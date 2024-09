Mitigar o impacto dos aumentos de prémios pelos seguradores privados

Indivíduos com seguro privado na Alemanha estão enfrentando aumentos de prêmio consideráveis, de até 30%, devido a uma variedade de fatores. Isso inclui custos crescentes de reivindicações, que aumentaram em média 13,5%, e a dificuldade que as seguradoras enfrentam em atrair novos clientes devido às crescentes dúvidas sobre a sustentabilidade do sistema de seguro de saúde privado.

Aproximadamente dois terços dos 8,7 milhões de indivíduos completamente segurados podem esperar um aumento de 18%. No entanto, alguns podem ter que pagar até 30% a mais, segundo o Süddeutsche Zeitung.

Troca de Políticas de Seguro de Saúde Privado

Enquanto o cenário político pode permanecer incerto, titulares de políticas de seguro de saúde privado já podem economizar em suas prestações ao trocar para uma política diferente oferecida pelo mesmo provedor. Às vezes, a mesma cobertura pode ser obtida por muito menos dinheiro ao trocar para uma tarifa diferente com o mesmo segurador. Uma simples consulta ao seu provedor pode economizar vários centenas de euros por mês. Em teoria, os seguradores são obrigados a informar seus clientes sobre essa opção quando os prêmios aumentam.

No entanto, titulares de longo prazo não devem trocar para outra empresa de seguros devido a prêmios altos, pois isso pode resultar na perda de reservas acumuladas com a idade, tornando a nova política extremamente cara a longo prazo.

Felizmente, de acordo com o artigo 204 da Lei de Contratos de Seguros, os titulares de políticas têm o direito de trocar para uma tarifa diferente dentro da mesma empresa de seguros com cobertura equivalente a qualquer momento. Isso permite que os titulares de políticas mantenham suas reservas com a idade e evitem um novo check-up de saúde, desde que os benefícios do novo contrato não sejam mais altos.

Cada vez que o segurador aumentar o prêmio, eles devem informar aos clientes sobre alternativas mais baratas. Os centros de aconselhamento ao consumidor recomendam que os clientes peçam à sua empresa de seguros para fornecer ofertas para trocar para todas as tarjas adequadas de acordo com o artigo 204. No entanto, foram relatados problemas quando os titulares de políticas tentam exercer seu direito estatutário de trocar de tarjas.

Alternativas de Custo Baixo

Se a carga do prêmio ainda estiver muito alta, os titulares de políticas podem trocar para uma tarifa básica dentro de sua própria empresa de seguros. Isso fornece o mesmo nível de benefícios que o seguro de saúde estatutário, como determinado por lei. Isso pode reduzir quase pela metade a carga em casos de pagamentos de prêmio altos, mas à custa de benefícios reduzidos. Esta opção só está disponível para aqueles que foram segurados privados desde 2009 ou aqueles que eram membros antes de 2009, desde que tenham pelo menos 55 anos de idade, recebam uma pensão ou estejam em necessidade de cuidados como definido pela lei social. Na tarifa básica, os segurados pagam no máximo o mesmo prêmio que os seguradores de saúde estatutários (até 1050,53 euros por mês - segurados com crianças pagam um prêmio ligeiramente menor).

Alternativamente, aqueles que não podem mais arcar com suas contribuições podem trocar para uma tarifa padrão. O titular da política deve ter sido segurado privado por pelo menos dez anos, ter pelo menos 55 anos de idade e ganhar menos do que o limite atual de 62.100 euros por ano ou ter pelo menos 65 anos de idade e receber uma pensão abaixo do limite de avaliação de contribuição. Os custos médios mensais para isso, de acordo com a associação PKV, são de cerca de 400 euros, o que é aproximadamente metade do preço da tarifa básica.

Troca para outra Empresa de Seguros

Aqueles que desejam trocar para outra empresa de seguros privados podem cancelar seu contrato antigo dentro de dois meses após o recebimento do aumento do prêmio. No entanto, o segurado deve então esperar geralmente por um novo check-up de saúde e a perda de quaisquer permissões com a idade.

Subsídios para Pensionistas

Pensionistas que são segurados ou voluntariamente segurados podem receber uma subsídio de contribuição da seguradora de pensão estatutária. No entanto, isso deve ser solicitado. O valor depende da quantia individual da pensão, da taxa de contribuição geral da seguradora de saúde estatutária e da contribuição adicional da própria empresa de seguros de saúde.

Retornando ao Seguro de Saúde Estatutário

Alguns também podem querer retornar à proteção do seguro de saúde estatutário (GKV). No entanto, a troca para o seguro de saúde estatutário não está aberta a todos os indivíduos segurados privados. Os empregados que ganham menos de 56.250 euros (limite anual de ganhos) podem trocar de volta. Aqueles que ganham mais podem reduzir suas horas de trabalho, tirar uma licença ou, se o salário bruto estiver apenas ligeiramente acima do limite anual de ganhos mencionado, também contribuir para o esquema de pensão da empresa. Isso também reduz o salário bruto. Até mesmo aqueles que se tornam desempregados podem retornar à proteção do seguro de saúde estatutário.

Os autônomos têm isso muito mais difícil. O fim da atividade empresarial é necessário para isso. Aqueles que desistirem disso podem ser segurados através do seguro familiar do cônjuge ou se registrar como desempregados. Se a oportunidade surgir, uma troca para uma relação de emprego deve ser considerada.

No entanto, um retorno só é possível se o segurado estiver com menos de 55 anos de idade. Para aqueles com mais de 55 anos, isso só é permitido se eles tiverem sido segurados pelo seguro de saúde estatutário por pelo menos um dia nos últimos cinco anos. No entanto, não há como voltar ao seguro de saúde estatutário para aqueles que já estão aposentados.

