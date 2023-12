MLB adia jogo entre Guardians e White Sox devido a testes positivos à Covid-19 na organização de Cleveland

É o primeiro adiamento da época relacionado com a Covid-19.

Entre os que testaram positivo para o vírus que causa a Covid-19 estavam o treinador do Cleveland, Terry Francona, o treinador de bancada DeMarlo Hale e "outro pessoal uniformizado", de acordo com o site dos Guardians.

Para além de Francona, grande parte da equipa técnica dos Guardians testou positivo e estava sintomática, disse uma fonte com conhecimento da situação à CNN.

A fonte disse que, embora outras equipas tenham tido vários casos positivos de Covid-19 nesta temporada, com os resultados positivos do teste de quarta-feira a chegarem pouco antes do início de um jogo da tarde, não era viável para uma equipa jogar sem um treinador e equipa técnica.

O adiamento foi anunciado menos de uma hora antes da hora prevista para o início do jogo, às 14h10 ET.

De acordo com os protocolos Covid-19 2022 da MLB - uma cópia dos quais foi obtida pela CNN - os jogadores, o pessoal e o pessoal que entra em contacto próximo com os jogadores são sujeitos a exames de saúde diários e, se alguém comunicar sintomas, deve ser testado.

Em caso de teste positivo, o indivíduo tem de ficar isolado até 10 dias e pode regressar quando tiver autorização do médico da equipa e do comité conjunto da MLB, composto por dois médicos e dois representantes não médicos.

Os protocolos dizem que o indivíduo deve ter dois resultados de testes dentro de certos parâmetros e sintomas melhorados ou resolvidos, além da aprovação do médico e do comité conjunto.

O jogo de quarta-feira seria a final de uma série de três jogos entre as duas equipas no Guaranteed Rate Field, em Chicago.

O jogo será refeito em 23 de julho como parte de uma rodada dupla em Chicago, com o jogo de reposição começando às 12h10 (horário de Brasília) e o jogo normal marcado para as 18h15, informou a MLB.

O próximo jogo dos Guardians é na sexta-feira contra o Minnesota Twins em Minneapolis.

Um porta-voz dos Guardians disse que o clube precisava de algumas horas para organizar a logística e a coordenação da viagem antes de emitir um comunicado da equipa.

Steve Almasy, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com