Mohamed Salah tem um dia inesquecível para colocar o Liverpool no topo da Premier League antes de partir para a Taça das Nações Africanas

Salah, de 31 anos, teve uma grande penalidade defendida na primeira parte, antes de marcar dois golos - o seu 150º e 151º na Premier League pelo clube - e de dar uma assistência para Cody Gakpo, com um cruzamento requintado com o exterior do pé esquerdo.

Salah também desempenhou um papel fundamental no segundo golo do Liverpool, ao passar para Diogo Jota, que depois deu o passe para Curtis Jones finalizar de forma simples.

Salah não só se tornou o quinto jogador na história do Liverpool a marcar 150 golos no campeonato, como a sua contribuição para a vitória deixou o clube com três pontos de vantagem no topo da tabela da Premier League.

No entanto, Salah não poderá jogar pelo seu clube, uma vez que viaja para se juntar à seleção nacional do Egipto para a Taça das Nações Africanas - o principal torneio internacional do continente e que os Faraós venceram por sete vezes.

A competição está a decorrer na Costa do Marfim, mas Salah acredita que o Liverpool tem qualidade para continuar a ganhar jogos na sua ausência.

"Toda a gente me pergunta o mesmo!" Disse Salah após a vitória do Newcastle. "Quero ganhar (a Taça das Nações Africanas), adoraria ganhá-la.

"Mas sem mim, tenho a certeza que os jogadores [do Liverpool] vão conseguir ganhar jogos. Temos jogadores fantásticos, de grande qualidade, que só precisam de afastar a pressão e jogar o seu futebol. Temos jogadores que podem jogar na minha posição, que podem fazer o que eu estou a fazer.

"É muito importante jogar pela seleção nacional, é uma sensação fantástica. Sempre que entro em campo com a camisola da seleção nacional, é algo que não posso tomar como garantido. Estou feliz por jogar no torneio e adoraria ganhá-lo."

O protagonismo de Salah coroou um início de 2024 perfeito para o Liverpool, que aproveitou a má fase recente do Arsenal para se isolar no topo da tabela da Premier League após 20 jogos da temporada.

No entanto, a vitória não foi simples para a equipa de Merseyside, com o penalty falhado por Salah na primeira parte a ser um revés inicial em Anfield.

Mas ele se redimiu do erro, marcando um golaço à queima-roupa aos 49 minutos para dar a liderança ao time da casa. O golo, o 150º do jogador pelo Liverpool na Premier League, fez com que se tornasse apenas o quinto jogador a atingir a marca por um único clube na competição.

Após o jogo, Salah disse que uma mudança de calçado durante o intervalo mudou a sua sorte.

"As outras [chuteiras] com que perdi a caneta, só treinei com elas ontem", disse Salah à Sky Sports após a vitória. "Não é superstição, porque jogo com muitas chuteiras. Mas quando sinto que me vai mexer com a cabeça, OK, sai, muda as botas!

"Mas não gosto de entrar na segunda parte do jogo a pensar: 'Não marquei com esta'. Por isso, deixei a minha mente calma e concentrada no jogo."

Apesar de a finalização incisiva de Alexander Isak ter feito o 1-1, o Liverpool chegou a uma vantagem de dois golos através de finalizações à queima-roupa de Jones e Gakpo, antes de o cabeceamento de Sven Botman aos 81 minutos fazer o 3-2, garantindo um final nervoso.

No entanto, os receios foram rapidamente aliviados quando, aos 86 minutos, Salah se redimiu do penálti que tinha falhado, convertendo-o com sucesso para garantir os três pontos.

Após o jogo, Salah disse que a sua iminente saída para a seleção egípcia lhe deu uma motivação extra para corrigir os erros cometidos na primeira parte.

"Os jogadores falaram no balneário [e disseram] que tínhamos de manter a calma.

"Falhei a penálti. Ao intervalo, perguntaram-me: 'Queres ir para a seleção nacional com este desempenho? Nem por isso! Por isso, tive de me concentrar, dar um passo em frente e fazer a diferença, e consegui fazê-lo."

Ele continuou: "É um grande resultado para nós. O jogo foi muito intenso e conseguimos somar três pontos e agora estamos no topo da tabela. Temos de manter a calma e ganhar todos os jogos.

A Taça das Nações Africanas começa no sábado, 13 de janeiro, com o jogo entre a anfitriã Costa do Marfim e a Guiné-Bissau. A final será disputada no domingo, 11 de fevereiro.

Fonte: edition.cnn.com