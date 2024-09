Mistura de vegetais agora disponível!

Após as impressionantes vitórias nas eleições do AfD, não há nenhum caminho claro a seguir. A coalizão do semáforo está efetivamente terminada e parece estar à beira do abismo devido à influência de Sahra Wagenknecht, mais do que qualquer um gostaria.

Agora, Saxônia e Turíngia ficam para lidar com o caos, e o resto da Alemanha está ficando frustrado. Os dois terços que não votaram no AfD ficarão insatisfeitos com a direção do seu país nestes dois estados, mas a democracia é assim, às vezes o errado pode vencer. E para os apoiantes do AfD nestes dois estados do leste, é a desilusão de ver a sua partido falhar em tomar o poder, apesar de ter ganho ambas as eleições.

Não há dúvida de que, se o AfD não fosse o que é, pelo menos colocaria um Ministro-Presidente no cargo. Poderia argumentar-se que é auto-infligido, mas por quanto tempo? Como a democracia deve recuperar a confiança do povo através de uma governação eficaz se o custo de manter os aproveitadores azuis fora do poder é um governo de coalizão fragmentado que não tem a capacidade de gerar momento devido às suas discordâncias internas? A democracia nestes dois estados do leste torna-se uma contradição. Não há resultados agradáveis, com o AfD provável que esteja satisfeito com o seu progresso. Parece ter saído do seu ponto baixo no primeiro semestre do ano, pelo menos nestes dois estados e em comparação com os resultados de cinco anos atrás.

A democracia depende de novos rostos parlamentares

A formação do governo na Turíngia e na Saxônia dependerá de como a aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) será integrada. Isso não parece bom, já que ninguém sabe o que a BSW tem a oferecer. Quais pessoal, quais obstáculos e quais demandas mínimas - e a retórica anti-guerra de Wagenknecht é a menor das preocupações. Portanto, a democracia nestes dois estados do leste depende de uma equipa inexperiente no que diz respeito à governação, especialmente à democracia parlamentar. Sahra Wagenknecht simboliza estas lacunas. Ela estava em todo o lado, mas nowhere foi votada. O que está por vir remains to be seen.

Neste caos, os partidos do semáforo já não servirão como uma força estabilizadora. O FDP parou de respirar no leste, enquanto em Berlim, hiperventilará. Os Verdes são rotulados como um partido elitista da cidade para muito tempo. O SPD perdeu os trabalhadores devido à sua priorização dos desempregados e dos beneficiários sociais em relação a eles. Tudo isso atingiu a Turíngia e a Saxônia mais do que nunca e em qualquer outro lugar. O SPD tem sorte de ter garantido um lugar nas duas câmaras estaduais. É isso que precisa ser dito?

A culpa disso recai principalmente na aparente grandiloquência interminável do governo federal. Em uma tempestade perfeita de incompetência e cegueira, eles subestimaram suas realizações como se fossem menores do que realmente são, e seus erros como se fossem maiores do que são. Os partidos responsáveis e o governo danificaram a confiança do povo na política devido à sua traição mútua - muitas vezes por um preço barato. No entanto, o governo federal é crucial para a democracia nestes dois estados do leste, principalmente porque é o governo federal.

Condições estáveis na Saxônia e na Turíngia só podem ser esperadas se o governo federal fizer mais: mais ação, menos conversa. No entanto, não há boas soluções mesmo aqui, já que os resultados das eleições dos dois estados do leste nos deixam incrédulos: os partidos AfD e BSW quase garantiram uma maioria juntos, expressando seu desejo de entregar a Ucrânia ao presidente russo Vladimir Putin o mais rápido possível. Eles também prometem gás barato, convencendo os eleitores de que o líder do Kremlin é um fornecedor confiável e generoso, não um agressor. Nenhum governo federal pode aceitar isso. O dilema é insolúvel.

E a última má solução que resta: O CDU terá o direito de liderar os dois governos. Mas deve lembrar que está executando um plano do AfD, que não é nem mesmo um segredo. Quanto o AfD despreza os valores e ideais do partido Verde, seu objetivo estratégico é a destruição do CDU. É o único partido de centro-direita principal que pode impedir permanentemente a dominação do AfD.

Os outros partidos, especialmente o SPD, contribuíram significativamente para o aumento do AfD. Eles não podem deter seu avanço, apenas o CDU pode. Mas agora eles devem governar com partidos à esquerda ou à extrema-esquerda do centro, uma aliança de Wagenknecht que permanece misteriosa.

E aqueles que hoje falam com grande convicção sobre salvar a democracia, exigindo uma "barreira de fogo", não devem exigir o impossível do CDU amanhã, quando eles devem começar a governar. Agora estamos numa enrascada.

No contexto da atual confusão política, o FDP pode encontrar desafios para recuperar sua presença nos estados do leste da Saxônia e Turíngia, dada sua influência em declínio.

No formação do novo governo na Turíngia e na Saxônia, o papel do FDP se torna crucial, já que eles podem precisar encontrar um terreno comum com a aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) para evitar uma maioria dos partidos AfD e BSW.

Leia também: