- "Monge enfrentando julgamento na situação de Lützerath" ou "Monge de Lützerath para passar por processos judiciais em janeiro"

Um ativista ambiental francês está prestes a enfrentar o tribunal local de Erkelenz a partir de 22 de janeiro, acusado de agredir oficiais de lei enquanto personificava o "Monge de Lützerath". A declaração confirmatória do tribunal foi obtida pela dpa.

O "Monge de Lützerath" tornou-se conhecido internacionalmente em janeiro de 2023, como um vigilante mascarado, disfarçado de monge franciscano. Filmagens registraram suas ações, como empurrar um oficial preso na lama, entre outras. A vila de Lützerath foi obrigada a se mudar devido às atividades de mineração de carvão, resultando em confrontos entre manifestantes e polícia.

De acordo com as acusações, o suspeito é acusado de chutar um oficial por trás por volta das 12h do dia 14 de janeiro, fazendo com que o oficial tropeçasse e sofresse dor e hematomas no ombro. Mais tarde, empurrou um policial duas vezes enquanto ajudava um colega que estava preso na lama. Esse incidente tornou-se viral.

O francês foi rastreado por meio de várias medidas, incluindo uma entrevista com a revista "stern", onde assumiu abertamente o título de "Monge de Lützerath". Sem arrependimento, admitiu "de certa forma, foi divertido. E fiquei surpreso por não ter ficado preso na lama também".

O tribunal designou duas datas adicionais para o julgamento, além de 22 de janeiro, ou seja, 5 de fevereiro.

Apesar de ser um nacional francês, o ativista continuou suas ações em Lützerath, atraindo atenção mundial. No dia do incidente, também causou agitação na França, em solidariedade com a causa de Lützerath.

