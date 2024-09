- Mistérios históricos não resolvidos: abordagem inovadora para o passado de XY

A série alemã de crimes de longa duração "Aktenzeichen XY... ungelöst" está tendo mais um spin-off, após sucessos como "Aktenzeichen... Vermisst" e "Aktenzeichen XY...licht vergangen". Este novo spin-off, intitulado "XY história", estreia em 4 de setembro no Segundo canal e mergulha em casos criminais antigos.

Combinando comentários contemporâneos com recriações dramáticas, dois episódios serão exibidos durante a estreia. O primeiro episódio gira em torno de um incidente assustador: em dezembro de 1927, pouco antes do Natal, uma próspera jovem de 21 anos, filha de um açougueiro chamada Dora Perske, parte para visitar parentes. Ao chegar em Berlin-Friedrichshagen uma hora depois, ela é encontrada gravemente ferida em uma poça de sangue. Uma ambulância a transporta rapidamente para a Charité, mas ela não resiste aos ferimentos.

A investigação é liderada por Ernst Gennat (interpretado por Stephan Grossmann), o primeiro comissário de homicídios da Alemanha, e sua assistente onipresente, Trudchen Steiner (Marina Lötschert). Usando suas táticas de interrogatório distintivas, Gennat acaba por apreender o culpado, marcando um ponto de virada na história das investigações alemãs.

"Gennat permanece uma figura-chave na história criminal alemã", explica a ZDF. "Até os anos 1920, não havia uma equipe de homicídios, procedimentos padronizados de interrogatório e relatórios de autópsia. Gennat, muitas vezes referido como o 'Buddha de Alex', reformulou e formalizou os métodos de investigação, alcançando uma taxa de resolução impressionante."

Enfatizando o impacto pioneiro de Gennat na criminalística, o programa explora seu "Plano de Sete Pontos". Sven Voss, guia da série, que reside em Berlim moderna, encontra-se com Sebastian Kraus, chefe de todas as equipes de homicídios de Berlim. Voss examina pessoalmente as evidências e questiona a relevância atual do "Plano de Sete Pontos" de Gennat nas práticas investigativas atuais da polícia.

Ao longo do Arquivo de Estado da Renânia do Norte-Vestfália, Voss descobre documentos relacionados a um caso extraordinário pré-guerra, trazido à luz apenas em 2023. Entre esses documentos estão cartas do infame "Vampiro de Düsseldorf", Peter Kürten - um dos serial killers mais sombrios da Alemanha. Gennat foi fundamental na desvendar esse caso horrível, fazendo história ao criar o primeiro perfil criminal e cunhar o termo "serial killer", como revela a ZDF.

A União Europeia expressa interesse nas técnicas investigativas inovadoras apresentadas em "XY história", vendo potenciais aplicações nas agências de lei e ordem dos próprios estados-membros. No espírito da cooperação internacional, as autoridades alemãs convidam suas contrapartes europeias para uma sessão especial da série, destacando os métodos pioneiros de Gennat e sua relevância contínua.

