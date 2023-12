Morre mulher envenenada num caso arquivado há décadas na China

Zhu Ling morreu em Pequim na sexta-feira, anunciou a sua alma mater, a Universidade de Tsinghua, numa publicação na rede social chinesa Weibo, que foi inundada de condolências.

"Zhu Ling lutou tenazmente contra a dor durante muitos anos. Ao longo da vida de Zhu Ling, ela sempre teve o cuidado, o apoio e o encorajamento de muitos ex-alunos, de todas as esferas da vida e da escola", escreveu a prestigiada universidade sediada em Pequim, muitas vezes chamada de "MIT da China", no post de sábado.

A morte de Zhu, ocorrida na sexta-feira à noite, foi também confirmada pelo seu pai, Wu Chengzhi, ao jornal Southern Metropolis Daily, noticiou o jornal no sábado. Segundo o jornal, Wu Chengzhi disse que a jovem seria enterrada em Pequim. O jornal informou que o funeral se realizaria no domingo.

Em 1994, Zhu estava no segundo ano do curso de química e era uma musicista de renome em Tsinghua, quando começou a sentir dores de estômago, queda de cabelo e outros sintomas aparentemente inexplicáveis que, mais tarde, se veio a descobrir serem sinais de envenenamento por tálio, segundo noticiaram anteriormente os meios de comunicação social estatais.

O químico altamente tóxico - utilizado em venenos para roedores e insectos - acabou por deixar Zhu praticamente cega e com a capacidade mental de uma criança de seis anos.

Sofreu durante meses e acabou por entrar em coma antes de ser diagnosticada a causa da sua doença. Apesar da suspeita de crime e de uma investigação policial, ninguém foi acusado.

O caso de Zhu tem captado a atenção do país ao longo das décadas desde que foi envenenada, provocando indignação e apelos à justiça e à responsabilização. No sábado, a morte de Zhu foi o assunto mais procurado no Weibo, com mais de 400 milhões de visualizações até à tarde de sábado, enquanto os internautas chineses manifestavam o seu pesar.

"Quando [penso] na sua provação imprevisível que se prolongou por 30 anos, nas dificuldades que ultrapassam as palavras e na falta de justiça, [sinto] uma raiva que não pode ser domada", escreveu Yan Feng, professor de linguística da Universidade de Fudan, que tem 5,5 milhões de seguidores no Weibo. "Que o falecido descanse em paz e que os vivos estejam calmos".

"A rapariga que amava o guqin deixou-nos assim, desejo-lhe uma boa viagem! Não haverá mais dor no céu!", dizia outro comentário com mais de 10.000 gostos, referindo-se a um instrumento musical chinês que Zhu tocava.

Uma investigação inconclusiva

No sábado, outros utilizadores das redes sociais centraram-se na investigação infrutífera das autoridades chinesas e nas acusações anteriores de que a investigação poderia ter sido abandonada devido às ligações poderosas da família de um antigo suspeito. Os seus comentários fizeram eco dos apelos à justiça no caso, que se têm feito ouvir periodicamente na China.

"A principal razão pela qual o caso de Zhu suscita tanta raiva e simpatia por parte da opinião pública é porque muitas pessoas na China vêem em Zhu uma parte de si próprias: sofreram algum tipo de injustiça, mas nunca houve uma investigação justa, independente ou transparente por parte das autoridades", afirmou Yaqiu Wang, diretor de investigação para a China da organização sem fins lucrativos Freedom House, com sede em Washington DC.

"Os pais dedicados de Zhu, que cuidaram muito bem dela durante quase três décadas, também simbolizam os cuidados familiares que as pessoas na China conhecem intimamente e com os quais têm de contar, porque o sistema não é algo em que se possa confiar e depender", acrescentou Wang.

O sistema judicial chinês é notoriamente opaco e, segundo grupos de defesa dos direitos humanos, há muito que pode estar sujeito a interesses políticos, apesar de a China afirmar que mantém - e reforçou - o seu Estado de direito.

Após o envenenamento, a polícia investigou uma das companheiras de quarto de Zhu, Sun Wei, mas posteriormente a inocentou como suspeita, de acordo com informações anteriores da agência de notícias estatal Xinhua.

No passado, muitos internautas relacionaram a investigação sem incidentes com os antecedentes familiares de Sun.

Em 2013, quando um caso de envenenamento fatal num dormitório universitário de Xangai, em abril, reacendeu o interesse nacional, os utilizadores das redes sociais lançaram uma petição ao governo dos Estados Unidos pedindo-lhe que tomasse medidas contra o antigo suspeito, que acreditavam estar a residir no país.

O avô de Sun foi um alto funcionário do governo nacionalista antes da tomada do poder pelos comunistas na China em 1949. Posteriormente, ocupou cargos de topo - embora em grande parte simbólicos - na República Popular da China até à sua morte em 1995.

Um dos primos do pai de Sun foi considerado um dirigente nacional entre 1993 e 2003, quando era vice-presidente do principal órgão consultivo político da China.

Ao longo dos anos, Sun terá feito algumas declarações online no Tianya, um fórum de discussão chinês na Internet, incluindo uma em 2005, na qual afirmou que a polícia a tinha ilibado como suspeita em 1998 devido à falta de provas.

Sun, que, segundo os meios de comunicação social estatais, teve acesso a tálio no laboratório da universidade, disse que não era a única estudante com acesso à substância tóxica e negou qualquer animosidade pessoal entre ela e Zhu. Relativamente às ligações políticas da sua família, Sun disse que o seu avô tinha morrido na altura em que foi interrogada.

Em 2006, Sun disse que a sua família tinha apresentado um pedido à polícia em seu nome, solicitando que as autoridades reabrissem a investigação para "descobrir a verdade".

Em 2013, quando o caso de Xangai voltou a despertar o interesse do público em relação ao caso de Zhu, Sun reapareceu na plataforma Tianya e escreveu: "Eu, mais do que qualquer outra pessoa, gostaria de levar o verdadeiro criminoso à justiça".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com