Mitch Evans, líder da Fórmula E, diz que o desporto automóvel está numa "era única de mudança

Depois de vencer o ePrix do México há duas semanas e de terminar em terceiro em Santiago, o piloto da Panasonic Jaguar é o líder do Campeonato de Pilotos de 2019-20.

A experiência anterior de Evans em liderar o pelotão veio quando ele venceu a série GP3 em 2012 e a Toyota Racing Series em 2010 e 2011.

Embora as suas posições finais na classificação final da Fórmula E tenham melhorado constantemente desde que se juntou a ele há quatro anos, estar no topo da classificação é a primeira vez que o piloto neozelandês participa da série elétrica.

"É um território novo, mas toda a equipa está disposta a isso", disse Evans a Alex Thomas, da CNN Sport. "Já estive nesta posição muitas vezes na minha carreira, mas não na Fórmula E, por isso tenho experiência em ser o alvo."

Antes da corrida deste fim de semana em Marraquexe, Marrocos, Evans acredita que é importante manter a consistência na pista em vez de fazer alterações se quiserem ter mais sucesso.

"Estamos numa posição muito boa neste momento", disse ele. "O carro está numa óptima janela, por isso essa é a prioridade número um, manter o carro na sua janela de desempenho, onde tudo está a funcionar bem, sinto-me bem nele, está a partir bem, está a acelerar bem, tenho confiança para levar velocidade para as curvas.

"Cada pista é ligeiramente diferente, por isso temos de modificar a afinação e a abordagem para nos adaptarmos ao circuito, mas parece que estamos a fazer isso bem neste momento.

"Marraquexe é um circuito bastante longo, com curvas longas, por isso temos de ter isso em mente e nas sessões de treinos que antecedem os pontos vitais do dia, que são a qualificação e a corrida, temos de reunir tudo o que precisamos do carro para garantir um bom desempenho.

"Tivemos bons resultados lá no passado e esperamos poder continuar a nossa forma atual este fim de semana."

Os frutos do trabalho

Para Evans e a Jaguar, a ascensão ao topo levou quatro anos para acontecer.

A equipa fez a sua estreia em 2016 e, desde então, tem tido uma curva de aprendizagem acentuada.

Não conseguiram nenhum pódio na sua época de estreia, embora Evans tenha terminado em 14º, sétimo e quinto nas épocas seguintes.

"Temos vindo a aproximar-nos do topo da classificação desde que nos juntámos na terceira época", explicou o piloto de 25 anos. "No ano passado, fomos candidatos ao campeonato até à última corrida, mas infelizmente ficámos de fora.

"É a primeira vez que somos líderes do campeonato de pilotos e estamos em segundo lugar na classificação dos construtores. Foi uma enorme quantidade de trabalho ao longo dos últimos anos que finalmente se concretizou e estamos a começar a juntar as peças.

"Agora estamos a começar a ver alguns resultados muito bons em pista. Não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. Há algumas épocas que trabalhamos para isso.

"Sabíamos que estávamos num bom caminho no ano passado, mas queríamos continuar assim esta época e começámos muito bem e agora é uma questão de manter a consistência e a compostura e não nos precipitarmos."

Nova tecnologia

Desde a tecnologia nova e mais ecológica até aos elementos interactivos para os fãs, a Fórmula E há muito que se orgulha da sua veia inovadora.

E, após o lançamento da nova câmara de ponto de vista Driver's Eye, Evans chamou ao torneio um "banco de ensaio para os fabricantes".

"Isso vai ter um impacto direto nos nossos futuros veículos na estrada, em particular no I-Pace (Jaguar) que se vê na estrada", sublinhou. "Muito desse desenvolvimento ... veio do programa de Fórmula E e vice-versa.

"Por isso, é muito bom estar nesta era única de mudança no desporto automóvel e na indústria automóvel, que está obviamente a tornar-se eléctrica. Estamos na vanguarda disso e é ótimo ser um dos pilotos de teste e ver esta nova tecnologia a um ritmo realmente impressionante.

"Coisas como o Driver's Eye, que é uma inovação espantosa que a Fórmula E aproveitou para dar aos fãs uma visão do que é preciso para nós e do que passamos atrás do volante, basicamente a partir dos nossos olhos."

