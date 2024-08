- Modestamente reservado: Uma visão geral abrangente do ano de 2024

Todos os anos, parece que o verão passa muito depressa. Assuntos sérios como conflitos e terrorismo têm sido bastante presentes recentemente (Ucrânia, Gaza, Israel, Sudão, Mannheim, Solingen, cancelamento dos concertos de Taylor Swift em Viena). Muitas pessoas também acham a luta política cansativa (EUA, Turíngia, Saxônia, etc.).

Vamos mudar de assunto para temas mais leves e conversas descontraídas? Um dicionário de emoções de verão de junho a agosto de 2024:

A como em Tampa de garrafa presa

Para reduzir o lixo plástico no meio ambiente, a Alemanha tornou obrigatório o uso de "tampas presas" (tampas presas) em algumas bebidas desde início de julho, devido a uma diretiva da UE baseada em um estudo que mostra que as tampas plásticas são o tipo de lixo plástico mais comum encontrado nas praias.

B como em "Barriga, Pernas, Bumbum"

"Vá para a academia, fique magro": o hit de Shirin David cria confusão com sua glorificação constante de um corpo tonificado e magro. No entanto, David é a cantora feminina mais bem-sucedida da Alemanha em termos de hits número um, com nenhum outro cantor solista tendo mais hits no topo das paradas do que ela.

C como em "Somente dinheiro" ou "Somente cartão"

Ao sair ou até mesmo em cervejarias, está-se cada vez mais confrontado com um mundo polarizado na Alemanha: às vezes "SOMENTE DINHEIRO", às vezes "SOMENTE CARTÃO". Extremado.

D como em "recatada"

Esta palavra antiga significa reservada. Obrigado a uma tendência do TikTok e ao criador Jools Lebron, ela ganhou popularidade. A mulher transgênero falou sobre sua maquiagem em um vídeo. A frase "muito recatada, muito atenta" (muito modesta, muito atenta) agora é tendência e também mostra muito ironia, já que a palavra é muitas vezes usada do contrário quando algo não é reservado, tímido, fofo ou carinhoso.

E como na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris

O mundo assistiu enquanto Paris, um pouco chuvosa, abria seus Jogos Olímpicos com um espetáculo extraordinário no Sena em 26 de julho. Havia expectativa pela suposta presença de muitas drag queens e uma suposta zombaria do cristianismo, mas no final, o amor e a cantora doente Celine Dion, que cantou "L'hymne à l'amour" na Torre Eiffel, triunfaram.

F como em Festivais

O astro da lendária "Jedermann" em Salzburgo neste ano foi o ator aclamado Philipp Hochmair ("O Crime de Viena: Investigação Cega") - um triunfo. A antiga e exigente peça teatral foi habilmente trazida para o presente.

G como em Verde e Gostosa

2024 foi o "Verão da Garota Malcriada" - e tem uma cor: verde brilhante, a cor da capa do álbum "Brat" (alemão: Gostosa) da cantora britânica Charli XCX. Em sua música "360", ela canta, "Se você gostar, se você odiar, eu não me importo com o que você pensa." (Tradução: Se você gostar ou odiar, eu não me importo com o que você pensa.) Faça o que você quiser, independentemente do que os outros pensam - essa é a ideia por trás do declarado "Verão Gostoso". Uma espécie de contra-tendência à estética "Clean Girl Aesthetic" perfeitamente estilizada e nunca exagerada dos últimos anos.

H como em "Homem Rato Quente"

A geração Z supostamente descobriu homens que parecem ratos como o símbolo sexual do verão deste ano. Eles são considerados um antídoto para a masculinidade tóxica: traços faciais pronunciados, nariz pontudo, dentes pronunciados. Os garotos propaganda: Mike Faist, Josh O'Connor, Jeremy Allen White, Timothée Chalamet, Barry Keoghan, Harry Styles e muitos outros.

I como em Reputação internacional arruinada

Os alemães como Organização e Eficiência Mundiais? A Reputação Está Perdida. Meios de comunicação internacional retrataram a Alemanha durante a EM de futebol como um país com trens caóticos e pouca amabilidade do cliente, assim como internet muitas vezes pobre e expansão de rede inadequada. Um repórter do "New York Times" escreveu sobre a suposta eficiência alemã: "Esqueça tudo o que você pensava que sabia". Embaraçoso.

J como em Joints

Foi o primeiro verão da Alemanha com a nova lei de cannabis (desde 1º de abril, a posse e o cultivo de cannabis para adultos com certas condições para uso pessoal são permitidos). Em muitos estabelecimentos, agora há sinais que dizem "Fumar de cannabis proibido".

K como em Damas de Gato

O companheiro de chapa de Donald Trump, JD Vance, uma vez se referiu à sua oponente democrata Kamala Harris e suas colegas de partido como "um grupo de damas de gato sem filhos" (um grupo de mulheres de gato sem filhos). Intencionado para ser depreciativo para pessoas estranhas, essa mentalidade pode rebater, já que o amor pelos animais agora é visto por muitos como proteção animal e humanidade - e mais moderno do que a visão de mundo de Vance.

L como em Sorvete de Nutella

Difícil de encontrar por semanas, o "Sorvete de Nutella" lançado pela Ferrero para o 60º aniversário da pasta de amendoim de avelã foi provavelmente o produto do verão do ano em uma xícara para doces.

M como em Munique

A terceira maior cidade da Alemanha com o claro Isar e o Jardim Inglês foi este verão um tipo de "lugar para ser" com os mega-concertos de Taylor Swift e Coldplay e, é claro, a série especial de concertos de Adele.

N como em Sorvete de Nutella

Difícil de encontrar por semanas, o "Sorvete de Nutella" lançado pela Ferrero para o 60º aniversário da pasta de amendoim de avelã foi provavelmente o produto do verão do ano em uma xícara para doces.

O como em Roupas ao Ar Livre

Reinhold Messner (79), expressando sua perplexidade, pergunta por que os moradores urbanos usam vestimentas típicas de escaladores em áreas urbanas. "Pessoas passeando na zona pedonal parecem preparadas para uma iminente ascensão ao Monte Everest", comentou o reverenciado montanhista à agência de notícias alemã. Apesar de sua preferência por roupas funcionais, ele evita usá-las por razões de estilo, optando por razões práticas.

P como Deficit de Pessoal

A Alemanha sente um senso de desolação devido à frequente citação de restrições de pessoal como um empecilho. Este foi um tema comum no verão, até mesmo em estabelecimentos ainda não atingidos pelo colapso dos restaurantes.

Q como Identidade Queer

A declaração pública de Ralf Schumacher sobre sua homossexualidade em 14 de julho causou um alvoroço na mídia, com sua ex-esposa Cora se juntando à confusão.

R como Kits Rosados

A jersey away pink da equipe alemã durante o Campeonato Europeu de Futebol se tornou um best-seller da Adidas.

S como Meias e Camisa

A moda no verão de 2024 apresentou, por exemplo, meias brancas puxadas para cima em vez de meias de tênis ou canhotos; essa tendência se estendeu aos Birkenstocks. Além disso, shorts agora são permitidos em todos os lugares, e a simples camisa branca (não muito justa) é um item básico. Além disso, pessoas descoladas usam óculos ao redor do pescoço ou na parte de trás da cabeça em vez de no cabelo, a menos que estejam no nariz.

T como Garotos na Moda

O termo 'Talahon' (que significa 'venha aqui' em árabe) foi proposto como a Palavra do Ano Jovem. Ele se refere a jovens de origem migratória que usam vestimentas esportivas, correntes, roupas falsificadas de grife e pochetes; eles são frequentemente vistos dirigindo de uma maneira machista. Esse fenômeno envolve elementos de racismo, ressentimento e autoironias. "Apaixonado por um Talahon" de Butterbro também é relatado como a primeira música gerada por IA a alcançar o topo das paradas alemãs.

U como Sobrecarga Turística

A Espanha testemunhou protestos generalizados contra o turismo de massa. Os moradores expressam frustração com o aumento dos custos habitacionais, poluição ambiental, congestionamento de trânsito, superlotação e escassez de água ou instalações inadequadas de descarte de resíduos.

V como "Supercomplexo?"

O cartunista e ícone gay Ralf König opinou em uma entrevista à "NOZ" que a complexidade da simbolização diversificada adicionada à bandeira arco-íris ofusca o significado original. Ele defende a simplicidade, afirmando que as bandeiras não devem ser complexas.

W como "Frenesi de Melancia"

A melancia, seja grelhada, consumida como sanduíche, em uma salada com feta, como sabor de pasta de dente ou perfume, ou usada como símbolo de solidariedade com os palestinos (devido às suas cores), é uma tendência popular.

X e Y Cromossomos

As discussões em torno de maiores níveis de testosterona em mulheres muitas vezes acendem sentimentos transfóbicos ou intersexuais, como observado durante os Jogos Olímpicos em torno da boxeadora Imane Khelif. Na Alemanha, indivíduos transgêneros, intersexuais e não binários ganharam o direito de registrar sua intenção de mudar sua entrada de gênero e primeiro nome no cartório a partir de 1º de agosto, de acordo com a nova Lei de Autodeterminação (em vigor a partir de 1º de novembro). Eles devem esperar três meses antes de submeter sua declaração, o que atende ao requisito. Anteriormente, era necessária uma decisão judicial e duas opiniões de especialistas.

Z como "Demais de Perfume?"

O renomado chef de Berlim, The Duc Ngo, não gosta quando seus clientes em seus restaurantes exalam muito perfume. Ele expressou sua insatisfação online, afirmando que, enquanto aprecia cheiros agradáveis, às vezes é excesso. "Por favor, considere os chefs e outros convidados e abafe seu perfume quando jantar conosco. Obrigado", ele pediu. Deveríamos implementar mais bans de perfume ou pelo menos uma etiqueta de cheiro em tais situações?

Outros tópicos de conversa poderiam incluir discutir as últimas tendências de moda, como usar mangas de meia com shorts e camisas brancas, ou a popularidade do "Verão Garota de Rua" e sua cor verde brilhante. Ou ainda, explorar o aumento do interesse em homens com características faciais pronunciadas, uma tendência chamada de "Homem Rato Quente", que é vista como um antídoto à masculinidade tóxica.

Leia também: