado em doar um dos seus dois sistemas de defesa aérea operacionais para a Ucrânia, desde que aliados o substituam por um sistema de defesa aérea semelhante.

14:53 Mobilização na Ucrânia: Petição Pede para Baixar Limite de Idade para 50Uma petição está pedindo ao Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para baixar o limite de idade para a mobilização para 50 anos. Até agora, mais de 25.000 pessoas assinaram a petição, de acordo com o jornal ucraniano "Kyiv Independent". O limite de idade atual para a mobilização na Ucrânia é 60 anos. De acordo com a lei ucraniana, uma petição eletrônica ao presidente deve receber pelo menos 25.000 assinaturas em três meses para ser considerada. Ainda restam 34 dias para recolher assinaturas.

14:34 Rússia: Onze Feridos em Ataques Ukrainianos em BelgorodOnze pessoas, incluindo dois crianças, ficaram feridas em ataques ucranianos na região russa de Belgorod e sua capital, de acordo com Vyacheslav Gladkov, governador da região. Uma creche foi supostamente destruída. Gladkov publicou fotos do edifício da creche destruída e de outros escombros e edifícios danificados na região. As autoridades locais decidiram fechar várias escolas e creches na região por uma semana devido aos ataques. Em algumas regiões da Ucrânia e Rússia, 2 de setembro é o primeiro dia de aula após as férias de verão.

14:10 Zelensky: Mísseis Russos Destruem Mesquita em KyivEm um ataque com mísseis russos em Kyiv durante a noite de segunda-feira (veja os registros 05:39, 06:20 e 09:29), uma mesquita e um centro cultural islâmico adjacente foram gravemente danificados. Em uma publicação no X, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia não tem respeito pelos valores espirituais ou humanos e não respeita nenhuma religião ou crença. "Ele continua sua campanha destrutiva contra o povo ucraniano e está tentando destruir todas as nossas comunidades e até mesmo lugares de culto sagrados", disse Zelensky. O chefe mufti da comunidade local, Vadym Dashevski, disse à agência de notícias Reuters que a mesquita foi atingida por um "ataque covarde".

13:39 Provas de Vídeo de Grande Ataque de Drones em MoscouA Ucrânia realiza um grande ataque com drones em alvos em e ao redor de Moscou. Uma explosão é registrada em uma refinaria a apenas 16 quilômetros do Kremlin. Dois outros usinas também são alvo. De acordo com fontes russas, mais de 150 drones ucranianos foram interceptados.

12:58 Polônia Disparará contra Drones Russos que se Aproximam da UcrâniaO ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, acredita que a Polônia tem a responsabilidade de derrubar drones russos e outros aviões que se aproximam da Ucrânia antes de entrarem no espaço aéreo polonês. O político liberal conservador disse ao "Financial Times" (FT) britânico que, em sua opinião, isso seria um ato legítimo de defesa própria, uma vez que o risco de alguém ser ferido por detritos seria significativo se eles entrassem no espaço aéreo polonês. A posição de Sikorski contraria a posição oficial da NATO, que argumenta que o risco de escalar a guerra através de um confronto direto com as forças russas é muito grande. A NATO também rejeitou a ideia de derrubar drones e mísseis russos sobre a Ucrânia, bem como o pedido de Kiev para uma zona de exclusão aérea sobre o país.

11:40 Putin Elogia a Velocidade dos Tropas Russas nas Terras ConquistadasO Presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou a velocidade com que suas tropas avançam nas regiões anexadas da Ucrânia. Ele informou às agências de notícias russas que o contra-ataque ucraniano na área de Kursk não conseguiu deter o avanço russo no Donbass. Putin disse: "Não estamos falando de mover 200 a 300 metros aqui. Estamos falando de vários quilômetros quadrados. Isso é um ritmo que não vemos no Donbass há muito tempo". Putin fez essas declarações durante uma visita à República da Sibéria de Tuva em seu caminho para a Mongólia. Ele participou de uma sessão sobre o novo assunto "Discussões sobre Tópicos Significativos", projetado para engajar crianças com as visões políticas do Kremlin.

11:07 Ucrânia Intercepta 22 Mísseis e 20 DronesOs sistemas de defesa aérea da Ucrânia aparentemente frustraram 22 dos 35 mísseis entrantes e destruíram 20 dos 23 drones inimigos. Onze mísseis balísticos e 14 mísseis de cruzeiro foram defendidos sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.

10:36 Imagens Mostram Ataque de Mísseis Russos em KharkivA Rússia vem bombardeando Kharkiv com ataques de mísseis há dias. De acordo com relatórios ucranianos, pelo menos 10 mísseis atingiram a cidade no domingo, atingindo um centro de compras e entretenimento e ferindo várias pessoas.

10:01 Vítimas de Ataque Russo em Sumy AumentamO número de feridos aumentou após um ataque de mísseis russos na cidade de Sumy, no leste da Ucrânia. De acordo com o Ministério do Interior da Ucrânia, 18 pessoas ficaram feridas, incluindo 6 crianças. O ministério compartilhou a informação via Telegram. Anteriormente, a administração da cidade de Sumy relatou que pelo menos 13 civis, incluindo 4 crianças, ficaram feridos no ataque. O ataque de mísseis russos atingiu um centro de reabilitação para crianças e um orfanato em Sumy. A situação na região de Sumy deteriorou-se desde o início da incursão transfronteiriça no vizinho região russa de Kursk em 6 de agosto. Sumy, uma cidade com mais de 250.000 habitantes, fica a cerca de 350 quilômetros a leste de Kyiv.

09:29 Ucrânia: Dois Feridos em Ataque Aéreo Russo em KyivA Rússia lançou outro ataque de mísseis na capital ucraniana, Kyiv, de acordo com as autoridades locais. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas por detritos de mísseis caídos e propriedades e infraestrutura foram danificadas. Houve um alerta aéreo nacional que durou quase duas horas, da noite até a manhã.

08:57 Russos Ainda Apoiam Guerra na UcrâniaO último relatório do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) revela que a população russa continua a apoiar a guerra na Ucrânia, apesar da recente incursão ucraniana na fronteira russa da região de Kursk. O ISW cita dados do independente centro de pesquisa russo Levada Center, que mostra que 78% dos russos apoiaram a guerra na Ucrânia em agosto de 2022, em comparação com 75% em julho de 2022 e 77% em junho de 2022. O relatório sugere que o povo russo não parece estar cansado da guerra, dando ao Kremlin flexibilidade para lidar com uma guerra de desgaste prolongada contra a Ucrânia.

08:11 Ucrânia Divulga Números de Vítimas RussasO Estado-Maior da Ucrânia divulgou atualizações sobre as baixas russas na Ucrânia. De acordo com o relatório de Kyiv, a Rússia perdeu aproximadamente 617.600 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com uma média diária de 1.300. O relatório também indica que nove tanques, dez sistemas de artilharia, um sistema de foguetes de artilharia médio e 30 drones foram destruídos. No total, a Rússia é estimada em ter perdido 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, além de drones, 28 navios e um submarino neste grande ataque, de acordo com a Ucrânia. As estimativas ocidentais sugerem baixas menores, mas ainda assim são números consideráveis.

07:03 Equipes de Resgate Salvam Homem dos Escombros de KharkivApós um ataque aéreo russo em Kharkiv, equipes de resgate na Ucrânia conseguiram resgatar um homem vivo dos escombros de um salão de eventos, de acordo com relatórios da Reuters. O sobrevivente afirmou logo em seguida que estava bem. Os ataques de mísseis russos em Kharkiv deixaram mais de 40 pessoas feridas, incluindo 5 crianças, de acordo com as autoridades. Vários mísseis atingiram um complexo de compras e um salão de eventos na cidade oriental no domingo à tarde.

6:20 Incêndios e Detonações: Ofensiva Russa com Drones e Mísseis em KyivA Rússia lançou uma ofensiva contra a Ucrânia usando enxames de drones, mais de uma dúzia de mísseis de cruzeiro e muitos mísseis balísticos, causando caos em Kyiv e possivelmente em outras cidades, de acordo com a força aérea ucraniana. Após uma série de explosões em Kyiv, vários moradores da cidade procuraram refúgio em abrigos antiaéreos. O prefeito Vitali Klitschko comunica por Telegram sobre vários incêndios. O chefe da administração militar de Kyiv, Serhiy Popko, compartilha isso pelo Telegram também. Em

15:34 Russos Bombardeiam Instalação de Reabilitação Infantil e Orfanato em Sumy - 13 Feridos Tropas russas bombardearam uma instalação de reabilitação infantil e um orfanato em Sumy com mísseis, resultando em 13 feridos, incluindo dois crianças. O local fica em uma área residencial, de acordo com "Ukrainska Pravda", citando a administração militar local.

14:26 Pesquisa: Maioria dos Poloneses Apoia Abate de Drones Espiões RussosDe acordo com uma pesquisa do jornal polonês "Rzeczpospolita", cerca de 60% dos poloneses acreditam que a Força Aérea Polonesa deve abater drones hostis russos que invadem o espaço aéreo polonês. A pesquisa se refere a um objeto voador não identificado, presumivelmente um drone suicida, que sobrevoou a Polônia por mais de 30 minutos antes de desaparecer. O brigadeiro-general Tomasz Drewniak afirmou à rádio RMF24 que a Rússia provavelmente estava avaliando as capacidades de defesa aérea da Polônia ao enviar drones para o seu espaço aéreo.

0:26 Rússia: Incidentes Fatais em Belgorod - Uma Morte e Três FeridosO governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, relatou que uma pessoa morreu na vila de Shagarovka devido a fogo ucraniano, perto da fronteira. Três pessoas ficaram feridas durante ataques na vila de Shebekino. Pelo menos outro assentamento foi atingido por ucranianos.

23:08 Rússia: Interceptação Produtiva de Enxames de Drones UcranianosA Rússia alega ter frustrado "extensos" ataques de drones ucranianos em Moscou e em 14 outras regiões. Um total de 158 objetos voadores foram interceptados, como mencionado pelo ministério da defesa no serviço de mensagens Telegram. Dez drones foram relatados como tendo sido direcionados para Moscou, de acordo com o comunicado oficial.

22:24 Bombardeio em Kharkiv: Número de Vítimas Aumenta para 47O número de vítimas no bombardeio russo em Kharkiv aumentou para 47, incluindo sete crianças, de acordo com o serviço de emergência do estado ucraniano no Telegram. Vários edifícios civis, incluindo um centro comercial, foram atingidos, como mostram fotos de agências de notícias.

21:52 Helicóptero Ucraniano Cai Durante Treinamento - Dois Pilotos MorremDois pilotos morreram quando um helicóptero caiu durante um treinamento na Universidade Nacional de Aviação Kharkiv Ivan Kozhedub na Ucrânia. A agência de notícias do estado Ukrinform relata que o helicóptero do tipo Mi-2 estava envolvido em uma missão de treinamento. A página do Facebook da universidade relata isso, de acordo com Ukrinform. "A universidade sofre uma perda irreparável - a tripulação de dois membros morreu", diz a página do Facebook da universidade. Investigadores, analistas e pessoal do ministério da defesa estão examinando o local do acidente. A causa do acidente ainda não foi determinada.

21:06 Fornecedor de Energia Ucraniano Anuncia Interrupções Planejadas de EnergiaA Ucrânia deve enfrentar interrupções intermitentes de energia na segunda-feira como consequência dos intensos ataques russos à rede de energia da Ucrânia, segundo Ukrenergo, de acordo com Ukrinform. A prestação de infraestrutura essencial não será comprometida. No entanto, Ukrenergo alerta que os designs na extensão das limitações podem evoluir.

